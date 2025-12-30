Ryan James Wedding é um dos criminosos mais procurados pelo FBI, a principal agência de investigação criminal, segurança nacional e inteligência dos Estados Unidos, mas ele também é, sem dúvida, um grande fã de motociclismo e, em particular, da MotoGP.

O criminoso tem, supostamente, uma coleção de motos avaliadas em 40 milhões de dólares (R$ 220 milhões) que inclui Ducatis pilotadas por Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovisioso, Loris Capirossi e Andrea Iannone, além da moto de Moto2 com a qual Marc Márquez conquistou o título em 2012 e a Aprilia 125cc com a qual Rossi garantiu o campeonato.

Em uma postagem na rede social X, o departamento do FBI de Los Angeles (Califórnia) informou:

"Este mês, as autoridades mexicanas executaram vários mandados de busca e apreenderam uma grande quantidade de motocicletas com valor estimado em aproximadamente 40 milhões de dólares, que se acredita pertencer a Ryan James Wedding, um dos dez fugitivos mais procurados do FBI. Essa apreensão bem-sucedida é o resultado da colaboração entre as autoridades mexicanas, o FBI, a RCMP e a LAPDHQ".

Imagem divulgada pelo FBI mostrando as motocicletas apreendidas no México.

Na mesma postagem, acompanhada de algumas fotos das motos, é informado que"há uma recompensa de até 15 milhões de dólares (R$ 83,1 milhões) por informações que levem à sua prisão ou condenação. Se você tiver alguma informação sobre Wedding, entre em contato com o FBI".

Ryan James Wedding, ex-atleta olímpico canadense, é acusado de chefiar um cartel de drogas e de orquestrar o assassinato de uma testemunha federal, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Existe um mercado para compra e venda de motocicletas e, em geral, de qualquer tipo de item colecionável relacionado ao MotoGP, como capacetes e macacões, que são muito cobiçados por colecionadores. A Ducati possui seu próprio canal para venda de itens colecionáveis, assim como a própria MotoGP.

Agora que todas essas motocicletas foram apreendidas, resta saber se as autoridades irão armazená-las, leiloá-las ou destruí-las.

