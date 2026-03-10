As deficiências do motor de Fórmula 1 da Honda, que atualmente prejudicam a Aston Martin, podem ter um impacto direto nas operações da fabricante japonesa na MotoGP, que nos últimos cinco anos foi integrada à mesma estrutura da Honda Racing Corporation (HRC), responsável pelos programas de corrida de duas e quatro rodas.

Ser o fabricante mais poderoso no paddock da MotoGP traz vantagens claras. Por exemplo, a Honda conseguiu permanecer em grande parte à margem das tensões que surgiram nos últimos meses entre a associação de fabricantes do campeonato (MSMA) e a MotoGP Sports Entertainment (anteriormente Dorna), promotora da série.

Os dois lados têm negociado os termos de um novo acordo comercial que os vinculará de 2027 a 2031. No entanto, a Honda preferiu manter alguma distância do bloco formado pela Ducati, Yamaha, Aprilia e KTM, comportando-se quase como se o assunto não lhe respeitasse diretamente. Mas, como costuma acontecer, as coisas raramente são 'preto no branco'. Pertencer a um dos dez grupos automotivos mais poderosos do mundo proporciona solidez financeira, mas também pode expor uma marca a problemas que se originam fora de sua esfera de influência imediata.

No momento, o incêndio que a Honda precisa extinguir com mais urgência está queimando na F1. A Aston Martin se viu em problemas sérios como consequência da unidade de potência instalada no AMR26, fornecida pela Honda a partir desta temporada.

A temporada da F1 começou no último fim de semana na Austrália, onde a equipe sediada em Silverstone passou por uma catarse pública. Adrian Newey, o 'guru da engenharia' recrutado pelo proprietário da equipe, Lawrence Stroll, para levar a Aston Martin ao topo, destacou abertamente as deficiências da unidade de potência.

O renomado designer britânico não mediu palavras ao explicar a causa dos problemas de confiabilidade que impediram a equipe de completar um programa normal de pré-temporada. Ao longo dos seis dias de testes no Bahrein, os dois carros da Aston Martin equipados com motores Honda conseguiram percorrer apenas 2.111 quilômetros. Para efeito de comparação: a Mercedes andou 21.551 quilômetros (em oito carros) e a Ferrari 16.121 (seis carros).

De acordo com Newey, as vibrações do motor estão danificando as baterias e sendo transmitidas através do chassi e do volante para as mãos dos pilotos. “Não sei como você explicar. Acho que é como se você se eletrocutasse em uma cadeira ou algo parecido, não muito diferente”, descreveu Lance Stroll, companheiro de equipe de Fernando Alonso, em Albert Park. Nem o canadense nem o espanhol terminaram classificados na primeira etapa da temporada de 2026, que segue para Xangai em apenas cinco dias.

Por enquanto, a Honda se limitou a absorver as críticas, sem tentar mitigar os danos potenciais à sua imagem e reputação. Embora seja certo que o alarme foi acionado na sede da HRC em Sakura, na tentativa de encontrar uma solução o mais rápido possível, outro braço do departamento de corridas já se prepara para os danos colaterais da crise da F1.

“Na MotoGP, isso definitivamente terá um efeito”, disse um executivo da Honda com ligações diretas com as divisões de duas e quatro rodas ao Motorsport.com. “Compartilhamos a mesma estrutura com a F1, e os esforços imediatos agora se concentrarão em resolver esse problema”.

Mesmo o desempenho relativamente saudável da divisão de vendas de motocicletas da Honda — em contraste com a desaceleração mais ampla que afeta o setor automotivo — pode não ser suficiente para fortalecer os argumentos dos chefes da MotoGP, Yuzuri Ishikawa e Taichi Honda, uma vez que Hikaru Tsukamoto deixe seu cargo em 1º de abril.

“A idiossincrasia da cultura corporativa japonesa torna muito incomum que um subordinado questione uma ordem vinda de cima”, explicou uma fonte acostumada a trabalhar com equipes japonesas.

Ironicamente, o “incêndio” da F1 eclodiu em um momento em que a Honda começava a mostrar sinais claros de progresso na MotoGP, pelo menos de acordo com os números. Na última temporada, foi a fabricante que mais melhorou em relação a 2024, marcando 35% mais pontos — um aumento que a elevou da classificação de concessão D para C.

Há duas semanas, na Tailândia, na etapa de abertura da temporada de MotoGP, um Joan Mir particularmente competitivo disputava com Fabio Di Giannantonio, da VR46 Ducati, pelo quinto lugar, quando o pneu traseiro da moto do espanhol furou a cinco voltas do final.

Aproveitando essa onda de impulso positivo — e com uma grande reformulação do regulamento prevista para 2027 —, é compreensível que a equipe da Honda na MotoGP esteja inquieta com as decisões que a liderança da HRC poderá tomar ao tentar desvendar a complexa situação que se desenrola atualmente na F1.

O cargo de maior responsabilidade pertence ao presidente da HRC, Koji Watanabe. Sob sua liderança, a Honda decidiu em 2022 reunir seus programas de corrida de duas e quatro rodas em uma única estrutura, a fim de otimizar recursos e criar sinergias técnicas — especialmente para ajudar a MotoGP, que na época estava em uma profunda crise competitiva.

“Começamos a usar as instalações da HRC em Sakura — um centro de desenvolvimento de motores de F1, unidades de potência e chassis para veículos de quatro rodas — também para nossos projetos de duas rodas”, disse Watanabe ao Motorsport.com em outubro de 2024. “Ter as divisões de duas e quatro rodas trabalhando juntas é muito benéfico".

Na época, a Red Bull estava a caminho do quarto título mundial consecutivo com Max Verstappen — equipado com motores Honda —, um contraste gritante com a provação que a Aston Martin enfrenta atualmente.

