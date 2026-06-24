Com Márquez e Acosta na Ducati, confira como está o grid da MotoGP 2027
Assinatura do acordo comercial para o período 2027-2030 abriu o caminho para os anúncios represados do mercado de pilotos
Race start
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
A assinatura do acordo comercial para o período 2027-2031 finalmente liberou as equipes da MotoGP a fazerem os tão aguardados anúncios do mercado de pilotos para a próxima temporada, que estavam represados desde o início do ano.
Antes do início da temporada, apenas quatro das 22 vagas já estavam preenchidas para o próximo ano, com Johann Zarco seguindo na LCR, Toprak Razgatlioglu seguindo na Pramac e Marco Bezzecchi renovando com a Aprilia por mais dois anos.
O quarto caso era e segue sendo um pouco particular: Diogo Moreira tem um acordo de três anos com a Honda, mas com a opção de subir para a equipe oficial na próxima temporada, algo que segue indefinido.
Com a melhora do brasileiro nas últimas etapas, a promoção vem ganhando força e, com isso, a formação da Honda e da LCR dependem disso, com o colombiano David Alonso ficando com o outro espaço, enquanto Fabio Quartararo vai para a Honda de fábrica para a formação de uma dupla 100% nova.
Apesar dos anúncios ficarem represados nesse período, o mercado de pilotos seguiu a mil nos bastidores, e muitas das confirmações acaba sendo apenas mera formalidade a esta altura do campeonato, já que muitos dos acordos são de conhecimento público no paddock.
As únicas vagas realmente ainda abertas para o grid de 2027 são uma da VR46 e as duas da Tech3, que entrou tardiamente no mercado devido à demora do CEO Gunther Steiner em assinar a renovação com a KTM.
Confira a situação do grid de 2027 da MotoGP:
*Pilotos com as bandeiras de seus países já estão confirmados. Os demais são especulações ou aguardam confirmação.
|EQUIPE
|MONTADORA
|PILOTO
|Aprilia Racing
|Aprilia
|Marco Bezzecchi
|Francesco Bagnaia
|SuperFile Trackhouse MotoGP Team
|Aprilia
|Raúl Fernández
|Enea Bastianini
|Ducati Lenovo Team
|Ducati
|Marc Márquez
|Pedro Acosta
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|Ducati
|Joan Mir
|Dani Holgado
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|Ducati
|Fermín Aldeguer
|Nicolò Bulega ou Luca Marini
|Castrol Honda LCR
|Honda
|Johann Zarco
|Diogo Moreira ou David Alonso
|Honda HRC Castrol
|Honda
|Fabio Quartararo
|Diogo Moreira ou David Alonso
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM
|Álex Márquez
|Fabio di Giannantonio
|Red Bull KTM Tech3
|KTM
|Maverick Viñales ou Luca Marini
|Senna Agius ou Manu González
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|Yamaha
|Jorge Martín
|Ai Ogura
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|Yamaha
|
|Izan Guevara
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