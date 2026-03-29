Bagger World Cup: Granado chega em 2º na Corrida 2 dos EUA; Gutierrez vence

Eric Granado, piloto brasileiro da moto #51, garantiu a segunda colocação na corrida 2 da etapa dos EUA da Bagger World Cup, categoria suporte do GP das Américas de MotoGP. Oscar Gutierrez, que corre com a Bagger #99, venceu a prova.

A categoria volta às pistas na etapa de Mugello, na Itália, entre os dias 29 e 31 de maio, junto do GP da itália de MotoGP.

Como foi a corrida 2?

Granado até largou bem, mas perdeu a liderança para Archie McDonald, companheiro de equipe do brasileiro na Joe Rascal Racing, permanecendo na segunda colocação. Cody Wyman não conseguiu largar.

Pouco atrás, Cory West e Fillipo Rovelli disputavam a sexta colocação. Com cinco voltas para o fim, Granado seguia pressionando McDonald, mas com Oscar Gutierrez o perseguindo.

Na volta seguinte, Gutierrez melhorou o ritmo e tomou a segunda colocação de Granado, mas com uma disputa tripla pela liderança.

Faltando três voltas para o fim, Gutierrez, em uma sequência veloz, ultrapassou McDonald e assumiu a liderança da prova, enquanto o brasileiro seguia mais atrás. O espanhol seguia cravando voltas mais rápidas, com 2min12s348.

Com duas voltas para o fim, McDonald tomou uma punição de volta longa por ultrapassar os limites de pista. Com isso, Granado subiu para segundo, mas por poucos centésimos, já que McDonald permaneceu na pista e diminuiu a diferença para o brasileiro.

Veja situação do campeonato:

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