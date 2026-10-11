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Com vitória de Bezzechi, confira o resultado final do GP da Indonésia de MotoGP

Italiano da Aprilia volta a triunfar após jejum de quatro meses e nove GPs

Redação Motorsport.com
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi é um vencedor novamente na MotoGP. Após um jejum de quatro meses e meio e nove GPs, o piloto da Aprilia voltou a triunfar na classe-rainha, com uma boa atuação no GP da Indonésia deste domingo.

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O italiano comandou o esquadrão da Aprilia que, pela primeira vez em sua história, garantiu suas quatro motos no top 4. Marc Márquez foi apenas o sexto, enquanto Diogo Moreira teve uma prova tímida, terminando fora da zona de pontos, em 16º.

Confira o resultado final do GP da Indonésia de MotoGP:

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 27

40'46.582

   170.8   25
2 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 27

+4.260

40'50.842

 4.260 170.5   20
3 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 27

+6.890

40'53.472

 2.630 170.3   16
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 27

+9.378

40'55.960

 2.488 170.2   13
5 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 27

+9.492

40'56.074

 0.114 170.2   11
6 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 27

+10.778

40'57.360

 1.286 170.1   10
7 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 27

+16.821

41'03.403

 6.043 169.7   9
8 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 27

+19.840

41'06.422

 3.019 169.4   8
9 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 27

+19.999

41'06.581

 0.159 169.4   7
10 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 27

+21.111

41'07.693

 1.112 169.4   6
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 27

+21.912

41'08.494

 0.801 169.3   5
12 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 27

+22.656

41'09.238

 0.744 169.3   4
13 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 27

+26.260

41'12.842

 3.604 169.0   3
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 27

+28.012

41'14.594

 1.752 168.9   2
15 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 27

+31.662

41'18.244

 3.650 168.6   1
16 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 27

+34.168

41'20.750

 2.506 168.5    
17 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 27

+55.596

41'42.178

 21.428 167.0    
dnf Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 8

+19 Voltas

12'25.706

 19 Voltas 166.1 Abandono  
dnf Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 5

+22 Voltas

7'42.948

 3 Voltas 167.2 Acidente  
dnf Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 5

+22 Voltas

7'45.589

 2.641 166.2 Acidente  
dnf Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 1

+26 Voltas

1'35.719

 4 Voltas 161.7 Acidente  
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