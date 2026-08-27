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Após contratação de Guevara pela Pramac, confira como está o grid da MotoGP 2027

Assinatura do acordo comercial para o período 2027-2030 abriu o caminho para os anúncios represados do mercado de pilotos

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Izan Guevara, Pramac Racing

A assinatura do acordo comercial para o período 2027-2031 finalmente liberou as equipes da MotoGP para fazerem os tão aguardados anúncios do mercado de pilotos para a próxima temporada, que estavam represados desde o início do ano.

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Antes do início da temporada, apenas quatro das 22 vagas já estavam preenchidas para o próximo ano, com Johann Zarco seguindo na LCR, Toprak Razgatlioglu seguindo na Pramac e Marco Bezzecchi renovando com a Aprilia por mais dois anos. 

O quarto caso era e segue sendo um pouco particular: Diogo Moreira tem um acordo de três anos com a Honda, mas com a opção de subir para a equipe oficial na próxima temporada, algo que segue indefinido.

Com a melhora do brasileiro nas últimas etapas, a promoção vem ganhando força e, com isso, a formação da Honda e da LCR dependem disso, com o colombiano David Alonso ficando com o outro espaço, enquanto Fabio Quartararo vai para a Honda de fábrica para a formação de uma dupla 100% nova.

Alonso foi oficialmente confirmado como um piloto da Honda para a próxima temporada, mas ainda não se sabe em qual equipe ele estará.

Apesar dos anúncios ficarem represados nesse período, o mercado de pilotos seguiu a mil nos bastidores, e muitas das confirmações acabam sendo apenas mera formalidade a esta altura do campeonato, já que muitos dos acordos são de conhecimento público no paddock.

As únicas vagas realmente ainda abertas para o grid de 2027 são uma da VR46 e uma da Tech3, que entrou tardiamente no mercado devido à demora do CEO Gunther Steiner em assinar a renovação com a KTM.

Confira a situação do grid de 2027 da MotoGP:

*Pilotos com as bandeiras de seus países já estão confirmados. Os demais são especulações ou aguardam confirmação.

EQUIPE FABRICANTE PILOTO
Italy Aprilia Racing  Aprilia Italy Marco Bezzecchi
    Italy Francesco Bagnaia
United States SuperFile Trackhouse MotoGP Team  Aprilia Spain Raúl Fernández
    Spain Enea Bastianini
Italy Ducati Lenovo Team  Ducati Spain Marc Márquez
    Spain Pedro Acosta
Italy BK8 Gresini Racing MotoGP  Ducati Spain Joan Mir
    Spain Dani Holgado
Italy Pertamina Enduro VR46 Racing Team  Ducati Spain Fermín Aldeguer
    Nicolò Bulega
Monaco Castrol Honda LCR  Honda France Johann Zarco
    Diogo Moreira ou David Alonso
Japan Honda HRC Castrol  Honda France Fabio Quartararo
    Diogo Moreira ou David Alonso
Austria Red Bull KTM Factory Racing  KTM Spain Álex Márquez
    Italy Fabio di Giannantonio
France Red Bull KTM Tech3  KTM Italy Luca Marini
    Senna Agius
Japan Monster Energy Yamaha MotoGP Team  Yamaha Spain Jorge Martín
    Japan Ai Ogura
Italy Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha Turkey Toprak Razgatlioglu
     Spain Izan Guevara

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