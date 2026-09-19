Bagger World Cup: Granado voa e é o pole da etapa da Áustria
Archie McDonald e Andrea Iannone completaram o top 3 do quali no Red Bull Ring
Eric Granado na Bagger World Cup
Foto de: Divulgacao
Eric Granado, brasileiro da moto #51, conquistou a pole position para a etapa da Áustria da Bagger World Cup, a final do campeonato de 2026 da categoria de motos Harley-Davidson, cravando volta rápida de 1min38s366.
Archie McDonald e Andrea Iannone completaram o top 3 do quali da Baggers no Red Bull Ring.
Como foi a classificação?
A classificação começou com Granado na liderança, mas McDonald, rival do brasileiro pelo título da temporada 2026, tomou a liderança da sessão.
Com 15 minutos para o fim da classificação, Granado chegou a balançar com a moto, mas conseguiu segurar e evitar uma queda. No entanto, o brasileiro conseguiu melhorar a própria volta momentos depois, cravando 1min38s650 e reassumindo a liderança.
Com menos de oito minutos para o final, os pilotos começaram a retornar para a pista. Granado melhorou ainda mais o tempo, 1min38s366, com McDonald chegando a ficar próximo de assumir a ponta, mas permanecendo em segundo.
Mesmo não melhorando a volta nas últimas tentativas, Granado permaneceu na ponta, garantindo a pole position na etapa da Áustria.
Grid de largada da etapa da Áustria da Bagger World Cup
|Pos.
|Nº
|Piloto
|Tempo
|Equipe
|1
|51
|Eric Granado
|1min38s366
|Joe Rascal Racing
|2
|69
|Archie McDonald
|1min38s539
|Joe Rascal Racing
|3
|29
|Andrea Iannone
|1min38s776
|Niti Racing
|4
|99
|Oscar Gutierrez
|1min38s778
|Niti Racing
|5
|43
|James Rispoli
|1min38s883
|Joe Rascal Racing
|6
|2
|Maxwell Toth
|1min39s368
|Saddlemen Racing
|7
|33
|Kyle Wyman
|1min39s669
|Wegner × KWR
|8
|10
|Travis Wyman
|1min40s525
|Saddlemen Racing
|9
|85
|Jake Lewis
|1min40s772
|Saddlemen Racing
|10
|20
|Dimas Ekky Pratama
|1min41s657
|Niti Racing
|11
|88
|Max Flinders
|1min42s411
|
Parkingo Team
Programação da Baggers no Red Bull Ring
|
Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|
07h40
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|12h05
|-
|Classificação
|Sábado
|07h05
|YouTube
|Corrida 1
|Sábado
|11h10
|ESPN e Disney+
|Corrida 2
|Domingo
|03h55
|ESPN e Disney+
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