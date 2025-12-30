Todas as categorias

MotoGP

Coleção avaliada em R$ 220 milhões com motos de Rossi e Márquez da MotoGP é apreendida; entenda

Acredita-se que os modelos foram comprados com dinheiro proveniente de tráfico de drogas

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Motocicletas intautadas 2

Ryan James Wedding é um dos criminosos mais procurados pelo FBI, a principal agência de investigação criminal, segurança nacional e inteligência dos Estados Unidos, mas ele também é, sem dúvida, um grande fã de motociclismo e, em particular, da MotoGP.

Leia também:

O criminoso tem, supostamente, uma coleção de motos avaliadas em 40 milhões de dólares (R$ 220 milhões) que inclui Ducatis pilotadas por Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovisioso, Loris Capirossi e Andrea Iannone, além da moto de Moto2 com a qual Marc Márquez conquistou o título em 2012 e a Aprilia 125cc com a qual Rossi garantiu o campeonato.

Em uma postagem na rede social X, o departamento do FBI de Los Angeles (Califórnia) informou:

"Este mês, as autoridades mexicanas executaram vários mandados de busca e apreenderam uma grande quantidade de motocicletas com valor estimado em aproximadamente 40 milhões de dólares, que se acredita pertencer a Ryan James Wedding, um dos dez fugitivos mais procurados do FBI. Essa apreensão bem-sucedida é o resultado da colaboração entre as autoridades mexicanas, o FBI, a RCMP e a LAPDHQ".

Imagen difundida por el FBI donde se pueden ver las motos incautadas en México

Imagem divulgada pelo FBI mostrando as motocicletas apreendidas no México.

Na mesma postagem, acompanhada de algumas fotos das motos, é informado que"há uma recompensa de até 15 milhões de dólares (R$ 83,1 milhões) por informações que levem à sua prisão ou condenação. Se você tiver alguma informação sobre Wedding, entre em contato com o FBI".

Ryan James Wedding, ex-atleta olímpico canadense, é acusado de chefiar um cartel de drogas e de orquestrar o assassinato de uma testemunha federal, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Existe um mercado para compra e venda de motocicletas e, em geral, de qualquer tipo de item colecionável relacionado ao MotoGP, como capacetes e macacões, que são muito cobiçados por colecionadores. A Ducati possui seu próprio canal para venda de itens colecionáveis, assim como a própria MotoGP.

Agora que todas essas motocicletas foram apreendidas, resta saber se as autoridades irão armazená-las, leiloá-las ou destruí-las.

MARQUEZ, Moreira e mais: Pódio Cast elege os MELHORES das duas rodas em 2025

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
