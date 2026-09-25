Calendário de 2027 da MotoGP é divulgado; veja data do GP do Brasil

O calendário oficial da MotoGP de 2027 foi divulgado, com Buenos Aires e Adelaide entrando no calendário, o Catar passando para a segunda etapa e cinco rodadas com duas corridas cada, além de uma rodada com três corridas.

O calendário de 2027 traz várias novidades e é o mais internacional da história do MotoGP, com 22 etapas distribuídas por 19 países.

Duas novas corridas se destacam entre as adições: Buenos Aires e Adelaide – substituindo efetivamente o Balaton Park, na Hungria, enquanto Phillip Island perde o GP da Austrália.

O Catar, por sua vez, está em análise, tendo sido agendado para o início da temporada, enquanto o campeonato aguarda esclarecimentos sobre o que acontecerá com a corrida atualmente prevista para novembro deste ano.

O GP do Catar deste ano estava originalmente marcado para abril, mas foi adiado devido à guerra no Irã. Mais detalhes sobre se o evento ocorrerá em novembro devem ser divulgados nas próximas semanas.

O campeonato de 2027 terá início no circuito de Buriram, na Tailândia, no dia 7 de março, exatamente um mês após a realização dos últimos testes de pré-temporada no local. Tendo em vista o conflito em curso no Oriente Médio, o paddock seguirá imediatamente para Losail, onde está programada a segunda etapa, antes de fazer uma pausa de uma semana e seguir para as Américas.

Largada da corrida Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

O Brasil liderará a segunda sequência consecutiva da temporada antes de Buenos Aires retornar ao campeonato após quase três décadas. O evento no Autódromo Oscar y Juan Gálvez acontecerá no segundo fim de semana de abril.

A MotoGP seguirá então para Austin no final de abril, antes de retornar à Europa, com Jerez sediando a MotoGP em 9 de maio, uma semana mais tarde do que costuma acontecer.

Um total de 12 etapas será realizado na Europa entre meados de maio e o início de outubro, com Portimão encerrando temporariamente a etapa europeia da temporada antes que o MotoGP siga para a Ásia.

Japão (17 de outubro), Malásia (24 de outubro) e Indonésia (31 de outubro) formarão a única sequência de três etapas consecutivas de 2027, servindo como ponto de partida para a jornada do paddock rumo à Oceania.

Calendário completo do MotoGP 2027

ETAPA DATA GP LOCAL 1 7 de março GP da Tailândia Tailândia 2 14 de março GP do Catar Catar 3 4 de abril GP do Brasil Brasil 4 11 de abril GP da Argentina Argentina 5 25 de abril GP das Américas Austin 6 9 de maio GP da Espanha Jerez 7 16 de maio GP da França Le Mans 8 30 de maio GP da Itália Mugello 9 13 de junho GP da Catalunha Barcelona 10 27 de junho GP da Holanda Assen 11 11 de julho GP da Alemanha Sachsenring 12 18 de julho GP da República Tcheca Brno 13 15 de agosto GP da Bretanha Silverstone 14 29 de agosto GP da Áustria Áustria 15 12 de setembro GP de San Marino Misano 16 19 de setembro GP de Aragón Aragón 17 3 de outubro GP de Portugal Portimão 18 17 de outubro GP do Japão Motegi 19 24 de outubro GP da Malásia Malásia 20 31 de outubro GP da Indonésia Lombok 21 14 de novembro GP da Austrália Adelaide 22 28 de novembro GP de Valência Valência

FUTURO CAMPEÃO? Potencial de ACOSTA, Martín x Márquez pós-GP e... DIOGO no time de FÁBRICA? Granado

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