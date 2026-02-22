A Yamaha sabia que precisaria de tempo para avaliar seu V4, a nova arquitetura do motor escolhida para substituir o quatro cilindros em linha a partir da temporada 2026 da MotoGP, e que todas as outras fabricantes dominam há muitos anos. Mas, a uma semana do início do campeonato, a marca japonesa ainda parece muito longe de uma performance ideal.

Os sinais mais alarmantes surgiram ainda no teste de Sepang, onde um problema cuja causa difícil de identificar privou os pilotos de um dia inteiro de testes. Eles voltaram à pista no último dia, mas tiveram que rodar com potência limitada.

Parece que uma solução definitiva foi encontrada para o teste em Buriram, onde os pilotos estiveram reunidos neste fim de semana para um último treino antes do início do campeonato. “Parece que eles identificaram o problema”, observou Álex Rins neste sábado. Esse é um primeiro elemento positivo. Mas é o único?

Neste sábado, os pilotos da Yamaha ficaram reunidos no final da classificação. Apenas o estreante Diogo Moreira, que naturalmente ainda tem muito a aprender, e Michele Pirro, presente apenas para substituir o lesionado Fermín Aldeguer, permitiram que eles não ficassem em último lugar.

Acima de tudo, a linguagem corporal de Quartararo na sua moto e na sua garagem deixou clara a sua frustração. A sua linguagem verbal também não inspirava otimismo no final do dia, quando constatou que a marca simplesmente não estava pronta para o início da temporada.

Do outro lado da garagem, Rins demonstrou o mesmo sentimento de frustração. “Sinto mais ou menos a mesma coisa”, reconheceu o espanhol. “Atualmente, parece que os pilotos estão prontos, nós estamos prontos, mas a moto ainda não está, então eles precisam continuar trabalhando. Há muitas coisas a melhorar, o que é normal em um novo projeto".

Álex Rins está tão frustrado quanto Fabio Quartararo na Yamaha. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Mas você sabe, como piloto, a gente sempre quer atacar. Quando a gente dá o máximo e os resultados não vêm, é um pouco frustrante. A gente só precisa entender o que a moto precisa para ser melhor. É isso".

Como aceitar tal situação ? “Tento gritar no meu escritório”, respondeu Rins com um sorriso, mas sem realmente dar a impressão de estar brincando. “É isso. Vou para o meu escritório, só isso. Meu ritmo cardíaco subiu para 191 na minha simulação de classificação para ficar em 19º hoje. Não há nada que possamos fazer. Como eu disse, os pilotos estão prontos, a moto não está tanto, então temos que entender e esperar".

Falta muito no final da reta, ficamos para trás na quarta, quinta ou sexta posição.

Quando questionados sobre as principais fraquezas da Yamaha atual, os pilotos mencionam um déficit de velocidade máxima de cerca de 10 km/h, um abismo em um pelotão com diferenças muito pequenas.

“Perdemos mais em termos de potência do motor, isso ficou bastante claro, mas também em termos de tração”, explicou Rins depois de conseguir acompanhar a Ducati de Marc Márquez na pista. “Em termos de tração, [em relação a] Marc na Ducati, mas também às Hondas e às Aprilias, parece que eles têm um melhor equilíbrio na aceleração e podem tirar proveito disso: ganham mais metros na aceleração e mais metros em linha reta".

Jack Miller também vê uma deficiência em linha reta na Yamaha da equipe Pramac. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Do lado da equipe Pramac, Toprak Razgatliogolu se concentra principalmente em sua aclimatação à MotoGP, enquanto Jack Miller espera pequenos progressos. Mas ele confirma a magnitude do atraso.

“Falta muito no final da reta, ficamos para trás em quarto, quinto ou sexto lugar”, lamentou o australiano no site oficial da MotoGP. “É estranho dizer que, quando estamos a 340 km/h ou 330 km/h ao passar pela reta, temos a impressão de não estar avançando, mas é o que acontece".

“Temos que testar várias coisas, mas é certo que não vamos ganhar 10 km/h da noite para o dia”, admitiu Miller à imprensa internacional, incluindo o Motorsport.com. “É um pouco isso que nos falta no momento. No geral, gosto de pilotar a moto, ela tem um desempenho aceitável. Tivemos que mexer um pouco na eletrônica esta manhã e não estou muito satisfeito com o desempenho ou a consistência do freio motor e do controle de tração, mas fizemos um grande progresso hoje".

