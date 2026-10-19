Chefe da Yamaha faz alerta sobre mudanças na MotoGP: “Precisamos ter cuidado para não perder nossos fãs”
Liberty Media pode ser dona tanto da F1 quanto da MotoGP, afirma Paolo Pavesio, mas adotar uma abordagem genérica para ambas categorias não é uma boa ideia
Paolo Pavesio, Yamaha Racing MD, Carlos Ezpeleta, CSO of MotoGP Sports Entertainment Group
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Paolo Pavesio, diretor-geral da Yamaha na MotoGP, afirmou que a categoria rainha deve ter cuidado para que sua busca por novos mercados e um público mais amplo não afaste seus fãs atuais, especialmente após mudanças introduzidas pela Liberty Media, corporação de mídia dona da Fórmula 1 e que agora também é proprietária dos direitos comerciais do Mundial de Motovelocidade.
Desde que a Liberty assumiu o controle da MotoGP no ano passado, tem havido uma pressão por parte da proprietária da Fórmula 1 para mudar a aparência, a atmosfera e o apelo do MotoGP.
Entre os exemplos estão o objetivo declarado da Liberty de realizar mais corridas próximas a grandes áreas urbanas, a eliminação dos pilotos wildcards a partir de 2027 e a introdução de uma segunda classificação para as corridas sprint.
Mas o diretor-geral da Yamaha no MotoGP, Pavesio, afirmou que as novas ideias precisam ser “gerenciadas de forma inteligente”, ou a categoria corre o risco de perder seu público atual.
Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com Itália, Pavesio reiterou várias vezes que era a favor do progresso e da mudança — mas somente se isso fosse devidamente ponderado.
O italiano sugeriu que a mudança precisava fazer parte de um plano claro que levasse em conta as gerações anteriores de fãs tradicionais da MotoGP — dos quais ele se identifica como um.
“Tenho uma [motocicleta] 500 cc de 2002 desmontada no meu escritório. Apenas o quadro, o motor, as rodas e os escapamentos. E eu poderia ficar ali olhando para ela por seis horas. Mas isso é o passado, e provavelmente gosto tanto dela porque tenho 54 anos”, disse ele na entrevista.
“Depois, desço as escadas e lá está a moto do Agostini com freios a tambor. E meu avô provavelmente gostaria ainda mais dela, porque é da época dele. A evolução das coisas não deve nos assustar se a gerenciarmos com uma ideia e uma estratégia claras e compartilhadas".
Giacomo Agostini, Yamaha
Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Pavesio destacou que as principais diferenças comerciais entre a F1 e a MotoGP precisam ser levadas em conta ao se pensar em qual direção faz sentido para o Mundial de Motovelocidade.
“A grande diferença entre a F1 e o motociclismo é que os maiores investidores no motociclismo são as fabricantes”, observou. “Se considerarmos o investimento total aqui como 100%, o investimento feito pelas cinco fabricantes da MotoGP representa 70%".
“E por que fazemos isso? Para vender motocicletas. Por isso, precisamos ter cuidado. É claro que, se pudéssemos gastar um pouco menos, ficaríamos felizes. Mas, na realidade, trata-se de um investimento. O que importa é que tudo cresça".
“Temos que ter cuidado para não fazer esse esporte evoluir a ponto de nossos fãs não se reconhecerem mais nele e acabarmos perdendo-os".
Pavesio não viu problema nas motos de 850 cc que entrarão na pista na próxima temporada, equipadas com pneus Pirelli — e vale ressaltar que a redução da cilindrada de 1.000 cc é um plano que antecede o envolvimento da Liberty.
“Não acho que a evolução técnica do ano que vem seja errada. As motos ainda serão extremas, mas um pouco mais humanas”, afirmou o chefe da Yamaha.
Michele Pirro, Ducati GP27 850 cc
Foto: GPOne
“O espetáculo deve se beneficiar disso, e quem ama motocicletas ainda vai achá-las radicais e divertidas. Depois, podemos discutir os diversos dispositivos e sua introdução ou proibição. Mas se o esporte crescer e atrair novas pessoas, acredito que isso seja uma oportunidade".
“Se você atrair essas pessoas para a F1, não vai vender mais Ferraris. Não vai vender mais McLarens nem Alpines. Mas aqui, você vende [mais motocicletas]. Também fabricamos scooters, que as pessoas usam para se locomover".
“Portanto, se novas pessoas chegarem, elas podem nos ajudar a rejuvenescer nosso público e também a crescer no lado comercial".
Para concluir, Pavesio enfatizou que somente quando um público saudável e em crescimento e o senso de negócios para os fabricantes estiverem garantidos é que as lições da F1 devem entrar em jogo.
“Então, se formos tão bons quanto a F1 tem sido com a propriedade das equipes em si — transformando-a em um ativo que gera receita e lucro —, melhor ainda”, afirmou. “Temos que ter cuidado, sim, mas também temos que estar abertos a uma evolução que seja gerenciada de forma inteligente".
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