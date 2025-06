Campeão de 2021, Fabio Quartararo está mais comprometido do que nunca em levar a Yamaha novamente ao topo da MotoGP, e trabalha duro para que isso aconteça. Embora os ganhos em relação à Ducati sejam claros neste início de 2025, ainda há um longo caminho pela frente, e o francês acredita que a marca japonesa possa se beneficiar de sua visita à Fórmula 1 no mês passado.

No final de maio, o francês se aproveitou de uma folga no calendário da MotoGP para acompanhar in loco o GP da Espanha de F1, em Barcelona. E entre as interações com os pilotos (ele chegou a trocar de macacão com Lando Norris), Quartararo acompanhou um dia de trabalho da Ferrari.

O piloto aproveitou a oportunidade para comparar o trabalho da Scuderia com o da Yamaha, e notou que há uma necessidade de mudar o funcionamento interno de sua equipe.

"Tive a sorte de visitar a Ferrari em Barcelona na sexta-feira e acompanhar as reuniões entre os pilotos e engenheiros", explica ele. "E, como eu disse, eles têm muito mais a fazer no carro. Mas podemos pegar coisas como exemplos, que não fazemos aqui, e isso pode nos ajudar".

"Sinceramente, acho que podemos melhorar muito nossa comunicação e a velocidade com que podemos melhorar as coisas. Ainda perdemos muito tempo querendo melhorar.... Gostaria que as coisas fossem cada vez mais rápidas e que realmente encontrássemos uma rotina para que tudo funcionasse".

Embora ele não ache que tenha chegado ao ponto de "aprender truques" durante sua visita ao paddock da F1, Quartararo insiste que tirou algumas lições úteis para incutir novos métodos, alguns dos quais entram em vigor a partir deste fim de semana, em Mugello.

"São detalhes. Eles [na F1] têm muito mais a dizer sobre aero, mas há coisas que não fazemos e que deveríamos fazer para a comunicação da equipe", insiste ele.

"E acho que é muito interessante fazer isso, porque, no fim das contas, fazemos reuniões, mas a que fazemos na quinta-feira, sinceramente... Se eu chegasse na sexta-feira de manhã, não faria nenhuma diferença. Nunca olhamos realmente para os detalhes, que, para mim, são muito interessantes".

"A partir de hoje, nós começamos. Essas são apenas ideias. Alguém que está acostumado a trabalhar aqui há 20 anos não trabalha assim, mas agora temos que trabalhar assim. Você tem que realmente trabalhar nos detalhes, em todas as pequenas coisas, e acho que isso é algo que está faltando".

"Vamos começar a entrar nesses tipos de detalhes. Estive na reunião de Lewis Hamilton, fiquei lá por vinte minutos, e você pode realmente ver os detalhes. Para nós, é demais porque não há muito o que dizer, mas é preciso passar algum tempo conversando".

MERCADO da MOTOGP: Diogo Moreira, BAGNAIA 'NA' YAMAHA, Tech3 e mais! Mugello, TOPRAK, WSBK e Jalapão

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MERCADO da MOTOGP: Diogo Moreira, BAGNAIA 'NA' YAMAHA, Tech3 e mais! Mugello, TOPRAK, WSBK e Jalapão

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!