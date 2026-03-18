Com críticas e elogios entre as figuras que frequentam o paddock da Fórmula 1, o novo regulamento da categoria máxima do automobilismo em 2026 continua controverso. Astro da MotoGP, Marc Márquez comentou sobre as mudanças técnicas da F1, afirmando que tem elementos que parecem "estranhos" para ele como piloto, mas que "é preciso ter paciência".

O espanhol da Ducati destacou, para a emissora argentina TyC Sports, que a estranheza surge ao "ver que eles [pilotos] têm que reduzir a marcha na reta" para conservar a bateria, mudança central das novas regras de motores da F1, que aumenta a parte elétrica das unidades de potência para cerca de 50% da força total das UPs.

"É muito raro um piloto passar por isso, mas acima de tudo, vamos torcer para que as equipes encontrem estabilidade o mais rápido possível", afirmou Márquez. Ele lamentou a situação da Williams, McLaren e Audi, que sofreram com abandonos antes mesmo da corrida em Xangai: "Não é bom para o esporte".

No entanto, Marc destacou que "agora você vê batalhas entre Mercedes e Ferrari, vê ultrapassagens que não eram vistas antes, então por que não? É preciso ter paciência. Pode ser um bom caminho para o futuro".

O heptacampeão da MotoGP também comentou que, na visão dele, o que o telespectador mais gosta são as "ultrapassagens" e "se o carro anda um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar, isso não é perceptível".

Sobre as mudanças técnicas do Campeonato Mundial de Motovelocidade para 2027, Márquez disse que elas não são tão agressivas quanto as da F1, mas que "tiraram um pouco de desempenho em termos de aerodinâmica e motor" para "aumentar o espetáculo" .

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