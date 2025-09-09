Após a chegada de Gunther Steiner à MotoGP, confirmando na última semana a aquisição da Tech3, equipe satélite da KTM, o Motorsport.com apurou que dois dos maiores nomes do grid da Fórmula 1, os multicampeões Max Verstappen e Lewis Hamilton, também avaliam a entrada na categoria de motos, com compras de ações em outras marcas do paddock.

Na última sexta-feira, durante o GP da Catalunha, , a aquisição da Tech3 pelo consórcio Ikon Capital foi oficializada, em um acordo que verá Steiner, o ex-chefe de equipe da Haas na F1, chegar como novo CEO. Tendo concordado com os termos da venda, Hervé Poncharal e o engenheiro Guy Coulon, co-fundadores da empresa francesa, assumirão o comando na próxima temporada.

Depois de visitar as instalações da KTM, Steiner e Poncharal foram para Bormes-les-Mimosas, onde a equipe francesa está sediada, para permitir que Steiner conhecesse tanto a equipe quanto a fabricante, já que ele se torna a primeira figura importante a vir do paddock da Fórmula 1 para a MotoGP.

"Estou feliz no sentido de que consegui vencer os outros rivais nesta corrida", disse Steiner. "Essa disciplina está crescendo e a chegada da Liberty é uma adição muito importante. Eles querem que isso funcione e vão investir para que isso aconteça, porque já têm a experiência da expansão que promoveram na F1. É um bom momento para investir aqui e, sim, há outros interessados em fazer isso".

Agora, segundo apurado pelo Motorsport.com, os dois concorrentes mais proeminentes que buscam adquirir uma equipe de MotoGP são Hamilton e Verstappen.

O interesse do piloto britânico já vem de algum tempo, dada sua paixão por motos - durante seu tempo na Mercedes, ele fechava circuitos para pilotar superbikes ao lado de Peter Bonnington, seu engenheiro de corrida, e outros membros do paddock - e a esperada expansão dos negócios da MotoGP após a chegada da Liberty.

Seu principal rival na corrida para entrar na MotoGP é Verstappen, embora Raymond Vermeulen, o empresário do holandês, tenha preferido manter a cautela quando questionado pelo Motorsport.com sobre o assunto no domingo.

"Max é um grande entusiasta de corridas em geral. Ele está muito envolvido nas provas de GT3 com sua equipe Verstappen.com. Não é segredo que ele também está interessado na MotoGP, mas pensar em comprar uma equipe não é uma meta realista neste momento. Tudo teria que se encaixar perfeitamente, e as chances de isso acontecer em breve são mínimas", disse ele, uma resposta que confirma o apurado pelo Motorsport.com sobre as abordagens exploratórias do time do holandês para encontrar uma equipe.

A Tech3 já está fora de cogitação por motivos óbvios. Excluindo as cinco equipes de fábrica (Honda, Yamaha, Ducati, KTM e Aprilia), que não estão à venda, quatro das cinco equipes independentes permanecem como possíveis candidatas à venda.

Um hipotético acordo com a Pramac parece improvável, dada a recente ligação que foi estabelecida entre a Yamaha e a estrutura de Paolo Campinoti.

O Motorsport.com está ciente das conversas entre os representantes de Verstappen e a LCR, embora as consultas provavelmente não estejam limitadas à equipe de Lucio Cecchinello. "Tanto o pessoal de Hamilton quanto o de Verstappen entraram em contato com todas as equipes privadas para expressar interesse em comprá-las", admitiu o chefe de uma das equipes.

A cautela demonstrada pelo empresário de Verstappen quando perguntado sobre potencial compra foi idêntica à atitude de Hamilton no ano passado, quando surgiram relatos de que ele poderia ter feito uma tentativa de adquirir uma equipe da categoria.

"Estou interessado no potencial de crescimento da MotoGP, mas ainda não analisei a fundo. Embora tudo seja possível. Mas sim, certamente estou interessado em fazer parte disso. Os Broncos [na NFL] foram meu primeiro passo nessa direção", disse Hamilton no ano passado quando perguntado sobre a entrada na MotoGP.

Naquela época, o foco estava em um possível acordo com a Gresini. No entanto, a proprietária Nadia Padovani não estava aberta a um acordo com os representantes de Hamilton, nem com Andrew Fox, proprietário da Linfox - uma das maiores empresas de transporte da Austrália, que também é proprietária do circuito de Phillip Island.

Diante da recusa de Padovani, o representante de Hamilton, Mark Hynes, continuou a explorar possíveis pontos de entrada na MotoGP. Nos últimos meses, ele manteve conversas com pelo menos três das equipes privadas "disponíveis" para propor uma possível compra.

O Motorsport.com apurou que Hamilton não está sozinho nesse novo empreendimento e tem o apoio da TWG Motorsports, o grupo proprietário da equipe Cadillac que fará sua estreia na F1 no próximo ano.

