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Bagger World Cup: Gutierrez vence corrida 1 da Áustria; Granado abandona

Archie McDonald, líder isolado do campeonato, e James Rispoli completaram o pódio da primeira prova da etapa do Red Bull Ring

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
One week ago, our first victory, in the first ever round of the Harley-Davidson #BaggerWorldCup!

Oscar Gutierrez, com a moto #99, venceu a primeira corrida da etapa da Áustria da Bagger World Cup, que define o campeonato de 2026 da categoria de máquinas Harley-Davidson. O brasileiro Eric Granado abandonou a prova após ser atingido pela moto de Andrea Ianonne.

O editor recomenda:

Archie McDonald, líder isolado do campeonato, e James Rispoli completaram o pódio da prova austríaca de sábado. A corrida 2 acontece na madrugada de domingo, às 3h55 da manhã.

Como foi a corrida 1?

McDonald largou bem e tomou a primeira posição de Granado, com Iannone aproveitando o espaço e passando o brasileiro. Em seguida, o brasileiro já começou a ameaçar o rival italiano. Mais atrás, Toth foi punido com uma dupla volta longa por queima de largada.

Na segunda volta, Granado ultrapassou Iannone. O italiano, tentando dar o troco, atingiu a moto do brasileiro, com os dois caindo e indo para a caixa de brita. Por isso, ambos abandonaram a prova.

 

McDonald, agora com ampla vantagem na liderança do campeonato, foi ultrapassado por Oscar Gutierrez, que também está na disputa pelo título da Baggers, mas permaneceu com tranquilidade na segunda colocação, com mais de dois segundos de vantagem para o terceiro lugar.

Gutierrez permaneceu com tranquilidade na ponta até a bandeirada final, garantindo a vitória na corrida 1 da Áustria.

Tabela em instantes.

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