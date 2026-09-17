Após saída da MotoGP em 2026, Rins estuda futuro no Dakar ou F3

Sem a renovação de seu contrato com a Yamaha para 2027, Álex Rins anunciou que se aposentará da MotoGP e da motovelocidade ao final do campeonato de 2026. No entanto, o espanhol já planeja a transição para o automobilismo e revelou que estuda caminhos que vão desde o Rally Dakar até a Fórmula 3.

“Não há nada definido”, começou Rins no dia de mídia do GP da Áustria, destacando que ainda está planejando o próximo passo da carreira no esporte a motor. No entanto, ele confirmou que o futuro está no automobilismo.

“Com certeza… não posso ficar em casa! Veículos de quatro rodas, carros, sempre despertam algo em mim. Sempre treinei em casa, na neve”.

Questionado sobre o Rally Dakar ser um destino viável, o piloto da Yamaha confirmou a intenção, mas surpreendeu ao citar a Fórmula 3 entre as alternativas.

“Existe uma possibilidade [do Dakar], sim. Da mesma forma que existe a possibilidade de eu pilotar um carro de F3... Não há nada descartado, de forma alguma — seja em circuito, na terra, no Dakar ou em qualquer outro lugar. Estamos trabalhando em algo", concluiu o piloto da Yamaha.

Alex Rins é o 20º colocado no campeonato de pilotos da MotoGP em 2026, com 24 pontos marcados. O melhor resultado dele no ano foi um nono lugar, em Assen.

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