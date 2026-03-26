Marco Bezzecchi está no início da terceira temporada na MotoGP e se coloca como um dos principais nomes do campeonato. O piloto italiano não só venceu as duas últimas corridas de 2025, como também se impôs nas duas primeiras de 2026, há menos de uma semana no Brasil, em um fim de semana que começou muito complicado para ele no novo circuito de Goiânia, mas no qual conseguiu dar a volta de forma magistral ao longo das sessões.

É por isso que alguns o apontam como favorito para a etapa do campeonato no Circuito das Américas, em Austin, embora ainda reste ver como sua Aprilia se comportará nessa pista, sem a carcaça reforçada do pneu traseiro que lhe rendeu tão bons resultados nos dois fins de semana de corrida anteriores, e que a pista do Texas seja um dos locais favoritos de Marc Márquez, embora nos últimos dois anos ele não tenha conseguido terminar a corrida de domingo devido a erros próprios.

"Estou feliz. É um grande momento para mim. Tivemos uma ótima sequência até agora, mas agora começa mais um fim de semana de corridas e, como sempre, abre-se um novo capítulo. Mas adoro este circuito. Este lugar é incrível, e a torcida também. Estou muito ansioso para subir na moto e poder aproveitar este traçado fantástico".

Ao ser questionado sobre onde ele acha que pode usar suas habilidades e fazer a diferença em Austin, o piloto avaliou:

"É difícil dizer, porque cada ano é único no nosso esporte. É verdade que Maverick Viñales teve um fim de semana de sonho com essa moto em 2024, mas a moto está bem diferente agora".

"Não sei o que esperar dela aqui. E também é verdade que, neste circuito, Marc Márquez sempre foi fulminante; acho que ele tem mais vitórias aqui do que eu tenho em toda a categoria, então não será fácil, mas vamos tentar dar o máximo, e vamos ver".

DOMÍNIO da APRILIA no Brasil: e aí, Márquez? DIOGO, problemas e BASTIDORES do Pódio Cast em Goiânia!

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