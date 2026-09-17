Após saída da MotoGP em 2026, Rins estuda futuro no Dakar ou F3
Sem contrato renovado com a Yamaha para 2027, piloto espanhol confirma despedida das duas rodas e estuda convites no rali e em monopostos
Alex Rins, Yamaha Factory Racing
Foto de: Stephen Blackberry / NurPhoto via Getty Images
Sem a renovação de seu contrato com a Yamaha para 2027, Álex Rins anunciou que se aposentará da MotoGP e da motovelocidade ao final do campeonato de 2026. No entanto, o espanhol já planeja a transição para o automobilismo e revelou que estuda caminhos que vão desde o Rally Dakar até a Fórmula 3.
“Não há nada definido”, começou Rins no dia de mídia do GP da Áustria, destacando que ainda está planejando o próximo passo da carreira no esporte a motor. No entanto, ele confirmou que o futuro está no automobilismo.
“Com certeza… não posso ficar em casa! Veículos de quatro rodas, carros, sempre despertam algo em mim. Sempre treinei em casa, na neve”.
Questionado sobre o Rally Dakar ser um destino viável, o piloto da Yamaha confirmou a intenção, mas surpreendeu ao citar a Fórmula 3 entre as alternativas.
“Existe uma possibilidade [do Dakar], sim. Da mesma forma que existe a possibilidade de eu pilotar um carro de F3... Não há nada descartado, de forma alguma — seja em circuito, na terra, no Dakar ou em qualquer outro lugar. Estamos trabalhando em algo", concluiu o piloto da Yamaha.
Alex Rins é o 20º colocado no campeonato de pilotos da MotoGP em 2026, com 24 pontos marcados. O melhor resultado dele no ano foi um nono lugar, em Assen.
ALGUÉM pode IMPEDIR OCTA de MÁRQUEZ? ALERTA para MARTÍN e BEZZECCHI! COLDENHOFF brilha no BRMX e +
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos do GP da Áustria
Toprak trabalha pelo retorno do GP da Turquia ao calendário da MotoGP em 2028
Após saída da MotoGP em 2026, Rins estuda futuro no Dakar ou F3
F1: Em meio à incerteza sobre provas no Oriente Médio, GP da Austrália se nega a mudar data de etapa em 2027
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários