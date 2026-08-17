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Chefe da Trackhouse quer mais corridas de rua: “Vamos levar a MotoGP para perto do público”

Davide Brivio apoia a chegada de circuitos urbanos como Adelaide no calendário, mas destaca que segurança continua sendo pré-requisito inegociável

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Editado:
The fans enjoy the race from the grandtsands.

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

O chefe de equipe da Trackhouse, Davide Brivio, afirmou que gostaria de ver mais circuitos de rua na MotoGP para aproximar a categoria dos fãs, mas ressaltou que a segurança dos pilotos continua sendo fundamental.

O editor recomenda:

Os problemas enfrentados em Goiânia geraram questionamentos mais amplos sobre a adequação de diferentes locais para corridas de motovelocidade, especialmente agora que a MotoGP se prepara para correr no circuito de rua de Adelaide a partir de 2027. As principais preocupações em torno da pista australiana estão, fundamentalmente, relacionadas à segurança.

No entanto, algumas figuras do paddock apoiaram a introdução de mais circuitos de rua no calendário do Mundial, ao mesmo tempo em que enfatizam, com razão, que os padrões de segurança devem permanecer extremamente elevados.

Um deles é Brivio. O chefe da Trackhouse acredita que seria positivo para MotoGP seguir o exemplo de campeonatos que já utilizam circuitos construídos dentro das cidades. 

“Adelaide? Não estou preocupado. Pelo contrário, isso me anima muito”, disse Brivio. “Acho que esse é o caminho a seguir. Gostaria de ver mais circuitos assim, obviamente com as medidas de segurança adequadas. Mas, quanto a isso, acho que os organizadores e os responsáveis pela segurança sabem como uma pista deve ser. No entanto, acredito que esse seja o caminho a seguir".

“Às vezes corremos em áreas um pouco isoladas, um pouco difíceis de chegar. Em vez disso, levar a MotoGP para as cidades – e é isso que a F1 está fazendo com Miami, Las Vegas, Madri, etc. – é também o que os maiores esportes fazem: estádios e arenas cobertas ficam nas cidades ou bem perto delas. Perto das pessoas. Temos que ir onde as pessoas estão".

Davide Brivio, Teamchef Trackhouse Racing

Davide Brivio, chefe da equipe Trackhouse Racing

Foto de: Alexander Trienitz

Brivio fez questão de destacar a importância da segurança. Para que a MotoGP corra em circuitos de rua, serão necessárias medidas adequadas para garantir a integridade dos pilotos em caso de queda diante das barreiras urbanas.

“Nosso esporte é mais complicado e não dá para construir pistas nas cidades”, continuou Brivio. “Mas acho que é possível criar circuitos urbanos com medidas de segurança, e espero que o exemplo de Adelaide também possa ser replicado por outras cidades".

“Agora, eu não faria 22 corridas em cidades, mas duas, três, quatro ou cinco seriam interessantes e legais. Esse seria o caminho a seguir. É também o que invejamos na Fórmula E, porque eles correm bem no meio das cidades, entre as pessoas. Estou feliz e curioso com isso, e espero que outros locais possam seguir o exemplo de Adelaide".

Fernández vence, Martín MAIS líder, BEZ de volta, Marc SOFRE, Diogo top10: tudo do RETORNO da MotoGP

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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