O chefe de equipe da Trackhouse, Davide Brivio, afirmou que gostaria de ver mais circuitos de rua na MotoGP para aproximar a categoria dos fãs, mas ressaltou que a segurança dos pilotos continua sendo fundamental.

Os problemas enfrentados em Goiânia geraram questionamentos mais amplos sobre a adequação de diferentes locais para corridas de motovelocidade, especialmente agora que a MotoGP se prepara para correr no circuito de rua de Adelaide a partir de 2027. As principais preocupações em torno da pista australiana estão, fundamentalmente, relacionadas à segurança.

No entanto, algumas figuras do paddock apoiaram a introdução de mais circuitos de rua no calendário do Mundial, ao mesmo tempo em que enfatizam, com razão, que os padrões de segurança devem permanecer extremamente elevados.

Um deles é Brivio. O chefe da Trackhouse acredita que seria positivo para MotoGP seguir o exemplo de campeonatos que já utilizam circuitos construídos dentro das cidades.

“Adelaide? Não estou preocupado. Pelo contrário, isso me anima muito”, disse Brivio. “Acho que esse é o caminho a seguir. Gostaria de ver mais circuitos assim, obviamente com as medidas de segurança adequadas. Mas, quanto a isso, acho que os organizadores e os responsáveis pela segurança sabem como uma pista deve ser. No entanto, acredito que esse seja o caminho a seguir".

“Às vezes corremos em áreas um pouco isoladas, um pouco difíceis de chegar. Em vez disso, levar a MotoGP para as cidades – e é isso que a F1 está fazendo com Miami, Las Vegas, Madri, etc. – é também o que os maiores esportes fazem: estádios e arenas cobertas ficam nas cidades ou bem perto delas. Perto das pessoas. Temos que ir onde as pessoas estão".

Davide Brivio, chefe da equipe Trackhouse Racing Foto de: Alexander Trienitz

Brivio fez questão de destacar a importância da segurança. Para que a MotoGP corra em circuitos de rua, serão necessárias medidas adequadas para garantir a integridade dos pilotos em caso de queda diante das barreiras urbanas.

“Nosso esporte é mais complicado e não dá para construir pistas nas cidades”, continuou Brivio. “Mas acho que é possível criar circuitos urbanos com medidas de segurança, e espero que o exemplo de Adelaide também possa ser replicado por outras cidades".

“Agora, eu não faria 22 corridas em cidades, mas duas, três, quatro ou cinco seriam interessantes e legais. Esse seria o caminho a seguir. É também o que invejamos na Fórmula E, porque eles correm bem no meio das cidades, entre as pessoas. Estou feliz e curioso com isso, e espero que outros locais possam seguir o exemplo de Adelaide".

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