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MotoGP GP da República Tcheca

Bezzecchi mantém ponta, mas vê Márquez a 40 pontos; confira a classificação da MotoGP após o GP da República Tcheca

Diferença de Bezzecchi para Márquez caiu de 102 para apenas 40 pontos em somente duas etapas

Redação Motorsport.com
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marc Marquez, Ducati Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Apesar de não ter disputado o GP da República Tcheca deste domingo por causa da suspensão, Marco Bezzecchi segue líder da MotoGP. Mas o piloto da Aprilia viu sua vantagem na ponta quase desaparecer, além de ver o crescimento da ameaça de Marc Márquez.

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Com apenas sete pontos conquistados nos 74 disputados nas últimas duas etapas, Bezzecchi tem 180 na classificação, e vê Jorge Martín mais próximo, com 172. O espanhol perdeu a chance de talvez virar o jogo graças à punição de duas voltas longas.

Fabio di Giannantonio segue em terceiro, com 157 pontos, 23 a menos que Bezzecchi. Mas o grande destaque pós-Brno é Marc Márquez. O espanhol chegou a estar 102 tentos atrás do italiano em Mugello mas, em apenas duas etapas, reduziu essa diferença para apenas 40.

Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP da República Tcheca:

Posição Piloto Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 180 25 31 25 20 27 14 31 7 - - - - - - - - - - - - - -
2 SpainJ. MartinAprilia Racing Team 172 18 27 32 13 37 - 29 4 12 - - - - - - - - - - - - -
3 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 157 12 25 13 21 13 32 18 4 19 - - - - - - - - - - - - -
4 SpainM. MarquezDucati Team 140 9 25 11 12 - - 14 37 32 - - - - - - - - - - - - -
5 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 134 17 16 4 11 19 10 15 13 29 - - - - - - - - - - - - -
6 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 132 32 10 18 6 17 9 11 29 - - - - - - - - - - - - - -
7 ItalyF. BagnaiaDucati Team 127 8 2 15 9 9 20 19 17 28 - - - - - - - - - - - - -
8 SpainR. FernandezTrackhouse Racing Team 106 23 6 11 14 8 6 19 6 13 - - - - - - - - - - - - -
9 SpainF. AldeguerGresini Racing 76 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - - - - - - - - - - -
10 SpainA. MarquezGresini Racing 67 - 13 15 25 2 12 - - - - - - - - - - - - - - - -
11 ItalyL. MariniRepsol Honda Team 65 6 5 12 4 6 10 3 11 8 - - - - - - - - - - - - -
12 ItalyE. BastianiniTech 3 57 4 1 17 8 9 - - 9 9 - - - - - - - - - - - - -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 53 13 - 4 11 - 9 5 6 5 - - - - - - - - - - - - -
14 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 43 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - - - - - - - - - - - - -
15 BrazilD. MoreiraLCR Honda 41 3 3 3 - 1 7 6 13 5 - - - - - - - - - - - - -
16 FranceF. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 37 2 4 - 5 15 11 - - - - - - - - - - - - - - - -
17 FranceJ. ZarcoLCR Honda 34 5 7 1 11 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - -
18 SpainJ. MirRepsol Honda Team 26 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - - - - - - - - - - - -
19 SpainA. RinsMovistar Yamaha MotoGP 12 1 2 - - 4 2 - 3 - - - - - - - - - - - - - -
20 AustraliaJ. MillerPramac Racing 11 - - - - 1 1 1 8 - - - - - - - - - - - - - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 11 - - 1 - 3 - - 5 2 - - - - - - - - - - - - -
22 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - -
23 SpainM. ViñalesTech 3 7 - - - - - 5 - 1 1 - - - - - - - - - - - - -
24 SpainA. FernandezMovistar Yamaha MotoGP 4 - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - -
25 United KingdomC. CrutchlowLCR Honda   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriAprilia Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mundial de Equipes da MotoGP após o GP da República Tcheca:

Posição Equipes Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 ItalyAprilia Racing Team 352 43 58 57 33 64 14 60 11 12 - - - - - - - - - - - - -
2 ItalyDucati Team 267 17 27 26 21 9 20 33 54 60 - - - - - - - - - - - - -
3 United StatesTrackhouse Racing Team 240 40 22 15 25 27 16 34 19 42 - - - - - - - - - - - - -
4 ItalyTeam VR46 200 20 29 15 32 15 41 20 6 22 - - - - - - - - - - - - -
5 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 185 45 10 22 17 17 18 16 35 5 - - - - - - - - - - - - -
6 ItalyGresini Racing 152 - 21 20 32 9 32 12 14 12 - - - - - - - - - - - - -
7 JapanRepsol Honda Team 91 9 5 12 5 10 13 7 11 19 - - - - - - - - - - - - -
8 MonacoLCR Honda 75 8 10 4 11 6 12 6 13 5 - - - - - - - - - - - - -
9 FranceTech 3 64 4 1 17 8 9 5 - 10 10 - - - - - - - - - - - - -
10 JapanMovistar Yamaha MotoGP 49 3 6 - 5 19 13 - 3 - - - - - - - - - - - - - -
11 ItalyPramac Racing 22 - - 1 - 4 1 1 13 2 - - - - - - - - - - - - -

Mundial de Construtores da MotoGP após o GP da República Tcheca:

Posição Chassi Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Aprilia 267 32 32 37 24 37 19 37 20 29 - - - - - - - - - - - - -
2 Ducati 262 19 28 22 37 22 37 23 37 37 - - - - - - - - - - - - -
3 KTM 163 32 10 23 14 17 18 11 29 9 - - - - - - - - - - - - -
4 Honda 95 9 7 12 11 10 15 6 14 11 - - - - - - - - - - - - -
5 Yamaha 51 2 6 1 5 15 11 1 8 2 - - - - - - - - - - - - -

MOREIRA GANHA IMPORTÂNCIA INÉDITA na MotoGP em Brno! MÁRQUEZ x Bezzecchi, WSBK, Bê Tibúrcio e mais!

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