MotoGP: Buenos Aires inicia reforma para sediar GP da Argentina em 2027

Em Buenos Aires, começaram oficialmente as extensas obras de reforma do Autódromo Oscar y Juan Galvez. Com a demolição do antigo prédio dos boxes, foi dado o pontapé inicial para um projeto de modernização em grande escala, que deve permitir o retorno da MotoGP à capital argentina.

A previsão é que o GP seja realizado nos primeiros meses de 2027. A longo prazo, está sendo considerada até mesmo a volta da Fórmula 1.

Os detalhes

O início das obras é marcado pela demolição do complexo de boxes, que havia sido construído originalmente para o retorno da F1 à Argentina em 1995. Essa etapa marca a primeira fase de um plano abrangente de reforma e modernização de toda a infraestrutura do autódromo.

Planejado para a MotoGP

Será construída uma área de boxes totalmente nova, com um total de 32 garagens, cada uma com uma largura frontal de sete metros. Além disso, a nova construção inclui instalações técnicas sob uma torre de controle.

Paralelamente, o paddock será redesenhado. No total, estão previstos 12.000 metros quadrados de área coberta e 6.214 metros quadrados de área descoberta.

A segunda fase do projeto concentra-se na própria pista e ainda se encontra em fase de concurso público. A base é um novo layout do escritório do engenheiro alemão Hermann Tilke, que já foi responsável por vários projetos de pistas na MotoGP e na F1.

Para atender aos requisitos atuais da MotoGP, a pista será alargada em grande parte de 9,5 metros para 12 metros. Apenas a reta de largada e chegada permanecerá inalterada, com 15 metros. O novo traçado terá cerca de 4,3 quilômetros de extensão e incluirá várias retas.

Estas terão entre 800 e 1.000 metros de comprimento, permitindo velocidades máximas superiores a 300 km/h. O novo revestimento é composto por uma mistura de asfalto especialmente desenvolvida.

Além da MotoGP, a F1 também pode retornar

A capacidade de público também será significativamente aumentada. No fim de semana da MotoGP, haverá espaço para mais de 150.000 fãs. Estão previstas novas arquibancadas e uma via de acesso adicional para tornar o fluxo de visitantes mais eficiente.

Jorge Macri, chefe do governo de Buenos Aires, enfatiza a importância do projeto a longo prazo: “Estamos trabalhando na modernização do autódromo não apenas para sediar o MotoGP, mas também com vistas ao futuro retorno da F1.”

“Sempre que uma categoria internacional de corridas é realizada, a cidade recebe investimentos de mais de 150 milhões de dólares. Isso cria empregos para os habitantes de Buenos Aires e faz parte do nosso plano de continuar a desenvolver o sul da cidade.”

O secretário de Estado do Esporte, Fabian Turnes, destaca o valor simbólico da pista: “O Galvez é um marco da cidade. Nosso objetivo é torná-lo um dos autódromos mais modernos e completos, sem perder a essência que o tornou a catedral do automobilismo argentino.”

“Será um ano intenso de obras para que, em 2027, quando Buenos Aires for a capital mundial do esporte, possamos sediar o MotoGP e continuar trabalhando no retorno da F1.”

A conclusão das obras está prevista para o primeiro trimestre de 2027. Assim, a pista estaria pronta a tempo para o retorno do MotoGP.

