MotoGP: Buenos Aires inicia reforma para sediar GP da Argentina em 2027
A conclusão das obras está prevista para o primeiro trimestre de 2027. Assim, a pista estaria pronta a tempo para o retorno do MotoGP
Foto de: Buenos Aires
Em Buenos Aires, começaram oficialmente as extensas obras de reforma do Autódromo Oscar y Juan Galvez. Com a demolição do antigo prédio dos boxes, foi dado o pontapé inicial para um projeto de modernização em grande escala, que deve permitir o retorno da MotoGP à capital argentina.
A previsão é que o GP seja realizado nos primeiros meses de 2027. A longo prazo, está sendo considerada até mesmo a volta da Fórmula 1.
Os detalhes
O início das obras é marcado pela demolição do complexo de boxes, que havia sido construído originalmente para o retorno da F1 à Argentina em 1995. Essa etapa marca a primeira fase de um plano abrangente de reforma e modernização de toda a infraestrutura do autódromo.
Planejado para a MotoGP
Será construída uma área de boxes totalmente nova, com um total de 32 garagens, cada uma com uma largura frontal de sete metros. Além disso, a nova construção inclui instalações técnicas sob uma torre de controle.
Paralelamente, o paddock será redesenhado. No total, estão previstos 12.000 metros quadrados de área coberta e 6.214 metros quadrados de área descoberta.
A segunda fase do projeto concentra-se na própria pista e ainda se encontra em fase de concurso público. A base é um novo layout do escritório do engenheiro alemão Hermann Tilke, que já foi responsável por vários projetos de pistas na MotoGP e na F1.
Para atender aos requisitos atuais da MotoGP, a pista será alargada em grande parte de 9,5 metros para 12 metros. Apenas a reta de largada e chegada permanecerá inalterada, com 15 metros. O novo traçado terá cerca de 4,3 quilômetros de extensão e incluirá várias retas.
Estas terão entre 800 e 1.000 metros de comprimento, permitindo velocidades máximas superiores a 300 km/h. O novo revestimento é composto por uma mistura de asfalto especialmente desenvolvida.
Além da MotoGP, a F1 também pode retornar
A capacidade de público também será significativamente aumentada. No fim de semana da MotoGP, haverá espaço para mais de 150.000 fãs. Estão previstas novas arquibancadas e uma via de acesso adicional para tornar o fluxo de visitantes mais eficiente.
Jorge Macri, chefe do governo de Buenos Aires, enfatiza a importância do projeto a longo prazo: “Estamos trabalhando na modernização do autódromo não apenas para sediar o MotoGP, mas também com vistas ao futuro retorno da F1.”
“Sempre que uma categoria internacional de corridas é realizada, a cidade recebe investimentos de mais de 150 milhões de dólares. Isso cria empregos para os habitantes de Buenos Aires e faz parte do nosso plano de continuar a desenvolver o sul da cidade.”
O secretário de Estado do Esporte, Fabian Turnes, destaca o valor simbólico da pista: “O Galvez é um marco da cidade. Nosso objetivo é torná-lo um dos autódromos mais modernos e completos, sem perder a essência que o tornou a catedral do automobilismo argentino.”
“Será um ano intenso de obras para que, em 2027, quando Buenos Aires for a capital mundial do esporte, possamos sediar o MotoGP e continuar trabalhando no retorno da F1.”
A conclusão das obras está prevista para o primeiro trimestre de 2027. Assim, a pista estaria pronta a tempo para o retorno do MotoGP.
MÁRQUEZ APALAVRADO na DUCATI até 2028? Acosta, clã ROSSI em guerra, GP Brasil, YAMAHA e Dakar INSANO
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine
Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo
F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona
F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários