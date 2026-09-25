Calendário de 2027 da MotoGP é divulgado; veja data do GP do Brasil
Categoria conta com 22 etapas, com a inclusão de Buenos Aires no lugar de Balaton Park, enquanto a etapa australiana passa de Phillip Island para Adelaide
Race start
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
O calendário oficial da MotoGP de 2027 foi divulgado, com Buenos Aires e Adelaide entrando no calendário, o Catar passando para a segunda etapa e cinco rodadas com duas corridas cada, além de uma rodada com três corridas.
O calendário de 2027 traz várias novidades e é o mais internacional da história do MotoGP, com 22 etapas distribuídas por 19 países.
Duas novas corridas se destacam entre as adições: Buenos Aires e Adelaide – substituindo efetivamente o Balaton Park, na Hungria, enquanto Phillip Island perde o GP da Austrália.
O Catar, por sua vez, está em análise, tendo sido agendado para o início da temporada, enquanto o campeonato aguarda esclarecimentos sobre o que acontecerá com a corrida atualmente prevista para novembro deste ano.
O GP do Catar deste ano estava originalmente marcado para abril, mas foi adiado devido à guerra no Irã. Mais detalhes sobre se o evento ocorrerá em novembro devem ser divulgados nas próximas semanas.
O campeonato de 2027 terá início no circuito de Buriram, na Tailândia, no dia 7 de março, exatamente um mês após a realização dos últimos testes de pré-temporada no local. Tendo em vista o conflito em curso no Oriente Médio, o paddock seguirá imediatamente para Losail, onde está programada a segunda etapa, antes de fazer uma pausa de uma semana e seguir para as Américas.
Largada da corrida
Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
O Brasil liderará a segunda sequência consecutiva da temporada antes de Buenos Aires retornar ao campeonato após quase três décadas. O evento no Autódromo Oscar y Juan Gálvez acontecerá no segundo fim de semana de abril.
A MotoGP seguirá então para Austin no final de abril, antes de retornar à Europa, com Jerez sediando a MotoGP em 9 de maio, uma semana mais tarde do que costuma acontecer.
Um total de 12 etapas será realizado na Europa entre meados de maio e o início de outubro, com Portimão encerrando temporariamente a etapa europeia da temporada antes que o MotoGP siga para a Ásia.
Japão (17 de outubro), Malásia (24 de outubro) e Indonésia (31 de outubro) formarão a única sequência de três etapas consecutivas de 2027, servindo como ponto de partida para a jornada do paddock rumo à Oceania.
Calendário completo do MotoGP 2027
|ETAPA
|DATA
|GP
|LOCAL
|1
|7 de março
|GP da Tailândia
|Tailândia
|2
|14 de março
|GP do Catar
|Catar
|3
|4 de abril
|GP do Brasil
|Brasil
|4
|11 de abril
|GP da Argentina
|Argentina
|5
|25 de abril
|GP das Américas
|Austin
|6
|9 de maio
|GP da Espanha
|Jerez
|7
|16 de maio
|GP da França
|Le Mans
|8
|30 de maio
|GP da Itália
|Mugello
|9
|13 de junho
|GP da Catalunha
|Barcelona
|10
|27 de junho
|GP da Holanda
|Assen
|11
|11 de julho
|GP da Alemanha
|Sachsenring
|12
|18 de julho
|GP da República Tcheca
|Brno
|13
|15 de agosto
|GP da Bretanha
|Silverstone
|14
|29 de agosto
|GP da Áustria
|Áustria
|15
|12 de setembro
|GP de San Marino
|Misano
|16
|19 de setembro
|GP de Aragón
|Aragón
|17
|3 de outubro
|GP de Portugal
|Portimão
|18
|17 de outubro
|GP do Japão
|Motegi
|19
|24 de outubro
|GP da Malásia
|Malásia
|20
|31 de outubro
|GP da Indonésia
|Lombok
|21
|14 de novembro
|GP da Austrália
|Adelaide
|22
|28 de novembro
|GP de Valência
|Valência
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