Miller vê o lado positivo, Rins e Quartararo vão para outro lado

Miller, que foi o melhor piloto da Yamaha na classificação neste sábado, é o único a apontar alguns elementos positivos com a M1 versão 2026, apesar de uma queda pela manhã:

“Tivemos alguns problemas com o freio motor no início do dia e eu sofri uma [queda] em alta velocidade na curva 8, mas consegui segurar a moto e não causei muitos danos. Ralei o braço, mas foi só isso. Um dia aceitável, sinceramente".

“Brincamos com dois chassis. Tínhamos o novo chassi, não ficamos muito satisfeitos na Malásia. Passei muitos dias procurando onde poderíamos melhorá-lo na Malásia, porque havia pontos positivos e negativos. Levamos para casa, os rapazes fizeram ajustes e estou bastante satisfeito com o progresso que fizeram. É uma boa evolução".

Jack Miller está um pouco mais entusiasmado do que os outros pilotos da Yamaha. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Miller está animado com o desempenho de sua moto na parte mais sinuosa do traçado de Buriram e sentiu um progresso com o pneu com carcaça reforçada, que causou grandes dificuldades ao fabricante no ano passado : “Acho que essa ‘sensação de Yamaha ’ ainda está presente, a moto está rodando muito bem".

“Acho que todos nós tivemos um pouco de dificuldade com o pneu traseiro hoje. Temos um pneu bastante especial, o mesmo usado na Áustria para temperaturas elevadas. Mas, no geral, estou bastante satisfeito com as sensações na dianteira, com as informações que ele me dá".

"Como eu disse, tivemos um problema com o freio motor hoje, foi um pouco confuso, mas está relacionado com este pneu, com a forma como ele deslizava e com a carga de combustível. Demoramos um pouco para resolver isso, mas, uma vez resolvido, fiquei muito satisfeito com o funcionamento e a moto está fazendo o que deveria, o que buscávamos. Ela freia melhor, acelera melhor, especialmente com este pneu".

Rins não concorda com Miller. “[Esta moto] ainda não vira tão bem”, afirmou, embora se mostrasse satisfeito por estar “um pouco mais confortável” na frenagem, o principal progresso que ele observa desde os primeiros testes com a Yamaha V4.

Álex Rins só sente progressos na travagem com a Yamaha V4. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Quartararo também não segue a mesma linha de Miller. “Bem, cada piloto tem o seu próprio estilo de pilotagem, mas não concordo”, explicou o campeão de 2021. “Eu sei o quanto a moto do ano passado era boa em uma volta. Sabemos que ainda estamos muito lentos agora. Há muito trabalho a ser feito para nos sentirmos bem na moto. Veremos o que podemos fazer para amanhã e nos próximos dois meses".

A necessidade de manter a esperança

Álex Rins vê, no entanto, um pouco de positivo com a última versão da carenagem, instalada em sua moto desde o teste em Sepang. Os pilotos da Pramac não a tinham no sábado, mas puderam testá-la no domingo, embora as peças disponíveis continuem sendo muito limitadas, segundo Rins.

“Não temos muitas peças de reposição e eles nos disseram: ‘Se quiserem usar, usem, mas se caírem, não terão mais para a corrida!’. Então, estamos correndo um pouco mais. Senti uma diferença. Fiz a comparação em Sepang e, além de um ganho de 3 ou 4 km/h a mais em linha reta, me senti melhor com ela, então não fiz comparação em Buriram. Com certeza, a nova é mais rápida".

É um consolo pequeno, mas cada boa notícia é importante para Rins, que não quer cair no derrotismo : “É preciso ser positivo, temos 22 corridas pela frente, para um novo projeto. É preciso ser positivo, é obrigatório".

“É difícil, é muito difícil começar assim”, lembrou ele. “Mas, como eu disse, temos que permanecer positivos. Caso contrário, o que faremos com 22 corridas assim? Temos que continuar trabalhando. Não podemos desistir. Vamos tentar encontrar uma solução".

