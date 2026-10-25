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Após cancelamento do GP da Austrália, veja situação do campeonato da MotoGP 2026

Marc Márquez assumiu a ponta, seguido de Jorge Martín, que sofreu uma queda na corrida sprint de Phillip Island

Redação Motorsport.com
Publicado:
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The riders and bikes line up

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Depois de uma sprint eletrizante no sábado, a corrida principal do GP da Austrália de MotoGP teve que ser adiada devido ao mau tempo que impedia a viagem do helicóptero médico saindo do circuito de Phillip Island. Com isso, Marc Márquez, vencedor da prova de sábado, sai da etapa australiana como líder do campeonato de pilotos de 2026.

O editor recomenda:

O atual campeão mundial agora está com 365 pontos, enquanto Jorge Martín, que chegou em Phillip Island como líder, agora está em segundo lugar, com 355, 10 a menos que o rival da Ducati.

Marco Bezzecchi é o terceiro, com 315 pontos, seguido de Pedro Acosta (263) e Ai Ogura (259) completando o top 5. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, é o 14º colocado, com 76 pontos.

Situação do campeonato de pilotos após GP da Austrália

Posição Piloto Pontos
1 MARQUEZ, Marc
365
2 MARTIN, Jorge
355
3 BEZZECCHI, Marco
315
4 ACOSTA, Pedro
263
5 OGURA, Ai
259
6 DI GIANNANTONIO, Fabio
252
7 FERNANDEZ, Raul
236
8 MARQUEZ, Alex
181
9 BAGNAIA, Francesco
166
10 ALDEGUER, Fermin
125
11 BASTIANINI, Enea
122
12 MARINI, Luca
108
13 BINDER, Brad
108
14 MOREIRA, Diogo
76
15 QUARTARARO, Fabio
74
16 MORBIDELLI, Franco
59
17 ZARCO, Johann
51
18 MIR, Joan
33
19 MILLER, Jack
31
20 RINS, Alex
25
21 RAZGATLIOGLU, Toprak
18
22 VIÑALES, Maverick
12
23 LECUONA, Iker
10
24 FERNANDEZ, Augusto
6
25 ESPARGARO, Pol
5
26 CHANTRA, Somkiat
3
27 NAKAGAMI, Takaaki
3
28 CRUTCHLOW, Cal
0
29 FOLGER, Jonas
0
30 SAVADORI, Lorenzo
0
31 PIRRO, Michele
0
32 ESPARGARO, Aleix
0

Situação do campeonato de construtores após GP da Austrália

Posição Construtor Pontos
1 APRILIA
509
2 DUCATI
503
3 KTM
316
4 HONDA
167
5 YAMAHA
100

Situação do campeonato de equipes após GP da Austrália

Posição EquipE Pontos
1 Aprilia Racing
670
2 Ducati Lenovo Team
531
3 SuperFile Trackhouse MotoGP Team
495
4 Red Bull KTM Factory Racing
371
5 BK8 Gresini Racing MotoGP
316
6 Pertamina Enduro VR46 Racing Team
311
7 Honda HRC
147
8 Red Bull KTM Tech3
139
9 LCR Honda
127
10 Monster Energy Yamaha MotoGP Team
99
11 Prima Pramac Yamaha MotoGP
49

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