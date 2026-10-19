Paolo Pavesio, diretor-geral da Yamaha na MotoGP, afirmou que a categoria rainha deve ter cuidado para que sua busca por novos mercados e um público mais amplo não afaste seus fãs atuais, especialmente após mudanças introduzidas pela Liberty Media, corporação de mídia dona da Fórmula 1 e que agora também é proprietária dos direitos comerciais do Mundial de Motovelocidade.

Desde que a Liberty assumiu o controle da MotoGP no ano passado, tem havido uma pressão por parte da proprietária da Fórmula 1 para mudar a aparência, a atmosfera e o apelo do MotoGP.

Entre os exemplos estão o objetivo declarado da Liberty de realizar mais corridas próximas a grandes áreas urbanas, a eliminação dos pilotos wildcards a partir de 2027 e a introdução de uma segunda classificação para as corridas sprint.

Mas o diretor-geral da Yamaha no MotoGP, Pavesio, afirmou que as novas ideias precisam ser “gerenciadas de forma inteligente”, ou a categoria corre o risco de perder seu público atual.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com Itália, Pavesio reiterou várias vezes que era a favor do progresso e da mudança — mas somente se isso fosse devidamente ponderado.

O italiano sugeriu que a mudança precisava fazer parte de um plano claro que levasse em conta as gerações anteriores de fãs tradicionais da MotoGP — dos quais ele se identifica como um.

“Tenho uma [motocicleta] 500 cc de 2002 desmontada no meu escritório. Apenas o quadro, o motor, as rodas e os escapamentos. E eu poderia ficar ali olhando para ela por seis horas. Mas isso é o passado, e provavelmente gosto tanto dela porque tenho 54 anos”, disse ele na entrevista.

“Depois, desço as escadas e lá está a moto do Agostini com freios a tambor. E meu avô provavelmente gostaria ainda mais dela, porque é da época dele. A evolução das coisas não deve nos assustar se a gerenciarmos com uma ideia e uma estratégia claras e compartilhadas".

Giacomo Agostini, Yamaha Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Pavesio destacou que as principais diferenças comerciais entre a F1 e a MotoGP precisam ser levadas em conta ao se pensar em qual direção faz sentido para o Mundial de Motovelocidade.

“A grande diferença entre a F1 e o motociclismo é que os maiores investidores no motociclismo são as fabricantes”, observou. “Se considerarmos o investimento total aqui como 100%, o investimento feito pelas cinco fabricantes da MotoGP representa 70%".

“E por que fazemos isso? Para vender motocicletas. Por isso, precisamos ter cuidado. É claro que, se pudéssemos gastar um pouco menos, ficaríamos felizes. Mas, na realidade, trata-se de um investimento. O que importa é que tudo cresça".

“Temos que ter cuidado para não fazer esse esporte evoluir a ponto de nossos fãs não se reconhecerem mais nele e acabarmos perdendo-os".

Pavesio não viu problema nas motos de 850 cc que entrarão na pista na próxima temporada, equipadas com pneus Pirelli — e vale ressaltar que a redução da cilindrada de 1.000 cc é um plano que antecede o envolvimento da Liberty.

“Não acho que a evolução técnica do ano que vem seja errada. As motos ainda serão extremas, mas um pouco mais humanas”, afirmou o chefe da Yamaha.

Michele Pirro, Ducati GP27 850 cc Foto: GPOne

“O espetáculo deve se beneficiar disso, e quem ama motocicletas ainda vai achá-las radicais e divertidas. Depois, podemos discutir os diversos dispositivos e sua introdução ou proibição. Mas se o esporte crescer e atrair novas pessoas, acredito que isso seja uma oportunidade".

“Se você atrair essas pessoas para a F1, não vai vender mais Ferraris. Não vai vender mais McLarens nem Alpines. Mas aqui, você vende [mais motocicletas]. Também fabricamos scooters, que as pessoas usam para se locomover".

“Portanto, se novas pessoas chegarem, elas podem nos ajudar a rejuvenescer nosso público e também a crescer no lado comercial".

Para concluir, Pavesio enfatizou que somente quando um público saudável e em crescimento e o senso de negócios para os fabricantes estiverem garantidos é que as lições da F1 devem entrar em jogo.

“Então, se formos tão bons quanto a F1 tem sido com a propriedade das equipes em si — transformando-a em um ativo que gera receita e lucro —, melhor ainda”, afirmou. “Temos que ter cuidado, sim, mas também temos que estar abertos a uma evolução que seja gerenciada de forma inteligente".

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