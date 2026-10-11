Com vitória de Bezzechi, confira o resultado final do GP da Indonésia de MotoGP
Italiano da Aprilia volta a triunfar após jejum de quatro meses e nove GPs
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Marco Bezzecchi é um vencedor novamente na MotoGP. Após um jejum de quatro meses e meio e nove GPs, o piloto da Aprilia voltou a triunfar na classe-rainha, com uma boa atuação no GP da Indonésia deste domingo.
O italiano comandou o esquadrão da Aprilia que, pela primeira vez em sua história, garantiu suas quatro motos no top 4. Marc Márquez foi apenas o sexto, enquanto Diogo Moreira teve uma prova tímida, terminando fora da zona de pontos, em 16º.
Confira o resultado final do GP da Indonésia de MotoGP:
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|27
|
40'46.582
|170.8
|25
|2
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|27
|
+4.260
40'50.842
|4.260
|170.5
|20
|3
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|27
|
+6.890
40'53.472
|2.630
|170.3
|16
|4
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|27
|
+9.378
40'55.960
|2.488
|170.2
|13
|5
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|27
|
+9.492
40'56.074
|0.114
|170.2
|11
|6
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|27
|
+10.778
40'57.360
|1.286
|170.1
|10
|7
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|27
|
+16.821
41'03.403
|6.043
|169.7
|9
|8
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|27
|
+19.840
41'06.422
|3.019
|169.4
|8
|9
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|27
|
+19.999
41'06.581
|0.159
|169.4
|7
|10
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|27
|
+21.111
41'07.693
|1.112
|169.4
|6
|11
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|27
|
+21.912
41'08.494
|0.801
|169.3
|5
|12
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|27
|
+22.656
41'09.238
|0.744
|169.3
|4
|13
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|27
|
+26.260
41'12.842
|3.604
|169.0
|3
|14
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|27
|
+28.012
41'14.594
|1.752
|168.9
|2
|15
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|27
|
+31.662
41'18.244
|3.650
|168.6
|1
|16
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|27
|
+34.168
41'20.750
|2.506
|168.5
|17
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|27
|
+55.596
41'42.178
|21.428
|167.0
|dnf
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|8
|
+19 Voltas
12'25.706
|19 Voltas
|166.1
|Abandono
|dnf
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|5
|
+22 Voltas
7'42.948
|3 Voltas
|167.2
|Acidente
|dnf
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|5
|
+22 Voltas
7'45.589
|2.641
|166.2
|Acidente
|dnf
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|1
|
+26 Voltas
1'35.719
|4 Voltas
|161.7
|Acidente
|Ver resultados completos
Primeiro PÓDIO de MOREIRA! Vem aí a VAGA na HRC? MÁRQUEZ vence e PRESSIONA MARTÍN, MXON e +
Watch: Primeiro PÓDIO de MOREIRA! Vem aí a VAGA na HRC? MÁRQUEZ vence e PRESSIONA MARTÍN, MXON e +
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