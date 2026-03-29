Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Stock: Piquet dá 'passadão' em di Mauro e vence primeira na temporada em Cascavel

Stock Car
Cascavel
Stock: Piquet dá 'passadão' em di Mauro e vence primeira na temporada em Cascavel

F1: Red Bull é superada pela Alpine no campeonato de 2026; entenda como isso aconteceu

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Red Bull é superada pela Alpine no campeonato de 2026; entenda como isso aconteceu

Porsche Cup AO VIVO: Siga a corrida 2 no Velocitta

Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Porsche Cup AO VIVO: Siga a corrida 2 no Velocitta

Bagger World Cup: Granado chega em 2º na Corrida 2 dos EUA; Gutierrez vence

MotoGP
GP das Américas
Bagger World Cup: Granado chega em 2º na Corrida 2 dos EUA; Gutierrez vence

"Não é autêntica": Norris e Verstappen detonam nova F1 e 'efeito ioiô' no GP do Japão

Fórmula 1
GP do Japão
"Não é autêntica": Norris e Verstappen detonam nova F1 e 'efeito ioiô' no GP do Japão

NASCAR O'Reilly: Allgaier vence corrida caótica em Martinsville

NASCAR O'Reilly
Martinsville
NASCAR O'Reilly: Allgaier vence corrida caótica em Martinsville

F1: Por que Bearman estava quase 50 km/h mais rápido que Colapinto em acidente assustador no Japão

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Por que Bearman estava quase 50 km/h mais rápido que Colapinto em acidente assustador no Japão

Piastri aponta Japão como “um dos seus melhores” fins de semana na F1

Fórmula 1
GP do Japão
Piastri aponta Japão como “um dos seus melhores” fins de semana na F1
Relato da corrida
MotoGP GP das Américas

Bagger World Cup: Granado chega em 2º na Corrida 2 dos EUA; Gutierrez vence

Brasileiro garantiu a segunda colocação depois de uma punição ao rival Archie McDonald

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Eric Granado na Bagger World Cup

Foto de: Divulgacao

Eric Granado, piloto brasileiro da moto #51, garantiu a segunda colocação na corrida 2 da etapa dos EUA da Bagger World Cup, categoria suporte do GP das Américas de MotoGP. Oscar Gutierrez, que corre com a Bagger #99, venceu a prova.

Leia também:

A categoria volta às pistas na etapa de Mugello, na Itália, entre os dias 29 e 31 de maio, junto do GP da itália de MotoGP.

Como foi a corrida 2?

Granado até largou bem, mas perdeu a liderança para Archie McDonald, companheiro de equipe do brasileiro na Joe Rascal Racing, permanecendo na segunda colocação. Cody Wyman não conseguiu largar.

Pouco atrás, Cory West e Fillipo Rovelli disputavam a sexta colocação. Com cinco voltas para o fim, Granado seguia pressionando McDonald, mas com Oscar Gutierrez o perseguindo.

Na volta seguinte, Gutierrez melhorou o ritmo e tomou a segunda colocação de Granado, mas com uma disputa tripla pela liderança.

Faltando três voltas para o fim, Gutierrez, em uma sequência veloz, ultrapassou McDonald e assumiu a liderança da prova, enquanto o brasileiro seguia mais atrás. O espanhol seguia cravando voltas mais rápidas, com 2min12s348.

 

Com duas voltas para o fim, McDonald tomou uma punição de volta longa por ultrapassar os limites de pista. Com isso, Granado subiu para segundo, mas por poucos centésimos, já que McDonald permaneceu na pista e diminuiu a diferença para o brasileiro.

 
 

Veja situação do campeonato:

 

MOTOGP e Goiânia assumem erros. E O FUTURO? 'HORA DA VERDADE' para MÁRQUEZ nos EUA, Granado e mais!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo! 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior VÍDEO: Martín cai durante comemoração de vitória na sprint dos EUA da MotoGP

Principais comentários

Mais de
Andrei Gobbo

F1 - Norris: "Ainda não me sinto tão confortável no carro"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
F1 - Norris: "Ainda não me sinto tão confortável no carro"

MotoGP: Di Giannantonio crava pole do GP dos EUA; Moreira larga em 14º

MotoGP
MotoGP
GP das Américas
MotoGP: Di Giannantonio crava pole do GP dos EUA; Moreira larga em 14º

Stock Car: Salas domina e vence sprint de Cascavel

Stock Car
Stock Car
Cascavel
Stock Car: Salas domina e vence sprint de Cascavel

Últimas notícias

Stock: Piquet dá 'passadão' em di Mauro e vence primeira na temporada em Cascavel

Stock Car
Cascavel
Stock: Piquet dá 'passadão' em di Mauro e vence primeira na temporada em Cascavel

F1: Red Bull é superada pela Alpine no campeonato de 2026; entenda como isso aconteceu

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Red Bull é superada pela Alpine no campeonato de 2026; entenda como isso aconteceu

Porsche Cup AO VIVO: Siga a corrida 2 no Velocitta

Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Porsche Cup AO VIVO: Siga a corrida 2 no Velocitta

Bagger World Cup: Granado chega em 2º na Corrida 2 dos EUA; Gutierrez vence

MotoGP
GP das Américas
Bagger World Cup: Granado chega em 2º na Corrida 2 dos EUA; Gutierrez vence