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Chuva forte alaga pista de Goiânia da MotoGP; saiba como está a situação

Corrida acontece neste fim de semana, no recém-reformado Autódrom Ayrton Senna

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Circuito de Goiânia

A cidade de Goiânia recebe a MotoGP pela primeira vez em muitos anos, porém, as fortes chuvas estão causando inundações no recém-reformado Autódromo Ayrton Senna.

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Embora os meteorologistas tivessem previsto que a chuva atingiria Goiânia durante toda a semana, ninguém esperava que o volume de água fosse tão significativo. A chuva atingiu com força o autódromo, que foi completamente reformado para sediar um novo GP do Brasil de MotoGP – 37 anos depois de ter sediado pela última vez um evento de motociclismo. 

Na tarde de segunda-feira (16), começou a chover forte quando uma tempestade atingiu a região, e isso continuou com intensidades variadas durante toda a noite.

Na terça-feira (17), a equipe da pista encontrou o túnel de acesso ao paddock completamente alagado e inacessível, além de água acumulada nas áreas gramadas ao redor da pista. No entanto, a pista em si e o pit lane apresentavam algumas manchas de umidade, mas sem poças de água acumuladas.

Mais tarde, a chuva parou, oferecendo um breve alívio para as equipes na pista, mas voltou com grande intensidade à tarde. O solo já encharcado fez com que, às 17h, horário local, o túnel de acesso estivesse completamente inundado, com mais de 25 cm de água acumulada.

Algumas áreas da pista também estavam alagadas ontem, tanto na última curva que leva à linha de chegada quanto no final da reta. Na curva 1, a água acumulada cobriu completamente os 12 metros de asfalto.

No mesmo horário, a Defesa Civil de Goiânia emitiu um alerta de emergência devido ao risco de inundações repentinas e intensas na cidade, recomendando que as pessoas evitassem circular pelas áreas afetadas.

O alerta chegou aos moradores de toda a capital, com notificações por telefone informando sobre um "risco de enchentes repentinas e intensas durante as chuvas".

De acordo com a mídia local, equipes da Secretaria de Crise Climática já estão mobilizadas e trabalhando nas ruas da cidade, realizando monitoramento preventivo e inspeções de acompanhamento em pontos considerados críticos. A prefeitura informou que o objetivo dessas ações é reduzir riscos, orientar a população e agir rapidamente em caso de incidentes.

Teams are at the track attempting to clear away the water

Equipes estão no local tentando retirar a água

Foto: Diário do Estado

A chuva continua

No circuito de Goiânia, os trabalhos estão sendo realizados intensamente para que tudo esteja pronto para o início do GP do Brasil, que terá início nesta sexta-feira com o TL1 da Moto3 às 9h.

Após a chuva de segunda-feira, equipes de trabalho com caminhões-pipa começaram a retirar a água da pista na manhã de terça-feira. No meio da manhã, o asfalto estava praticamente seco, com a temperatura ambiente chegando a 30°C e o sol aparecendo entre as nuvens.

Na quarta-feira, a operação será repetida para tentar manter a pista seca. No entanto, as previsões de chuva permanecem para toda a semana, e o acúmulo de água pode, no final, complicar a segunda corrida da temporada.

ESTÁ NA HORA: Tudo da MotoGP em Goiânia! EXCLUSIVA com DIOGO MOREIRA sobre GP do Brasil, MÁRQUEZ e +

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

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