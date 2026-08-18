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Apenas quatro pilotos do grid atual ainda não venceram na MotoGP; veja lista

Triunfo de Ogura no primeiro semestre reduz lista e mostra nível de competitividade da classe-rainha do Mundial de Motovelocidade

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Mesmo com os domínios de Ducati e Aprilia nos últimos anos, a MotoGP sempre se mostrou uma das categorias mais competitivas do esporte a motor mundial, e isso se reflete em uma estatística curiosa: dos 22 pilotos do grid atual, 18 deles já conquistaram pelo menos uma vitória na classe-rainha.

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O mais recente integrante dessa estatística é Ai Ogura. O japonês da Trackhouse conquistou sua primeira vitória no GP da Holanda, em junho deste ano, deixando apenas quatro pilotos na incômoda lista contrária: os que ainda não venceram na MotoGP.

O caso mais célebre desta lista de não-vencedores é, sem dúvidas, Pedro Acosta. O espanhol disputa sua terceira temporada na MotoGP em 2026 e segue em busca de sua primeira vitória na MotoGP. Inclusive, ele detém um outro recorde incômodo no Mundial: o de piloto com maior número de pódios na era MotoGP sem uma vitória na corrida principal.

Mas o problema de Acosta está no equipamento. A KTM já foi mais competitiva nos anos que antecederam à chegada do espanhol ao Mundial, tendo conquistado vitórias com Brad Binder e Miguel Oliveira. Por mais que Acosta consiga tirar mais da moto do que seus companheiros de marca (Binder, Enea Bastianini e Maverick Viñales), ainda não é suficiente para desafiar de fato as Aprilias e as Ducatis.

Acosta iniciou o ano com uma boa perspectiva, vencendo a corrida sprint da abertura da temporada, na Tailândia, mas os problemas de confiabilidade da KTM limitaram muito sua performance nas etapas seguintes. Por isso optou por deixar a marca austríaca no fim de 2026, tendo como destino a equipe oficial da Ducati, onde fará dupla com Marc Márquez.

Além de Acosta, o único outro veterano da lista é Luca Marini. O meio-irmão de Valentino Rossi está em sua sexta temporada completa na categoria, mas acumula, até agora, apenas dois pódios, ambos conquistados em 2023. O italiano deixará a Honda no fim do ano a caminho da Tech3 em 2027.

E, para a surpresa de ninguém, os únicos dois integrantes desta lista são os novatos de 2026: Diogo Moreira, que pode trocar a LCR pela equipe oficial da Honda no próximo ano, e o turco Toprak Razgatlioglu. Toprak chega à MotoGP com o peso de um tricampeão do Mundial de Superbike, mas enfrenta o desafio de buscar bons resultados a bordo da Pramac Yamaha.

Confira a lista dos pilotos vencedores na MotoGP:

piloto NÚMERO DE VITÓRIAS PRIMEIRA VITÓRIA ÚLTIMA VITÓRIA
Marc Márquez 76 Austin 2013 Sachsenring 2026
Francesco Bagnaia 31 Aragão 2021 Motegi 2025
Fabio Quartararo 11 Jerez 2020 Sachsenring 2022
Maverick Viñales 10 Silverstone 2016 Austin 2024
Marco Bezzecchi 10 Termas de Rio Hondo 2023 Mugello 2026
Jorge Martín 9 Spielberg 2021 Le Mans 2026
Enea Bastianini 7 Lusail 2022 Misano 2024
Álex Rins 6 Austin 2019 Austin 2023
Álex Márquez 4 Jerez 2025 Jerez 2026
Jack Miller 4 Assen 2016 Motegi 2022
Franco Morbidelli 3 Misano 2020 Valência 2020
Raúl Fernández 2 Phillip Island 2025 Silverstone 2026
Brad Binder 2 Brno 2020 Spielberg 2021
Fabio Di Giannantonio 2 Lusail 2023 Barcelona 2026
Johann Zarco 2 Phillip Island 2023 Le Mans 2025
Joan Mir 1 Valência 2021 Valência 2021
Fermín Aldeguer 1 Mandalika 2025 Mandalika 2025
Ai Ogura 1 Assen 2026 Assen 2026

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