Coleção avaliada em R$ 220 milhões com motos de Rossi e Márquez da MotoGP é apreendida; entenda
Acredita-se que os modelos foram comprados com dinheiro proveniente de tráfico de drogas
Ryan James Wedding é um dos criminosos mais procurados pelo FBI, a principal agência de investigação criminal, segurança nacional e inteligência dos Estados Unidos, mas ele também é, sem dúvida, um grande fã de motociclismo e, em particular, da MotoGP.
O criminoso tem, supostamente, uma coleção de motos avaliadas em 40 milhões de dólares (R$ 220 milhões) que inclui Ducatis pilotadas por Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovisioso, Loris Capirossi e Andrea Iannone, além da moto de Moto2 com a qual Marc Márquez conquistou o título em 2012 e a Aprilia 125cc com a qual Rossi garantiu o campeonato.
Em uma postagem na rede social X, o departamento do FBI de Los Angeles (Califórnia) informou:
"Este mês, as autoridades mexicanas executaram vários mandados de busca e apreenderam uma grande quantidade de motocicletas com valor estimado em aproximadamente 40 milhões de dólares, que se acredita pertencer a Ryan James Wedding, um dos dez fugitivos mais procurados do FBI. Essa apreensão bem-sucedida é o resultado da colaboração entre as autoridades mexicanas, o FBI, a RCMP e a LAPDHQ".
Imagem divulgada pelo FBI mostrando as motocicletas apreendidas no México.
Na mesma postagem, acompanhada de algumas fotos das motos, é informado que"há uma recompensa de até 15 milhões de dólares (R$ 83,1 milhões) por informações que levem à sua prisão ou condenação. Se você tiver alguma informação sobre Wedding, entre em contato com o FBI".
Ryan James Wedding, ex-atleta olímpico canadense, é acusado de chefiar um cartel de drogas e de orquestrar o assassinato de uma testemunha federal, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
Existe um mercado para compra e venda de motocicletas e, em geral, de qualquer tipo de item colecionável relacionado ao MotoGP, como capacetes e macacões, que são muito cobiçados por colecionadores. A Ducati possui seu próprio canal para venda de itens colecionáveis, assim como a própria MotoGP.
Agora que todas essas motocicletas foram apreendidas, resta saber se as autoridades irão armazená-las, leiloá-las ou destruí-las.
MARQUEZ, Moreira e mais: Pódio Cast elege os MELHORES das duas rodas em 2025
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Red Bull defende ter 'tomado decisão certa' em adiar projeto de 2026
MotoGP: Equipe de Diogo Moreira, LCR revela data de lançamento da moto de 2026
F1: Ferrari valida novo componente do motor para 2026
Coleção avaliada em R$ 220 milhões com motos de Rossi e Márquez da MotoGP é apreendida; entenda
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários