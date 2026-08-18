Apenas quatro pilotos do grid atual ainda não venceram na MotoGP; veja lista
Triunfo de Ogura no primeiro semestre reduz lista e mostra nível de competitividade da classe-rainha do Mundial de Motovelocidade
Mesmo com os domínios de Ducati e Aprilia nos últimos anos, a MotoGP sempre se mostrou uma das categorias mais competitivas do esporte a motor mundial, e isso se reflete em uma estatística curiosa: dos 22 pilotos do grid atual, 18 deles já conquistaram pelo menos uma vitória na classe-rainha.
O mais recente integrante dessa estatística é Ai Ogura. O japonês da Trackhouse conquistou sua primeira vitória no GP da Holanda, em junho deste ano, deixando apenas quatro pilotos na incômoda lista contrária: os que ainda não venceram na MotoGP.
O caso mais célebre desta lista de não-vencedores é, sem dúvidas, Pedro Acosta. O espanhol disputa sua terceira temporada na MotoGP em 2026 e segue em busca de sua primeira vitória na MotoGP. Inclusive, ele detém um outro recorde incômodo no Mundial: o de piloto com maior número de pódios na era MotoGP sem uma vitória na corrida principal.
Mas o problema de Acosta está no equipamento. A KTM já foi mais competitiva nos anos que antecederam à chegada do espanhol ao Mundial, tendo conquistado vitórias com Brad Binder e Miguel Oliveira. Por mais que Acosta consiga tirar mais da moto do que seus companheiros de marca (Binder, Enea Bastianini e Maverick Viñales), ainda não é suficiente para desafiar de fato as Aprilias e as Ducatis.
Acosta iniciou o ano com uma boa perspectiva, vencendo a corrida sprint da abertura da temporada, na Tailândia, mas os problemas de confiabilidade da KTM limitaram muito sua performance nas etapas seguintes. Por isso optou por deixar a marca austríaca no fim de 2026, tendo como destino a equipe oficial da Ducati, onde fará dupla com Marc Márquez.
Além de Acosta, o único outro veterano da lista é Luca Marini. O meio-irmão de Valentino Rossi está em sua sexta temporada completa na categoria, mas acumula, até agora, apenas dois pódios, ambos conquistados em 2023. O italiano deixará a Honda no fim do ano a caminho da Tech3 em 2027.
E, para a surpresa de ninguém, os únicos dois integrantes desta lista são os novatos de 2026: Diogo Moreira, que pode trocar a LCR pela equipe oficial da Honda no próximo ano, e o turco Toprak Razgatlioglu. Toprak chega à MotoGP com o peso de um tricampeão do Mundial de Superbike, mas enfrenta o desafio de buscar bons resultados a bordo da Pramac Yamaha.
Confira a lista dos pilotos vencedores na MotoGP:
|piloto
|NÚMERO DE VITÓRIAS
|PRIMEIRA VITÓRIA
|ÚLTIMA VITÓRIA
|Marc Márquez
|76
|Austin 2013
|Sachsenring 2026
|Francesco Bagnaia
|31
|Aragão 2021
|Motegi 2025
|Fabio Quartararo
|11
|Jerez 2020
|Sachsenring 2022
|Maverick Viñales
|10
|Silverstone 2016
|Austin 2024
|Marco Bezzecchi
|10
|Termas de Rio Hondo 2023
|Mugello 2026
|Jorge Martín
|9
|Spielberg 2021
|Le Mans 2026
|Enea Bastianini
|7
|Lusail 2022
|Misano 2024
|Álex Rins
|6
|Austin 2019
|Austin 2023
|Álex Márquez
|4
|Jerez 2025
|Jerez 2026
|Jack Miller
|4
|Assen 2016
|Motegi 2022
|Franco Morbidelli
|3
|Misano 2020
|Valência 2020
|Raúl Fernández
|2
|Phillip Island 2025
|Silverstone 2026
|Brad Binder
|2
|Brno 2020
|Spielberg 2021
|Fabio Di Giannantonio
|2
|Lusail 2023
|Barcelona 2026
|Johann Zarco
|2
|Phillip Island 2023
|Le Mans 2025
|Joan Mir
|1
|Valência 2021
|Valência 2021
|Fermín Aldeguer
|1
|Mandalika 2025
|Mandalika 2025
|Ai Ogura
|1
|Assen 2026
|Assen 2026
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