Marc Márquez admite que seus rivais lhe deram um "presente" nas últimas corridas, de gosto "doce", após assumir a liderança do Mundial de MotoGP com a vitória no GP de San Marino deste domingo (13).

O atual campeão da MotoGP conquistou uma vitória importante em Misano, após o abandono de Marco Bezzecchi e os problemas de Jorge Martín com o braço. Esse foi seu quinto triunfo nos últimos sete GPs, levando-o a sair da Itália empatado com Martín em pontos, mas à frente no Mundial pelo maior número de vitórias.

A sequência de Márquez vem após um revés no início do ano, que o tirou dos GPs da França e da Catalunha, se beneficiando ainda de uma série de erros cometidos por Bezzecchi e Martín, permitindo-o reverter um déficit de 102 pontos em pouco mais de três meses.

“Eu estava pronto para correr em Mugello [em maio], não a 100% da minha capacidade, mas também para me preparar para ter alguma chance de vencer corridas. Não estava pensando no campeonato porque isso não estava nas minhas mãos".

“É verdade que os adversários me deram esse presente. E quando experimentei esse presente, ele se mostrou doce. Por isso, estou tentando tirar o máximo proveito do meu estilo de pilotagem, da minha moto e da minha equipe".

Marc Márquez, Ducati Team Foto: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

Márquez ocupava a oitava posição no campeonato antes do GP da Hungria, em junho, oitava etapa da temporada, que marcou o início de sua virada. Naquele momento, ele havia menos da metade dos pontos de Bezzecchi, que liderava com tranquilidade o Mundial após vencer quatro dos sete primeiros GPs.

No Balaton Park, Martín provocou um acidente que derrubou várias motos, incluindo Bezzecchi, enquanto o italiano foi suspenso da etapa de Brno após agredir um comissário na sprint. Além disso, lesões de Bezzecchi e de Ogura e a queda de rendimento de Fabio di Giannantonio também impulsionaram Márquez.

Esperava-se uma disputa muito acirrada entre Ducati e Aprilia neste domingo, mas o abandono de Bezzecchi e o problema de Martín com a síndrome compartimental abriram caminho para o domínio de Márquez.

Márquez acredita que a corrida de domingo teria sido “diferente” se ele tivesse que disputar com Bezzecchi até o fim.

“Naquela primeira volta, é difícil dizer [o que aconteceu]. Estamos pilotando no limite. No setor três, Marco vinha ganhando três décimos durante todo o fim de semana e, já naquela primeira volta, ele estava indo [muito rápido]. É verdade que o erro do Marco ajudou bastante. A corrida foi diferente porque acredito que ele estava pilotando muito bem hoje. Na primeira volta, ele já estava voando. Mas tudo bem, nós simplesmente demos o nosso máximo".

DIOGO 'confirmado' na EQUIPE DE FÁBRICA? Entenda RUMORES. Foto CHOCANTE de MARC pré-Misano, MXGP e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!