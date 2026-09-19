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Bagger World Cup: Granado voa e é o pole da etapa da Áustria

Archie McDonald e Andrea Iannone completaram o top 3 do quali no Red Bull Ring

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Eric Granado na Bagger World Cup

Eric Granado na Bagger World Cup

Foto de: Divulgacao

Eric Granado, brasileiro da moto #51, conquistou a pole position para a etapa da Áustria da Bagger World Cup, a final do campeonato de 2026 da categoria de motos Harley-Davidson, cravando volta rápida de 1min38s366.

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Como foi a classificação?

A classificação começou com Granado na liderança, mas McDonald, rival do brasileiro pelo título da temporada 2026, tomou a liderança da sessão.

Com 15 minutos para o fim da classificação, Granado chegou a balançar com a moto, mas conseguiu segurar e evitar uma queda. No entanto, o brasileiro conseguiu melhorar a própria volta momentos depois, cravando 1min38s650 e reassumindo a liderança.

Com menos de oito minutos para o final, os pilotos começaram a retornar para a pista. Granado melhorou ainda mais o tempo, 1min38s366, com McDonald chegando a ficar próximo de assumir a ponta, mas permanecendo em segundo.

Mesmo não melhorando a volta nas últimas tentativas, Granado permaneceu na ponta, garantindo a pole position na etapa da Áustria.

Grid de largada da etapa da Áustria da Bagger World Cup

Pos. Piloto Tempo Equipe
1 51 Eric Granado 1min38s366 Joe Rascal Racing
2 69 Archie McDonald 1min38s539 Joe Rascal Racing
3 29 Andrea Iannone 1min38s776 Niti Racing
4 99 Oscar Gutierrez 1min38s778 Niti Racing
5 43 James Rispoli 1min38s883 Joe Rascal Racing
6 2 Maxwell Toth 1min39s368 Saddlemen Racing
7 33 Kyle Wyman 1min39s669 Wegner × KWR
8 10 Travis Wyman 1min40s525 Saddlemen Racing
9 85 Jake Lewis 1min40s772 Saddlemen Racing
10 20 Dimas Ekky Pratama 1min41s657 Niti Racing
11 88 Max Flinders 1min42s411

Parkingo Team

Programação da Baggers no Red Bull Ring

Sessão

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira

07h40

 -
Treino Livre 2 Sexta-feira 12h05 -
Classificação Sábado 07h05 YouTube
Corrida 1 Sábado 11h10 ESPN e Disney+
Corrida 2 Domingo 03h55 ESPN e Disney+

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