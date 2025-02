O Circuito de Barcelona-Catalunha está presente no calendário da MotoGP desde 1992 e agora, de acordo com o programa El Mon a RAC21, a Dorna e os organizadores da corrida chegaram a um acordo para estender o contrato até 2031.

O novo acordo para o GP da Catalunha será anunciado oficialmente na quinta-feira no circuito de Montmeló, que contará com a presença dos gerentes do circuito e do chefe da Dorna, Carmelo Ezpeleta.

As negociações com Ezpeleta e a Dorna foram conduzidas em nome do governo catalão por Miquel Sàmper, ministro do comércio e do emprego. Conseguir a extensão do contrato levou vários meses, disse o ministro à RAC1.

Isso se deveu principalmente ao fato de que a Dorna planeja reduzir drasticamente o número de corridas na Espanha e em Portugal.

"As negociações e as centenas de reuniões para chegar a esse contrato são complicadas, difíceis, longas e duras, porque há muita concorrência", disse Sàmper.

De cinco para duas corridas na Península Ibérica?

Atualmente, a MotoGP organiza cinco GPs na Península Ibérica todos os anos. Além do GP da Catalunha, eles são o GP da Espanha em Jerez, o GP de Aragão, o GP de Valência e o GP de Portugal. No entanto, de acordo com Sàmper, a Dorna planeja reduzir esse número para duas corridas a partir de 2027 para abrir espaço para corridas adicionais em outros países.

No entanto, essa informação ainda não foi confirmada pelo promotor do campeonato mundial, de acordo com o Motorsport.com. O que está claro, no entanto, é que o GP da Catalunha estará no calendário todos os anos até 2031 e, portanto, não estará sujeito a um sistema de rotação.

De acordo com Sàmper, o Circuito de Barcelona-Catalunha deve essa posição principalmente ao fato de que, em novembro passado, o circuito conseguiu se apressar para sediar o final da temporada da MotoGP após o cancelamento da corrida de Valência.

"Não só conseguimos organizá-lo, como o fizemos em apenas 15 dias, enquanto todos nos diziam que não seria possível fazê-lo em menos de um mês. O GP de Barcelona nos colocou em uma boa posição".

