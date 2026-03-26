Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

ANÁLISE MotoGP: Martín voltou - mas ainda não está em sua melhor fase

MotoGP
GP do Brasil
ANÁLISE MotoGP: Martín voltou - mas ainda não está em sua melhor fase

Bezzecchi minimiza favoritismo: 'Márquez venceu mais corridas em Austin do que eu em toda a minha carreira na MotoGP'

MotoGP
GP das Américas
Bezzecchi minimiza favoritismo: 'Márquez venceu mais corridas em Austin do que eu em toda a minha carreira na MotoGP'

F1: Repórter 'expulso' de coletiva por Verstappen reage à atitude de Max

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Repórter 'expulso' de coletiva por Verstappen reage à atitude de Max

F1: Hulkenberg admite que havia "problemas" entre Binotto e Wheatley

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Hulkenberg admite que havia "problemas" entre Binotto e Wheatley

F1: Pérez aponta qual é "o maior desafio" para Cadillac neste momento

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Pérez aponta qual é "o maior desafio" para Cadillac neste momento

Porsche Cup: Como é o desenvolvimento de um piloto na categoria?

Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Porsche Cup: Como é o desenvolvimento de um piloto na categoria?

F1: Norris e Piastri mantém confiança na capacidade de recuperação da McLaren

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Norris e Piastri mantém confiança na capacidade de recuperação da McLaren

F1 - Antonelli revela alívio após vitória na China: "Tirei um peso das costas, mas ainda tenho muito a provar"

Fórmula 1
GP do Japão
F1 - Antonelli revela alívio após vitória na China: "Tirei um peso das costas, mas ainda tenho muito a provar"
Reações
MotoGP GP das Américas

Bezzecchi minimiza favoritismo: 'Márquez venceu mais corridas em Austin do que eu em toda a minha carreira na MotoGP'

Mesmo com os resultados atuais, o piloto prefere manter os dois pés no chão

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi está no início da terceira temporada na MotoGP e se coloca como um dos principais nomes do campeonato. O piloto italiano não só venceu as duas últimas corridas de 2025, como também se impôs nas duas primeiras de 2026, há menos de uma semana no Brasil, em um fim de semana que começou muito complicado para ele no novo circuito de Goiânia, mas no qual conseguiu dar a volta de forma magistral ao longo das sessões.

Leia também:

É por isso que alguns o apontam como favorito para a etapa do campeonato no Circuito das Américas, em Austin, embora ainda reste ver como sua Aprilia se comportará nessa pista, sem a carcaça reforçada do pneu traseiro que lhe rendeu tão bons resultados nos dois fins de semana de corrida anteriores, e que a pista do Texas seja um dos locais favoritos de Marc Márquez, embora nos últimos dois anos ele não tenha conseguido terminar a corrida de domingo devido a erros próprios.

"Estou feliz. É um grande momento para mim. Tivemos uma ótima sequência até agora, mas agora começa mais um fim de semana de corridas e, como sempre, abre-se um novo capítulo. Mas adoro este circuito. Este lugar é incrível, e a torcida também. Estou muito ansioso para subir na moto e poder aproveitar este traçado fantástico".

Ao ser questionado sobre onde ele acha que pode usar suas habilidades e fazer a diferença em Austin, o piloto avaliou:

"É difícil dizer, porque cada ano é único no nosso esporte. É verdade que Maverick Viñales teve um fim de semana de sonho com essa moto em 2024, mas a moto está bem diferente agora".

"Não sei o que esperar dela aqui. E também é verdade que, neste circuito, Marc Márquez sempre foi fulminante; acho que ele tem mais vitórias aqui do que eu tenho em toda a categoria, então não será fácil, mas vamos tentar dar o máximo, e vamos ver".

DOMÍNIO da APRILIA no Brasil: e aí, Márquez? DIOGO, problemas e BASTIDORES do Pódio Cast em Goiânia!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior VÍDEO: 'MotoGP 26' revela trailer de 15 minutos de gameplay
Próximo artigo ANÁLISE MotoGP: Martín voltou - mas ainda não está em sua melhor fase

Principais comentários

Mais de
Oriol Puigdemont

Assinatura do Pacto de Concórdia da MotoGP se aproxima após negociações acelerarem

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
Assinatura do Pacto de Concórdia da MotoGP se aproxima após negociações acelerarem

Como crise da Honda na F1 pode afetar marca na MotoGP

MotoGP
MotoGP
Como crise da Honda na F1 pode afetar marca na MotoGP

ANÁLISE: Por que Yamaha deve estar mais preocupada do que aparenta na MotoGP

MotoGP
MotoGP
ANÁLISE: Por que Yamaha deve estar mais preocupada do que aparenta na MotoGP
Mais de
Marco Bezzecchi

MotoGP: Aprilia agora tem tudo para disputar o título com a Ducati?

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Aprilia agora tem tudo para disputar o título com a Ducati?

MotoGP - Bezzecchi: "Considerando onde estávamos na sexta-feira, nunca pensei que conseguiria vencer"

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP - Bezzecchi: "Considerando onde estávamos na sexta-feira, nunca pensei que conseguiria vencer"

MotoGP - Martín: "Estou no mesmo nível ou melhor do que em 2024"

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP - Martín: "Estou no mesmo nível ou melhor do que em 2024"
Mais de
Aprilia Racing Team

ANÁLISE MotoGP: Martín voltou - mas ainda não está em sua melhor fase

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
ANÁLISE MotoGP: Martín voltou - mas ainda não está em sua melhor fase

MotoGP: Como explicar o domínio da Aprilia no GP do Brasil após derrota na sprint?

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Como explicar o domínio da Aprilia no GP do Brasil após derrota na sprint?

MotoGP: "Estamos a um passo da Ducati", diz Martín sobre chances de vencer em Goiânia

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: "Estamos a um passo da Ducati", diz Martín sobre chances de vencer em Goiânia

Últimas notícias

ANÁLISE MotoGP: Martín voltou - mas ainda não está em sua melhor fase

MotoGP
GP do Brasil
ANÁLISE MotoGP: Martín voltou - mas ainda não está em sua melhor fase

Bezzecchi minimiza favoritismo: 'Márquez venceu mais corridas em Austin do que eu em toda a minha carreira na MotoGP'

MotoGP
GP das Américas
Bezzecchi minimiza favoritismo: 'Márquez venceu mais corridas em Austin do que eu em toda a minha carreira na MotoGP'

F1: Repórter 'expulso' de coletiva por Verstappen reage à atitude de Max

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Repórter 'expulso' de coletiva por Verstappen reage à atitude de Max

F1: Hulkenberg admite que havia "problemas" entre Binotto e Wheatley

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Hulkenberg admite que havia "problemas" entre Binotto e Wheatley