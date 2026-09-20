"A ideia é ir": Chefe da MotoGP banca manutenção do GP do Catar em novembro

Carmelo Ezpeleta, 'chefão' da MotoGP, afirmou que “a ideia é ir” ao Catar para a etapa marcada para 8 de novembro, apesar do conflito e instabilidade no Oriente Médio.

O conflito entre EUA, Israel e Irã colocou em risco vários eventos de automobilismo no Oriente Médio este ano, com o cancelamento da corrida de Fórmula 1 na Arábia Saudita e a transferência do GP do Bahrein para a Malásia.

A realização dos eventos no Catar também foi colocada em dúvida, com a corrida de F1 marcada para o final de novembro e a etapa da MotoGP em 8 de novembro potencialmente afetadas.

No entanto, Ezpeleta afirmou no sábado que espera que a MotoGP viaje ao Catar para o que deve ser a 20ª etapa da temporada. Em entrevista à DAZN, Ezpeleta comentou sobre a disputa pelo título cada vez mais acirrada e o possível impacto do cancelamento de um GP, já que cada ponto pode ser decisivo.

Questionado sobre quando seria tomada uma decisão sobre se o MotoGP viajaria para o Catar, Ezpeleta disse: “Acho que sim. Neste momento, a ideia é ir. Estamos em contato regular com o Catar. As autoridades nos dizem que estão dispostas a organizar o evento e, se nada mudar radicalmente, a ideia é que realmente iremos".

Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ezpeleta disse que mantém contato regular com altos executivos da promotora Liberty Media, tendo também prestigiado o GP da Espanha de F1 no novo Madring no último fim de semana.

O GP do Catar da MotoGP estava originalmente marcado para 12 de abril, mas foi adiado para novembro devido ao conflito. A MotoGP, no entanto, não anunciou nenhum plano de cancelar o evento.

A confirmação de se a MotoGP poderá correr no Catar este ano também terá implicações para o calendário de 2027, que ainda não foi divulgado. A F1 já anunciou seu calendário para o ano que vem, enquanto o Catar tem tradicionalmente figurado no início da temporada do MotoGP nos últimos anos.

Ezpeleta espera que o calendário de 2027 do MotoGP seja anunciado “muito em breve”, possivelmente antes de o campeonato iniciar sua turnê asiática no Japão, no início de outubro.

“Sim, realmente acredito que publicaremos o calendário de 2027 muito em breve, provavelmente na próxima semana ou logo em seguida". Questionado se isso significava que o calendário seria confirmado antes da turnê asiática, Ezpeleta respondeu: “Espero que sim".

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