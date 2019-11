Francesco Bagnaia sofreu um acidente no mínimo bizarro nos estágios finais do terceiro treino livre, na fria manhã deste sábado no circuito de Valência, o italiano travou a roda da frente de sua Ducati e passou por cima do guidão da moto quando deixava os boxes.

Na queda, o piloto bateu forte com a cabeça no chão e, no centro médico da pista, foram diagnosticadas uma concussão e uma fratura no pulso esquerdo.

Consequentemente, o Bagnaia foi declarado incapaz de participar da classificação do GP de Valência e sua participação na etapa final da temporada ainda é dúvida.

"Pecco [Bagnaia] está consciente e está bem, considerando o acidente. Ele sofreu uma concussão e, portanto, não se lembra do acidente. Ele também tem dores no pulso e parece ser uma fratura composta do estilóide ulnar, disse Michele Zasa, da Clinica Mobile, para onde o piloto foi levado após a queda.

"No momento, ele é declarado inapto, mas teremos que verificar os resultados da tomografia computadorizada [no hospital]. Mesmo que dê negativo, não significa que ele possa correr amanhã, será do diretor médico do circuito a palavra final”, completou.

"É pouco provável que ele corra, também por causa do pulso, o que está causando dor", concluiu.

Reportagem adicional de Matteo Nugnes