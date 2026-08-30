A Harley-Davidson Bagger World Cup abriu o domingo em Aragón com a segunda corrida da penúltima etapa da temporada 2026. Andrea Iannone garantiu a varrida do fim de semana, vencendo novamente hoje, com Eric Granado em segundo e Archie McDonald em terceiro. Com isso, o brasileiro vai para a final da Bagger na Áustria na vice-liderança, sete pontos atrás de McDonald.

A prova teve seu início atrasado por causa das condições da pista. Os fiscais foram vistos limpando um trecho do traçado para viabilizar a sessão.

Iannone saiu bem para subir para a ponta, com Gutiérrez caindo para segundo. Granado teve uma largada ruim, caindo para quinto, atrás de McDonald e Torres. Antes do fim da primeira volta, o brasileiro já era quarto.

Gutiérrez tentou dar o bote na reta principal, no início da segunda volta, mas uma curva embarrigada do espanhol quase abriu a porta para uma manobra de McDonald, que tinha Granado em sua cola.

Ainda na mesma volta, o espanhol tentou repetir a tentativa de ultrapassagem, agora no terceiro setor. Mas ele acabou forçando a barra e, com isso, foi ao chão, resultando no abandono da prova.

Sem Gutiérrez, Iannone passou a ter uma vida mais tranquila, com McDonald mantendo a proximidade, mas não o suficiente para atacar o italiano. O australiano ainda tinha Granado em sua cola, com o brasileiro buscando o segundo lugar.

No final da quinta volta, de oito, Granado conseguiu dar o bote em cima de McDonald, subindo para segundo e reduzindo a vantagem do australiano na classificação para apenas sete pontos, com o brasileiro passando para a vice-liderança.

No final, Andrea Iannone garantiu a varrida do fim de semana com uma vitória dominante na segunda corrida, tendo Eric Granado em segundo e Archie McDonald na última posição do pódio, enquanto Jordí Torres e Max Toth completaram o top 5.

Com isso, Archie McDonald sai de Aragón com a liderança do campeonato e um total de 174 pontos. Eric Granado consegue minimizar os danos da queda do sábado e retoma a vice-liderança, apenas sete tentos atrás. Óscar Gutiérrez segue em terceiro, mas agora 26 atrás, enquanto Andrea Iannone entra oficialmente na briga pelo título na grande final, com um déficit de 27 pontos para o australiano.

A Harley-Davidson Bagger World Cup encerra a primeira temporada de sua história no fim de semana de 18 a 20 de setembro, acompanhando a MotoGP no GP da Áustria.

Resultado da corrida 2 da Bagger World Cup em Aragón:

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