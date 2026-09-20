Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP - Acosta desabafa após vitória na Áustria: “Eu estava pensando em não estragar tudo de novo"

MotoGP
MotoGP
GP da Áustria
MotoGP - Acosta desabafa após vitória na Áustria: “Eu estava pensando em não estragar tudo de novo"

La Bichota Calderón: a história de Karol G e Tatiana, da Fórmula 2 à NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Curvelo
La Bichota Calderón: a história de Karol G e Tatiana, da Fórmula 2 à NASCAR Brasil

Martín retoma liderança: veja como está a classificação da MotoGP após Áustria

MotoGP
MotoGP
GP da Áustria
Martín retoma liderança: veja como está a classificação da MotoGP após Áustria

Moreira 15º, Acosta desencanta; veja resultado completo do GP da Áustria de MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP da Áustria
Moreira 15º, Acosta desencanta; veja resultado completo do GP da Áustria de MotoGP

NASCAR Brasil: Thiago Camilo passa ileso, vence corrida 1 em Curvelo e assume liderança do campeonato

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Curvelo
NASCAR Brasil: Thiago Camilo passa ileso, vence corrida 1 em Curvelo e assume liderança do campeonato

Acosta conquista primeira vitória da carreira na MotoGP no GP da Áustria; Moreira é 15º

MotoGP
MotoGP
GP da Áustria
Acosta conquista primeira vitória da carreira na MotoGP no GP da Áustria; Moreira é 15º

"A ideia é ir": Chefe da MotoGP banca manutenção do GP do Catar em novembro

MotoGP
MotoGP
GP do Catar
"A ideia é ir": Chefe da MotoGP banca manutenção do GP do Catar em novembro

F1: Ferrari revela macacão preto para Leclerc em Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Ferrari revela macacão preto para Leclerc em Singapura
MotoGP GP do Catar

"A ideia é ir": Chefe da MotoGP banca manutenção do GP do Catar em novembro

Carmelo Ezpeleta afirmou que a etapa de Losail será realizada a menos que algo “mude radicalmente”

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Honda Racing

Carmelo Ezpeleta, 'chefão' da MotoGP, afirmou que “a ideia é ir” ao Catar para a etapa marcada para 8 de novembro, apesar do conflito e instabilidade no Oriente Médio.

O editor recomenda:

O conflito entre EUA, Israel e Irã colocou em risco vários eventos de automobilismo no Oriente Médio este ano, com o cancelamento da corrida de Fórmula 1 na Arábia Saudita e a transferência do GP do Bahrein para a Malásia.

A realização dos eventos no Catar também foi colocada em dúvida, com a corrida de F1 marcada para o final de novembro e a etapa da MotoGP em 8 de novembro potencialmente afetadas.

No entanto, Ezpeleta afirmou no sábado que espera que a MotoGP viaje ao Catar para o que deve ser a 20ª etapa da temporada. Em entrevista à DAZN, Ezpeleta comentou sobre a disputa pelo título cada vez mais acirrada e o possível impacto do cancelamento de um GP, já que cada ponto pode ser decisivo.

Questionado sobre quando seria tomada uma decisão sobre se o MotoGP viajaria para o Catar, Ezpeleta disse: “Acho que sim. Neste momento, a ideia é ir. Estamos em contato regular com o Catar. As autoridades nos dizem que estão dispostas a organizar o evento e, se nada mudar radicalmente, a ideia é que realmente iremos".

Carmelo Ezpeleta, CEO of Dorna Sports

Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ezpeleta disse que mantém contato regular com altos executivos da promotora Liberty Media, tendo também prestigiado o GP da Espanha de F1 no novo Madring no último fim de semana.

O GP do Catar da MotoGP estava originalmente marcado para 12 de abril, mas foi adiado para novembro devido ao conflito. A MotoGP, no entanto, não anunciou nenhum plano de cancelar o evento.

A confirmação de se a MotoGP poderá correr no Catar este ano também terá implicações para o calendário de 2027, que ainda não foi divulgado. A F1 já anunciou seu calendário para o ano que vem, enquanto o Catar tem tradicionalmente figurado no início da temporada do MotoGP nos últimos anos.

Ezpeleta espera que o calendário de 2027 do MotoGP seja anunciado “muito em breve”, possivelmente antes de o campeonato iniciar sua turnê asiática no Japão, no início de outubro.

“Sim, realmente acredito que publicaremos o calendário de 2027 muito em breve, provavelmente na próxima semana ou logo em seguida". Questionado se isso significava que o calendário seria confirmado antes da turnê asiática, Ezpeleta respondeu: “Espero que sim".

ALGUÉM pode IMPEDIR OCTA de MÁRQUEZ? ALERTA para MARTÍN e BEZZECCHI! COLDENHOFF brilha no BRMX e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Granado vence de ponta a ponta corrida 2 da Áustria e McDonald é campeão da Bagger World Cup 2026
Próximo artigo Acosta conquista primeira vitória da carreira na MotoGP no GP da Áustria; Moreira é 15º

Principais comentários
Mais de
Germán Garcia Casanova

MotoGP: Tech3 anuncia contratação de Senna Agius para 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Tech3 anuncia contratação de Senna Agius para 2027

MotoGP: Martín passa por exames antes de decisão sobre nova cirurgia

MotoGP
MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Martín passa por exames antes de decisão sobre nova cirurgia

MotoGP: VR46 contrata Nicolò Bulega para temporada 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP: VR46 contrata Nicolò Bulega para temporada 2027

Últimas notícias

MotoGP - Acosta desabafa após vitória na Áustria: “Eu estava pensando em não estragar tudo de novo"

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Áustria
MotoGP - Acosta desabafa após vitória na Áustria: “Eu estava pensando em não estragar tudo de novo"

La Bichota Calderón: a história de Karol G e Tatiana, da Fórmula 2 à NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Curvelo
La Bichota Calderón: a história de Karol G e Tatiana, da Fórmula 2 à NASCAR Brasil

Martín retoma liderança: veja como está a classificação da MotoGP após Áustria

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Áustria
Martín retoma liderança: veja como está a classificação da MotoGP após Áustria

Moreira 15º, Acosta desencanta; veja resultado completo do GP da Áustria de MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Áustria
Moreira 15º, Acosta desencanta; veja resultado completo do GP da Áustria de MotoGP