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Com Márquez e Acosta na Ducati, confira como está o grid da MotoGP 2027

Assinatura do acordo comercial para o período 2027-2030 abriu o caminho para os anúncios represados do mercado de pilotos

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Race start

Race start

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A assinatura do acordo comercial para o período 2027-2031 finalmente liberou as equipes da MotoGP a fazerem os tão aguardados anúncios do mercado de pilotos para a próxima temporada, que estavam represados desde o início do ano.

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Antes do início da temporada, apenas quatro das 22 vagas já estavam preenchidas para o próximo ano, com Johann Zarco seguindo na LCR, Toprak Razgatlioglu seguindo na Pramac e Marco Bezzecchi renovando com a Aprilia por mais dois anos. 

O quarto caso era e segue sendo um pouco particular: Diogo Moreira tem um acordo de três anos com a Honda, mas com a opção de subir para a equipe oficial na próxima temporada, algo que segue indefinido.

Com a melhora do brasileiro nas últimas etapas, a promoção vem ganhando força e, com isso, a formação da Honda e da LCR dependem disso, com o colombiano David Alonso ficando com o outro espaço, enquanto Fabio Quartararo vai para a Honda de fábrica para a formação de uma dupla 100% nova.

Apesar dos anúncios ficarem represados nesse período, o mercado de pilotos seguiu a mil nos bastidores, e muitas das confirmações acaba sendo apenas mera formalidade a esta altura do campeonato, já que muitos dos acordos são de conhecimento público no paddock.

As únicas vagas realmente ainda abertas para o grid de 2027 são uma da VR46 e as duas da Tech3, que entrou tardiamente no mercado devido à demora do CEO Gunther Steiner em assinar a renovação com a KTM.

Confira a situação do grid de 2027 da MotoGP:

*Pilotos com as bandeiras de seus países já estão confirmados. Os demais são especulações ou aguardam confirmação.

EQUIPE MONTADORA PILOTO
Italy Aprilia Racing  Aprilia  Italy Marco Bezzecchi
    Francesco Bagnaia
 United States SuperFile Trackhouse MotoGP Team  Aprilia Raúl Fernández
    Enea Bastianini
 Italy Ducati Lenovo Team  Ducati  Spain Marc Márquez
     Spain Pedro Acosta
 Italy BK8 Gresini Racing MotoGP  Ducati Joan Mir
    Dani Holgado
 Italy Pertamina Enduro VR46 Racing Team  Ducati Fermín Aldeguer
    Nicolò Bulega ou Luca Marini
Monaco Castrol Honda LCR  Honda  France Johann Zarco
    Diogo Moreira ou David Alonso
 Japan Honda HRC Castrol  Honda Fabio Quartararo
    Diogo Moreira ou David Alonso
 Austria Red Bull KTM Factory Racing  KTM Álex Márquez
    Fabio di Giannantonio
 France Red Bull KTM Tech3  KTM  Maverick Viñales ou Luca Marini
     Senna Agius ou Manu González
Japan Monster Energy Yamaha MotoGP Team  Yamaha Jorge Martín
    Ai Ogura
Italy Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha
Turkey Toprak Razgatlıoğlu
    Izan Guevara

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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