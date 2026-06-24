Com Márquez e Acosta na Ducati, confira como está o grid da MotoGP 2027

A assinatura do acordo comercial para o período 2027-2031 finalmente liberou as equipes da MotoGP a fazerem os tão aguardados anúncios do mercado de pilotos para a próxima temporada, que estavam represados desde o início do ano.

Antes do início da temporada, apenas quatro das 22 vagas já estavam preenchidas para o próximo ano, com Johann Zarco seguindo na LCR, Toprak Razgatlioglu seguindo na Pramac e Marco Bezzecchi renovando com a Aprilia por mais dois anos.

O quarto caso era e segue sendo um pouco particular: Diogo Moreira tem um acordo de três anos com a Honda, mas com a opção de subir para a equipe oficial na próxima temporada, algo que segue indefinido.

Com a melhora do brasileiro nas últimas etapas, a promoção vem ganhando força e, com isso, a formação da Honda e da LCR dependem disso, com o colombiano David Alonso ficando com o outro espaço, enquanto Fabio Quartararo vai para a Honda de fábrica para a formação de uma dupla 100% nova.

Apesar dos anúncios ficarem represados nesse período, o mercado de pilotos seguiu a mil nos bastidores, e muitas das confirmações acaba sendo apenas mera formalidade a esta altura do campeonato, já que muitos dos acordos são de conhecimento público no paddock.

As únicas vagas realmente ainda abertas para o grid de 2027 são uma da VR46 e as duas da Tech3, que entrou tardiamente no mercado devido à demora do CEO Gunther Steiner em assinar a renovação com a KTM.

Confira a situação do grid de 2027 da MotoGP:

*Pilotos com as bandeiras de seus países já estão confirmados. Os demais são especulações ou aguardam confirmação.

EQUIPE MONTADORA PILOTO Aprilia Francesco Bagnaia Aprilia Raúl Fernández Enea Bastianini Ducati Ducati Joan Mir Dani Holgado Ducati Fermín Aldeguer Nicolò Bulega ou Luca Marini Honda Diogo Moreira ou David Alonso Honda Fabio Quartararo Diogo Moreira ou David Alonso KTM Álex Márquez Fabio di Giannantonio KTM Maverick Viñales ou Luca Marini Senna Agius ou Manu González Yamaha Jorge Martín Ai Ogura Yamaha Izan Guevara

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