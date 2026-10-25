Após cancelamento do GP da Austrália, veja situação do campeonato da MotoGP 2026
Marc Márquez assumiu a ponta, seguido de Jorge Martín, que sofreu uma queda na corrida sprint de Phillip Island
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Depois de uma sprint eletrizante no sábado, a corrida principal do GP da Austrália de MotoGP teve que ser adiada devido ao mau tempo que impedia a viagem do helicóptero médico saindo do circuito de Phillip Island. Com isso, Marc Márquez, vencedor da prova de sábado, sai da etapa australiana como líder do campeonato de pilotos de 2026.
O atual campeão mundial agora está com 365 pontos, enquanto Jorge Martín, que chegou em Phillip Island como líder, agora está em segundo lugar, com 355, 10 a menos que o rival da Ducati.
Situação do campeonato de pilotos após GP da Austrália
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|MARQUEZ, Marc
|
365
|2
|MARTIN, Jorge
|
355
|3
|BEZZECCHI, Marco
|
315
|4
|ACOSTA, Pedro
|
263
|5
|OGURA, Ai
|
259
|6
|DI GIANNANTONIO, Fabio
|
252
|7
|FERNANDEZ, Raul
|
236
|8
|MARQUEZ, Alex
|
181
|9
|BAGNAIA, Francesco
|
166
|10
|ALDEGUER, Fermin
|
125
|11
|BASTIANINI, Enea
|
122
|12
|MARINI, Luca
|
108
|13
|BINDER, Brad
|
108
|14
|MOREIRA, Diogo
|
76
|15
|QUARTARARO, Fabio
|
74
|16
|MORBIDELLI, Franco
|
59
|17
|ZARCO, Johann
|
51
|18
|MIR, Joan
|
33
|19
|MILLER, Jack
|
31
|20
|RINS, Alex
|
25
|21
|RAZGATLIOGLU, Toprak
|
18
|22
|VIÑALES, Maverick
|
12
|23
|LECUONA, Iker
|
10
|24
|FERNANDEZ, Augusto
|
6
|25
|ESPARGARO, Pol
|
5
|26
|CHANTRA, Somkiat
|
3
|27
|NAKAGAMI, Takaaki
|
3
|28
|CRUTCHLOW, Cal
|
0
|29
|FOLGER, Jonas
|
0
|30
|SAVADORI, Lorenzo
|
0
|31
|PIRRO, Michele
|
0
|32
|ESPARGARO, Aleix
|
0
Situação do campeonato de construtores após GP da Austrália
|Posição
|Construtor
|Pontos
|1
|APRILIA
|
509
|2
|DUCATI
|
503
|3
|KTM
|
316
|4
|HONDA
|
167
|5
|YAMAHA
|
100
Situação do campeonato de equipes após GP da Austrália
|Posição
|EquipE
|Pontos
|1
|Aprilia Racing
|
670
|2
|Ducati Lenovo Team
|
531
|3
|SuperFile Trackhouse MotoGP Team
|
495
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|
371
|5
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|
316
|6
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
311
|7
|Honda HRC
|
147
|8
|Red Bull KTM Tech3
|
139
|9
|LCR Honda
|
127
|10
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|
99
|11
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|
49
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