Granado cai na penúltima volta e deixa vitória escapar na estreia da Bagger World Cup
Brasileiro fez a pole da corrida inaugural da categoria de Harley-Davidsons em Austin, mas não a segurou na largada e caiu nos momentos finais da prova
Eric Granado foi o primeiro pole position da história da Bagger World Cup, mas não o primeiro vencedor.
Eric Granado tinha a 'faca e o queijo' em mãos para vencer a primeira corrida da história da Bagger World Cup. O brasileiro cravou a pole position da etapa de Austin do campeonato de motos Harley-Davidson, disputada neste sábado (28), mas uma má largada e queda restando poucas voltas custou a glória e ele ficou só com a sexta colocação.
O piloto, veterano da MotoE, perdeu a ponta nos primeiros metros para o vencedor, o australiano Archie McDonald, e chegou a ultrapassá-lo nos momentos finais da prova, até cair na Curva 1. Jake Lewis, da Nova Zelândia, fechou em segundo e Filippo Rovelli, da Itália, foi o terceiro.
Como foi a etapa de Austin da Bagger World Cup
A corrida começou com problemas para Dimas Ekky Pratama antes mesmo da largada. Ele teve problemas em sua moto e foi obrigado a começar do pit lane. Por ter estado nos boxes durante a volta de aquecimento, ainda foi obrigado a pagar uma penalidade de dupla volta longa.
McDonald pulou à frente de Granado na largada para assumir a liderança, mas o brasileiro conseguiu segurar os ataques de Lewis para se manter ao menos entre os dois primeiros e focar-se em perseguir o adversário na ponta.
Rapidamente, os dois se isolaram e ficaram muito distantes do pelotão, tornando a corrida totalmente polarizada entre eles. Eric não teve vida fácil na disputa contra o australiano de apenas 19 anos, que não cedia a pressão do veterano da MotoE e mantinha a ponta na metade da prova, mesmo com os dois colados.
Restando três volta para o fim, McDonald balançou na saída de uma curva e permitiu que Granado o ultrapassasse, mas as chances de vitória do brasileiro acabaram quando ele caiu ao abrir a penúltima volta e despencou para a sexta colocação.
Sem Eric na disputa, ficou fácil para o australiano cruzar a linha de chegada na liderança e consagrar-se como o primeiro vencedor de uma corrida da história da Bagger World Cup. Lewis terminou em segundo e Rovelli, em terceiro.
O que é a Bagger World Cup?
A Bagger World Cup foi anunciada pela Dorna ainda no ano passado e, com a MotoE entrando em hiato, substitui a classe de motos elétricas por modelos Harley-Davidson de alto desempenho, com seus dois alforjes laterais característicos.
A nova classe segue um modelo similar ao dos primeiros anos da categoria de motos eletrificadas, com dois treinos livres e a classificação na sexta-feira, uma corrida no sábado e outra no domingo, com seis etapas programadas para esta temporada inaugural.
ANTONELLI É POLE no JAPÃO com DOMÍNIO da Mercedes! BORTOLETO fica em 9º e Verstappen CAI no Q2
Últimas notícias
VÍDEO: Martín cai durante comemoração de vitória na sprint dos EUA da MotoGP
MotoGP: Martín passa Bagnaia na última volta e vence sprint do GP dos EUA; Moreira abandona
Porsche Cup: Neylson Almeida, da Trophy, garante pole no Velocitta
