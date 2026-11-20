Vencedor do Oscar, Christian Bale admitiu que gostaria de levar a MotoGP para o cinema e descreveu alguns dos nomes mais famosos da categoria como “deuses”.

A estrela britânica já apareceu num dos filmes mais populares do automobilismo, contracenando com Matt Damon no premiado Ford v Ferrari, no qual interpretou o falecido Ken Miles.

Porém, Bale nunca escondeu o amor pelas corridas de motociclismo, admitindo numa entrevista em 2023 que se tornou fã da MotoGP. Agora, ele está promovendo seu novo filme, Madden, onde interpreta o antigo proprietário de uma equipa da NFL, Al Davis, e demonstrou interesse em mais filmes focados no mundo esportivo.

Questionado sobre qual outro atleta gostaria de interpretar numa entrevista à Sports Illustrated, Bale disse: “Acredito que já foi feito um filme, mas, infelizmente, não o vi. Mas acabei de ver o documentário sobre Tyson [Fury] e ele é um tipo fascinante”, disse, antes de acrescentar uma frase intrigante para os fãs da MotoGP.

“Mas mencionemos também Valentino Rossi, Giacomo Agostini e Marc Márquez”.

Quando o entrevistador não reconheceu os nomes, o antigo ator de Batman explicou: “Eles são da MotoGP. Agostini de antes da MotoGP. São pilotos de motociclismo. Deuses em motos”.

Bale também revelou que costumava andar de moto, mas teve de abandonar o hobby depois de passar por várias cirurgias, muitas delas na sequência de acidentes de moto.

“Tenho um pouco de metal a mais no corpo para continuar, mas costumava sê-lo [motociclista]”, disse.

Márquez reagiu positivamente aos comentários de Bale no GP de Portugal na sexta-feira, dizendo se sentir lisonjeado ao sequer ter sido mencionado por uma das maiores celebridades do mundo.

“Claro. Se grandes personalidades do mundo apenas dizem o teu nome, mesmo que seja de uma forma boa ou má, já te conhecem. Portanto, se é de uma forma boa, claro, é muito melhor", falou o espanhol.

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