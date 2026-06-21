Apesar de não ter disputado o GP da República Tcheca deste domingo por causa da suspensão, Marco Bezzecchi segue líder da MotoGP. Mas o piloto da Aprilia viu sua vantagem na ponta quase desaparecer, além de ver o crescimento da ameaça de Marc Márquez.

Com apenas sete pontos conquistados nos 74 disputados nas últimas duas etapas, Bezzecchi tem 180 na classificação, e vê Jorge Martín mais próximo, com 172. O espanhol perdeu a chance de talvez virar o jogo graças à punição de duas voltas longas.

Fabio di Giannantonio segue em terceiro, com 157 pontos, 23 a menos que Bezzecchi. Mas o grande destaque pós-Brno é Marc Márquez. O espanhol chegou a estar 102 tentos atrás do italiano em Mugello mas, em apenas duas etapas, reduziu essa diferença para apenas 40.

Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP da República Tcheca:

Posição Piloto Pontos 1 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 180 25 31 25 20 27 14 31 7 - - - - - - - - - - - - - - 2 J. Martin Aprilia Racing Team 172 18 27 32 13 37 - 29 4 12 - - - - - - - - - - - - - 3 F. Di Giannantonio Team VR46 157 12 25 13 21 13 32 18 4 19 - - - - - - - - - - - - - 4 M. Marquez Ducati Team 140 9 25 11 12 - - 14 37 32 - - - - - - - - - - - - - 5 A. Ogura Trackhouse Racing Team 134 17 16 4 11 19 10 15 13 29 - - - - - - - - - - - - - 6 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 132 32 10 18 6 17 9 11 29 - - - - - - - - - - - - - - 7 F. Bagnaia Ducati Team 127 8 2 15 9 9 20 19 17 28 - - - - - - - - - - - - - 8 R. Fernandez Trackhouse Racing Team 106 23 6 11 14 8 6 19 6 13 - - - - - - - - - - - - - 9 F. Aldeguer Gresini Racing 76 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - - - - - - - - - - - 10 A. Marquez Gresini Racing 67 - 13 15 25 2 12 - - - - - - - - - - - - - - - - 11 L. Marini Repsol Honda Team 65 6 5 12 4 6 10 3 11 8 - - - - - - - - - - - - - 12 E. Bastianini Tech 3 57 4 1 17 8 9 - - 9 9 - - - - - - - - - - - - - 13 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 53 13 - 4 11 - 9 5 6 5 - - - - - - - - - - - - - 14 F. Morbidelli Team VR46 43 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - - - - - - - - - - - - - 15 D. Moreira LCR Honda 41 3 3 3 - 1 7 6 13 5 - - - - - - - - - - - - - 16 F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 37 2 4 - 5 15 11 - - - - - - - - - - - - - - - - 17 J. Zarco LCR Honda 34 5 7 1 11 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - - 18 J. Mir Repsol Honda Team 26 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - - - - - - - - - - - - 19 A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 12 1 2 - - 4 2 - 3 - - - - - - - - - - - - - - 20 J. Miller Pramac Racing 11 - - - - 1 1 1 8 - - - - - - - - - - - - - - 21 T. Razgatlioglu Pramac Racing 11 - - 1 - 3 - - 5 2 - - - - - - - - - - - - - 22 I. Lecuona Gresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - - 23 M. Viñales Tech 3 7 - - - - - 5 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 24 A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP 4 - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 25 C. Crutchlow LCR Honda - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 J. Folger Tech 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27 M. Pirro Gresini Racing - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28 L. Savadori Aprilia Racing Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mundial de Equipes da MotoGP após o GP da República Tcheca:

Posição Equipes Pontos 1 Aprilia Racing Team 352 43 58 57 33 64 14 60 11 12 - - - - - - - - - - - - - 2 Ducati Team 267 17 27 26 21 9 20 33 54 60 - - - - - - - - - - - - - 3 Trackhouse Racing Team 240 40 22 15 25 27 16 34 19 42 - - - - - - - - - - - - - 4 Team VR46 200 20 29 15 32 15 41 20 6 22 - - - - - - - - - - - - - 5 Red Bull KTM Factory Racing 185 45 10 22 17 17 18 16 35 5 - - - - - - - - - - - - - 6 Gresini Racing 152 - 21 20 32 9 32 12 14 12 - - - - - - - - - - - - - 7 Repsol Honda Team 91 9 5 12 5 10 13 7 11 19 - - - - - - - - - - - - - 8 LCR Honda 75 8 10 4 11 6 12 6 13 5 - - - - - - - - - - - - - 9 Tech 3 64 4 1 17 8 9 5 - 10 10 - - - - - - - - - - - - - 10 Movistar Yamaha MotoGP 49 3 6 - 5 19 13 - 3 - - - - - - - - - - - - - - 11 Pramac Racing 22 - - 1 - 4 1 1 13 2 - - - - - - - - - - - - -

Mundial de Construtores da MotoGP após o GP da República Tcheca:

Posição Chassi Pontos 1 Aprilia 267 32 32 37 24 37 19 37 20 29 - - - - - - - - - - - - - 2 Ducati 262 19 28 22 37 22 37 23 37 37 - - - - - - - - - - - - - 3 KTM 163 32 10 23 14 17 18 11 29 9 - - - - - - - - - - - - - 4 Honda 95 9 7 12 11 10 15 6 14 11 - - - - - - - - - - - - - 5 Yamaha 51 2 6 1 5 15 11 1 8 2 - - - - - - - - - - - - -

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