A Aprilia está aguardando autorização médica para organizar um teste especial que poderia ver Jorge Martín voltar à RS-GP antes de fazer seu retorno ao campeonato da MotoGP.

O campeão de 2024 tem um check-up médico agendado para a primeira semana de julho, após o GP da Holanda, que será a décima rodada da temporada de 2025 e a nona corrida que o piloto espanhol perdeu devido às múltiplas fraturas.

A recuperação de Martín está em sua fase final, e espera-se que, após esse check-up na segunda-feira com o Dr. Angel Charte, diretor médico da categoria máxima da motovelocidade, um plano de retorno mais concreto possa ser determinado para o piloto da Aprilia.

Martín se machucou pela primeira vez em 5 de fevereiro, no dia de abertura dos testes de pré-temporada, e sofreu uma segunda lesão no final do mesmo mês, antes de viajar para a Tailândia para a abertura da temporada.

Depois de ficar de fora das rodadas em Buriram, na Argentina e nos Estados Unidos, Martín voltou a correr no GP do Catar, em abril.

No entanto, ele caiu e foi atropelado por Fabio Di Giannantonio durante a corrida, sofrendo pneumotórax, inflamação pleural e múltiplas fraturas nas costelas. A lesão o obrigou a passar duas semanas em um hospital de Doha e o manteve em recuperação desde então.

Depois de uma mudança no regulamento aprovada pela Comissão da MotoGP, proposta pela Aprilia, que permite que um piloto participe de um teste depois de perder pelo menos três etapas, a equipe italiana agora está aguardando autorização médica para agendar uma sessão de teste particular.

Teste especial para Martín

O Motorsport.com conversou com o diretor esportivo da Aprilia, Paolo Bonora, no domingo, em Mugello, e ele explicou os planos da fábrica italiana para preparar o retorno do piloto.

"Estamos esperando que os médicos liberem Jorge. Assim que isso acontecer, e graças à mudança de regulamento que nós mesmos propusemos, poderemos organizar um dia de testes", explicou Bonora.

A Aprilia tem três sessões de testes programadas até o final da temporada: 30 e 31 de julho e 11 e 12 de agosto no Circuito de Barcelona-Catalunha, e 29 e 30 de outubro em Jerez. Todas elas devem acontecer após o retorno de Martín, que está previsto para meados de julho.

"Como eu disse, aproveitaremos o novo regulamento, que propusemos, e organizaremos um teste especial de um dia para que Jorge possa voltar a pilotar a moto antes de retornar às corridas", reiterou o diretor técnico.

"Assim que recebermos o sinal verde do Dr. Charte, procuraremos uma data", acrescentou, sem confirmar o local. No entanto, todos os sinais apontam para o circuito de Misano durante a segunda semana de julho - provavelmente em 8 ou 9 de julho.

Até o momento, nem a Aprilia nem o piloto especularam publicamente sobre a data de retorno, mas o Motorsport.com apurou que o GP da República Tcheca (17 a 20 de julho) é o cenário mais provável para o retorno do atual campeão da MotoGP.

Por outro lado, a rodada de Sachsenring, na Alemanha (13 de julho), com suas zonas de frenagem bruscas e traçado sinuoso e apertado, não é considerada o local ideal para um piloto que retorna após uma longa lesão.

Desde 12 de maio, quando o Motorsport.com divulgou o conflito entre Aprilia e Martín pela primeira vez, ambas as partes estão em um impasse sobre a validade do segundo ano do contrato que ambas as partes assinaram em Mugello em junho de 2024. Atualmente, a disputa se encontra em um tenso imbróglio, embora o piloto continue totalmente determinado a deixar a Aprilia no final desta temporada e mudar para a Honda.

