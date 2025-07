Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna, promotora da MotoGP, ameaçou não aceitar a participação de Jorge Martín no campeonato do próximo ano, a menos que a disputa do piloto com a Aprilia seja resolvida.

O atual campeão da categoria rainha invocou uma cláusula baseada em resultados em seu contrato com a marca italiana que, em sua opinião, o libera de seu acordo no final deste ano e o libera para 2026.

A Aprilia considera essa cláusula inválida, com base no fato de que o espanhol perdeu todas as corridas até agora, com exceção de uma, em 2025.

O empresário de Martín, Alberto Valero, confirmou, ao Motorsport.com, a posição de sua equipe em Assen na manhã de sábado: "Jorge está livre para assinar com quem ele quiser para 2026".

Essa declaração foi recebida na manhã de domingo com uma réplica de ninguém menos que Ezpeleta, o executivo de mais alto escalão da categoria. É provável que isso seja interpretado como um obstáculo pela equipe de Martín e um endosso para a Aprilia.

"Como Dorna, MSMA (a associação de construtores) e IRTA (a associação de equipes), não aceitaremos a inscrição no campeonato mundial de nenhum piloto que não esteja livre, seja por decisão de um juiz ou por ter chegado a um acordo com a outra parte", disse Ezpeleta à Sky Italia.

Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Foto de: Marc Fleury

"A Aprilia diz que tem um contrato com Martín, enquanto seu agente, Valera, diz que ele está livre. Para que possamos aceitar [uma entrada], as duas partes têm que chegar a um acordo, ou um juiz decidirá sobre o caso".

A fabricante italiana não reagiu inicialmente à ofensiva lançada por Valera no sábado, mas no domingo, diante da fala contundente de Ezpeleta, Massimo Rivola optou por se pronunciar.

"A posição da Aprilia não mudou", disse ele. "Para nós, o piloto tem um contrato de dois anos e não está livre. Obviamente, ele não pode ir para onde quiser. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para proteger a empresa".

Rivola abriu a porta para apenas dois caminhos possíveis, acrescentando: "Nossa prioridade é manter o piloto. Se isso não for possível, então ou nos sentamos e chegamos a um acordo ou vamos ao tribunal."

A Honda, por sua vez, demonstrou grande interesse em contratar Martín. Mas o chefe de equipe da HRC, Alberto Puig, reiterou em Assen que a empresa japonesa não se envolverá até que Martín esteja livre de seu contrato.

Depois de ouvir os comentários de Valera, ele disse à DAZN no domingo: "Conversamos com os pilotos, não com as fábricas. E o piloto tem que nos dizer que está livre".

Alberto Puig Foto de: Rainier Ehrhardt

Rivola confirmou que está alinhado com Puig e Ezpeleta na questão da Honda.

"Sobre isso [Honda], acho que Carmelo foi muito claro", disse Rivola. "Você não pode assinar com uma marca se tiver um contrato com outra".

Espera-se que a Dorna seja oficialmente comprada pela Liberty Media nos próximos dias, mas Ezpeleta permanecerá como acionista minoritário.

