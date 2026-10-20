Após as definições de Moreira e Alonso, veja como ficou o grid da MotoGP 2027
Anúncio da Honda fecha oficialmente o grid da categoria para o próximo ano
Fim do mistério! A confirmação da Honda de que Diogo Moreira correrá pela equipe oficial da marca japonesa, enquanto David Alonso vai para a satélite LCR põe um ponto final no mercado de pilotos da MotoGP 2027.
Agora, conhecemos oficialmente os 22 pilotos da MotoGP 2027 e as equipes de todos.
A próxima temporada marca a introdução das novas motos 850cc, e o grid passará por uma mudança profunda, com poucos pilotos seguindo em suas equipes.
No total, teremos cinco novatos no grid de 2027: David Alonso (LCR), Dani Holgado (Gresini), Nicolò Bulega (VR46), Izan Guevara (Pramac) e Senna Agius (Tech3).
Confira a situação do grid de 2027 da MotoGP:
|EQUIPE
|FABRICANTE
|PILOTO
|Aprilia Racing
|Aprilia
|Marco Bezzecchi
|Francesco Bagnaia
|SuperFile Trackhouse MotoGP Team
|Aprilia
|Raúl Fernández
|Enea Bastianini
|Ducati Lenovo Team
|Ducati
|Marc Márquez
|Pedro Acosta
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|Ducati
|Joan Mir
|Dani Holgado
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|Ducati
|Fermín Aldeguer
|Nicolò Bulega
|Castrol Honda LCR
|Honda
|Johann Zarco
|David Alonso
|Honda HRC Castrol
|Honda
|Fabio Quartararo
|Diogo Moreira
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM
|Álex Márquez
|Fabio di Giannantonio
|Red Bull KTM Tech3
|KTM
|Luca Marini
|Senna Agius
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|Yamaha
|Jorge Martín
|Ai Ogura
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|Yamaha
|Toprak Razgatlioglu
|Izan Guevara
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