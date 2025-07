Com volta do Brasil, MotoGP anuncia calendário de 2026; confira

A FIM, em conjunto com a Dorna Sports, promotora do Campeonato Mundial de MotoGP, anunciou nesta quinta-feira o calendário para a temporada de 2026. Assim como neste ano, a temporada será composta por 22 fins de semana de corrida, incluindo um total de oito rodadas duplas.

Buriram sediará a abertura da temporada com o GP da Tailândia no fim de semana de 1º de março.

A primeira grande mudança da temporada de 2026 vem logo em seguida, com a segunda posição no calendário: a Argentina deixa de ter uma corrida e o GP do Brasil retorna ao campeonato após 22 anos. A corrida acontecerá em 22 de março no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia.

Em seguida, vem a primeira rodada dupla da temporada, o GP das Américas, em Austin, no dia 29 de março. Após as paradas na Ásia e na América, o campeonato fará uma pausa de uma semana antes de seguir para o Oriente Médio, para o GP do Catar, em 12 de abril, concluindo assim a primeira perna fora da Europa.

Como já é de costume, a parte europeia da temporada começa com o GP da Espanha em Jerez, em 26 de abril. A partir daí, ela continua em rápida sucessão com três eventos duplos: Le Mans e Barcelona, Itália e Hungria, Brno e Assen.

O GP da Alemanha em Sachsenring acontecerá em 12 de julho, marcando o fim da primeira metade da temporada e o início das férias de verão.

Após as férias de verão, o GP da Grã-Bretanha retornará em agosto, especificamente de 7 a 9 de agosto, devido à péssima experiência deste ano em maio. O GP de Aragón, que estava inicialmente em risco, permanecerá no calendário e será realizado no domingo, 30 de agosto.

Setembro continua com as rodadas duplas: Misano e Áustria, que foi transferida de sua data habitual de agosto para 20 de setembro. O campeonato então deixa a Europa novamente e começa a turnê asiática com os GPs do Japão e Indonésia.

Em seguida, virão as corridas na Austrália, em 25 de outubro, e na Malásia, em 1º de novembro. Por fim, o campeonato retorna à Europa para os dois últimos fins de semana de corrida: como neste ano, em Portimão e Valência.

Valência sediará novamente o final da temporada em 22 de novembro. Além disso, o primeiro teste oficial da temporada de 2027 com as motocicletas sob os novos regulamentos acontecerá na mesma pista na terça-feira seguinte.

Calendário da MotoGP de 2026:

1º de março: Tailândia, Buriram

22 de março: Brasil, Goiânia

29 de março: EUA, Austin (COTA)

12 de abril: Catar, Lusail

26 de abril: Espanha, Jerez

10 de maio: França, Le Mans

17 de maio: Catalunha, Barcelona

31 de maio: Hungria, Parque Balaton

21 de junho: República Tcheca, Brno

28 de junho: Holanda, Assen

12 de julho: Alemanha, Sachsenring

9 de agosto: Grã-Bretanha, Silverstone

30 de agosto: Aragón, Alcaniz

13 de setembro: São Marino, Misano

20 de setembro: Áustria, Spielberg

4 de outubro: Japão, Motegi

11 de outubro: Indonésia, Mandalika

25 de outubro: Austrália, Ilha Phillip

1 de novembro: Malásia, Sepang

15 de novembro: Portugal, Portimão

22 de novembro: Valência, Ricardo Tormo

