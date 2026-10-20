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Após as definições de Moreira e Alonso, veja como ficou o grid da MotoGP 2027

Anúncio da Honda fecha oficialmente o grid da categoria para o próximo ano

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
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Fim do mistério! A confirmação da Honda de que Diogo Moreira correrá pela equipe oficial da marca japonesa, enquanto David Alonso vai para a satélite LCR põe um ponto final no mercado de pilotos da MotoGP 2027.

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Agora, conhecemos oficialmente os 22 pilotos da MotoGP 2027 e as equipes de todos.

A próxima temporada marca a introdução das novas motos 850cc, e o grid passará por uma mudança profunda, com poucos pilotos seguindo em suas equipes. 

No total, teremos cinco novatos no grid de 2027: David Alonso (LCR), Dani Holgado (Gresini), Nicolò Bulega (VR46), Izan Guevara (Pramac) e Senna Agius (Tech3).

Confira a situação do grid de 2027 da MotoGP:

EQUIPE FABRICANTE PILOTO
Italy Aprilia Racing  Aprilia Italy Marco Bezzecchi
    Italy Francesco Bagnaia
United States SuperFile Trackhouse MotoGP Team  Aprilia Spain Raúl Fernández
    Italy Enea Bastianini
Italy Ducati Lenovo Team  Ducati Spain Marc Márquez
    Spain Pedro Acosta
Italy BK8 Gresini Racing MotoGP  Ducati Spain Joan Mir
    Spain Dani Holgado
Italy Pertamina Enduro VR46 Racing Team  Ducati Spain Fermín Aldeguer
    Italy Nicolò Bulega
Monaco Castrol Honda LCR  Honda France Johann Zarco
    Colombia David Alonso
Japan Honda HRC Castrol  Honda France Fabio Quartararo
    Brazil Diogo Moreira
Austria Red Bull KTM Factory Racing  KTM Spain Álex Márquez
    Italy Fabio di Giannantonio
France Red Bull KTM Tech3  KTM Italy Luca Marini
    Australia Senna Agius
Japan Monster Energy Yamaha MotoGP Team  Yamaha Spain Jorge Martín
    Japan Ai Ogura
Italy Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha Turkey Toprak Razgatlioglu
     Spain Izan Guevara

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