Bezzecchi mantém ponta, mas vê Márquez a 40 pontos; confira a classificação da MotoGP após o GP da República Tcheca
Diferença de Bezzecchi para Márquez caiu de 102 para apenas 40 pontos em somente duas etapas
Marc Marquez, Ducati Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Apesar de não ter disputado o GP da República Tcheca deste domingo por causa da suspensão, Marco Bezzecchi segue líder da MotoGP. Mas o piloto da Aprilia viu sua vantagem na ponta quase desaparecer, além de ver o crescimento da ameaça de Marc Márquez.
Com apenas sete pontos conquistados nos 74 disputados nas últimas duas etapas, Bezzecchi tem 180 na classificação, e vê Jorge Martín mais próximo, com 172. O espanhol perdeu a chance de talvez virar o jogo graças à punição de duas voltas longas.
Fabio di Giannantonio segue em terceiro, com 157 pontos, 23 a menos que Bezzecchi. Mas o grande destaque pós-Brno é Marc Márquez. O espanhol chegou a estar 102 tentos atrás do italiano em Mugello mas, em apenas duas etapas, reduziu essa diferença para apenas 40.
Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP da República Tcheca:
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|180
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|J. MartinAprilia Racing Team
|172
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|157
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|M. MarquezDucati Team
|140
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|134
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|132
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|F. BagnaiaDucati Team
|127
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|R. FernandezTrackhouse Racing Team
|106
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|F. AldeguerGresini Racing
|76
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|A. MarquezGresini Racing
|67
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|L. MariniRepsol Honda Team
|65
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|E. BastianiniTech 3
|57
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|53
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|F. MorbidelliTeam VR46
|43
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|D. MoreiraLCR Honda
|41
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP
|37
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|J. ZarcoLCR Honda
|34
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirRepsol Honda Team
|26
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|A. RinsMovistar Yamaha MotoGP
|12
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|J. MillerPramac Racing
|11
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|11
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|M. ViñalesTech 3
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernandezMovistar Yamaha MotoGP
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|C. CrutchlowLCR Honda
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|L. SavadoriAprilia Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Mundial de Equipes da MotoGP após o GP da República Tcheca:
|Posição
|Equipes
|Pontos
|1
|Aprilia Racing Team
|352
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati Team
|267
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Trackhouse Racing Team
|240
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Team VR46
|200
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Red Bull KTM Factory Racing
|185
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Gresini Racing
|152
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Repsol Honda Team
|91
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|LCR Honda
|75
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Tech 3
|64
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Movistar Yamaha MotoGP
|49
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Pramac Racing
|22
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Mundial de Construtores da MotoGP após o GP da República Tcheca:
|Posição
|Chassi
|Pontos
|1
|Aprilia
|267
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati
|262
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|KTM
|163
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Honda
|95
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Yamaha
|51
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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|-
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