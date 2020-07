Quem pensaria, em 19 de setembro de 1999, quando Régis Laconi venceu em Valencia, que o membro mais recente da lista de vencedores franceses na categoria rainha da motovelocidade tinha apenas cinco meses de idade? As 500cc deram lugar à MotoGP, o pequeno Fabio Quartararo tornou-se grande e aqui está, por sua vez, tendo seu dia de glória, no domingo em Jerez.

Agora, Quartararo é o 110º piloto a vencer na categoria rainha desde 1949, e o 25º desde a criação da MotoGP e o primeiro francês. Desde a criação da categoria como o conhecemos hoje, nenhum francês havia vencido.

Entre os 25 pilotos vencedores na MotoGP, apenas cinco se tornaram campeões da categoria como a conhecemos hoje, Dani Pedrosa provou às suas custas que o número de vitórias não é garantia de título.

Conheça todos os pilotos vencedores de MotoGP (desde 2002):

Galeria Lista Valentino Rossi : 76 vitórias 1 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuka 2002 - Assen 2017

En activité Marc Márquez : 56 vitórias 2 / 25 Foto de: Repsol Media Austin 2013 - Valence 2019

En activité Jorge Lorenzo : 47 vitórias 3 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Estoril 2008 - Red Bull Ring 2018 Casey Stoner : 38 vitórias 4 / 25 Foto de: Repsol Media Losail 2007 - Phillip Island 2012 Dani Pedrosa : 31 vitórias 5 / 25 Foto de: Repsol Media Shanghai 2006 - Valence 2017 Andrea Dovizioso : 14 vitórias 6 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Donington 2009 - Red Bull Ring 2019

En activité Sete Gibernau : 8 vitórias 7 / 25 Foto de: Gresini Racing Welkom 2003 - Losail 2004 Loris Capirossi : 7 vitórias 8 / 25 Foto de: Ducati Corse Barcelone 2003 - Motegi 2007 Maverick Viñales : 7 vitórias 9 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Silverstone 2016 - Sepang 2019

En activité Max Biaggi : 5 vitórias 10 / 25 Foto de: Camel Honda Brno 2002 - Sachsenring 2004 Marco Melandri : 5 vitórias 11 / 25 Foto de: Gresini Racing Istanbul 2005 - Phillip Island 2006 Alex Barros : 3 vitórias 12 / 25 Foto de: Gauloises Fortuna Racing Motegi 2002 - Estoril 2005 Nicky Hayden : 3 vitórias 13 / 25 Laguna Seca 2005 - Laguna Seca 2006 Cal Crutchlow : 3 vitórias 14 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brno 2016 - Termas de Río Hondo 2018

En activité Makoto Tamada : 2 vitórias 15 / 25 Foto de: Gauloises Fortuna Racing Rio 2004 - Motegi 2004 Álex Rins : 2 vitórias 16 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Austin 2019 - Silverstone 2019

En activité Tohru Ukawa : 1 vitória 17 / 25 Foto de: Richard Sloop Welkom 2002 Toni Elías : 1 vitória 18 / 25 Foto de: Team Gresini Estoril 2006 Troy Bayliss : 1 vitória 19 / 25 Foto de: Ducati Corse Valence 2006 Chris Vermeulen : 1 vitória 20 / 25 Foto de: Crescent Suzuki Le Mans 2007 Ben Spies : 1 vitória 21 / 25 Foto de: Yamaha MotoGP Assen 2011 Jack Miller : 1 vitória 22 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Assen 2016

En activité Andrea Iannone : 1 vitória 23 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Red Bull Ring 2016

En activité Danilo Petrucci : 1 vitória 24 / 25 Foto de: Ducati Corse Mugello 2019

En activité Fabio Quartararo : 1 vitória 25 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jerez 2020

En activité

PÓDIO: Bastidores do GP da Hungria com Lucas di Grassi e Rico Penteado

PODCAST: Guerra de bastidores na F1 e entrevista exclusiva com Igor Fraga