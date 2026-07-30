A reforma do Autódromo Oscar e Juan Gálvez, que teve início em janeiro deste ano, avança dentro do prazo e conforme o planejado, com o objetivo de sediar o GP da Argentina da MotoGP no início da próxima temporada. Mas as obras também entraram em um novo estágio, visando o retorno da Fórmula 1 a Buenos Aires no futuro.

A equipe de cerca de 150 operários que trabalha no local, liderada pela empresa estatal Autopistas Urbanas (AUSA), avança com as tarefas previstas para a pista de 4,3km e 14 curvas projetada para a MotoGP.

Continuam os trabalhos de verificação topográfica para garantir o nivelamento correto das camadas de base, enquanto um dos elementos mais visíveis é a instalação dos blocos de concreto que demarcam os limites do traçado.

Há também trechos onde já é possível ver o asfalto, como parte dos testes que devem ser realizados nas etapas que antecedem a construção da camada definitiva, que ocorrerá nos primeiros meses do próximo ano.

O novo traçado do Autódromo de Buenos Aires, com a extensão para a Fórmula 1. Foto: Governo da Cidade de Buenos Aires

Ao mesmo tempo, continuam os trabalhos de terraplenagem e preparação das vias de serviço, além da ampliação das obras de escavação e instalação de condutos pluviais para garantir uma resposta hidráulica adequada em caso de chuvas intensas.

“A obra está indo bem, acho que isso fica visível aqui. Especialmente no que diz respeito aos prazos, ouso dizer que estamos adiantados em relação ao que tínhamos previsto”, disse Fabián Turnes, Secretário de Esportes da Cidade de Buenos Aires, que acrescentou que a obra estará concluída entre janeiro e fevereiro de 2027.

Um dos avanços mais notáveis das últimas semanas é a construção de um novo túnel que passa por baixo da pista, na altura da curva 1. Ele tem pouco mais de quatro metros e meio de altura e 11 metros de largura, para abrigar duas faixas para tráfego pesado e uma calçada para pedestres.

Os pianos começam a aparecer em diferentes partes do circuito. Aqui, na curva 9. Foto: Federico Faturos

Por outro lado, após a demolição do antigo prédio dos boxes, construído para o retorno da F1 ao país em 1995, avança a construção do novo prédio, que contará com 32 garagens de sete metros de frente cada, além da área destinada à Direção de Prova.

A visita da MotoGP está prevista para o fim de semana de 2 a 4 de abril ou 9 a 11, algo que se espera que seja definido entre o final de agosto e o início de setembro, quando for divulgado o calendário para 2027. A equipe da MotoGP SEG planeja realizar uma terceira visita ao autódromo em setembro para verificar o andamento das obras.

Obras focadas para o retorno da F1 também começam

Com o retorno da MotoGP confirmado para o próximo ano, o próximo grande objetivo é garantir a volta da F1 ao país, pela primeira vez desde 1998.

O Motorsport.com apurou que, por enquanto, as negociações estão em uma fase muito inicial. De qualquer forma, o Governo da Cidade de Buenos Aires tomou a decisão de avançar, nesta etapa da obra, com a ampliação da pista para a F1 concebida no projeto original de Hermann Tilke, cuja empresa foi responsável pelo projeto do novo autódromo .

O projeto inclui o alongamento da reta oposta e a incorporação de uma nova curva, o que permitirá adaptar o circuito às normas da FIA Grau 1, exigência necessária para receber a F1. Isso aumentará o percurso da pista dos 4,3km do projeto da MotoGP para 4,87km e 15 curvas.

À direita, o novo prédio de boxes, que contará com 32 garagens para a MotoGP. Foto: Governo da Cidade de Buenos Aires

Para concretizar essa obra, e enquanto se aguarda uma visita que representantes da FIA realizarão no final de agosto, no âmbito do Congresso Internacional da entidade que será realizado em Buenos Aires, nos últimos dias teve início a demolição da arquibancada localizada na curva construída para a F1 em 1996, bem como a do kartódromo situado atrás dela.

O kartódromo será realocado temporariamente antes da construção de um novo em outra área do recinto.

Diante de um cenário que gera incerteza sobre as datas da F1 no Oriente Médio devido à guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, o objetivo é contar com um autódromo em condições de receber a categoria caso surja uma oportunidade, ao mesmo tempo em que se mantêm as conversas exploratórias com a Liberty Media para uma eventual entrada formal no calendário nos próximos anos.

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