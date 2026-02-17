Pular para o conteúdo principal

MotoGP

Após fim da MotoE, Eric Granado confirma participação na "Copa Harley" da MotoGP em 2026

Brasileiro seguirá com programa duplo este ano, correndo na Harley-Davidson Bagger World Cup e no Moto1000GP aqui no país

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Eric Granado

Mesmo com o fim da MotoE, Eric Granado seguirá correndo dentro do paddock do Mundial de Motovelocidade. O brasileiro foi confirmado como piloto da Joe Rascal Racing para a temporada inaugural da Harley-Davidson Bagger World Cup.

No final do ano passado, a Dorna surpreendeu o paddock ao anunciar que colocaria a MotoE em "hiato" indeterminado, citando a falta de popularidade da categoria junto aos fãs como um dos motivos por trás da decisão.

O anúncio pegou muitos pilotos de surpresa, incluindo Eric, que revelou em entrevista ao Pódio Cast que já havia inclusive renovado seu acordo com a LCR para 2026 e, com isso, precisou buscar alternativas no esporte.

Agora o brasileiro confirmou que manterá um programa duplo para 2026. Ele fará sua estreia na "Copa Harley" junto com uma participação na classe GP1000 do Moto1000GP, o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade.

 

A Harley-Davidson Bagger World Cup ocupará o espaço deixado pela MotoE, correndo dentro da programação dos finais de semana da MotoGP com seis etapas no total. O calendário começa no GP das Américas, em Austin, no fim de março, e passa por Mugello, Assen, Silverstone e Aragón antes da final, no Red Bull Ring, em setembro.

A categoria usará um protótipo de corrida, uma versão especial da Road Glide, com cerca de 280kg de peso e mais de 200 cavalos de potência, podendo atingir mais de 300km/h nas retas.

Com sede na Austrália, a equipe de Granado, a Joe Rascal, foi uma das três primeiras já confirmadas para o grid da nova categoria, junto da ameridcana Saddlemen Racing e da italiana e Cecchini Racing.

