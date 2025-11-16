Todas as categorias

MotoGP GP de Valência

Confira a classificação final da temporada 2025 da MotoGP

Ducati termina com três motos no top 5, com Bagnaia perdendo terreno para Bezzecchi e Acosta nas etapas finais

Redação Motorsport.com
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

A MotoGP concluiu neste domingo a temporada 2025. E em um GP de Valência bastante movimentado, Pedro Acosta confirmou a quarta posição no Mundial de Pilotos, aproveitando mais um abandono de Francesco Bagnaia.

Confira a classificação final da MotoGP 2025:

Posição Piloto Pontos Thailand Argentina United States Qatar Spain France United Kingdom Spain Italy Netherlands Germany Czech Republic Austria Hungary Spain San Marino Japan Indonesia Australia Malaysia Portugal Spain
1 SpainM. MarquezDucati Team 545 37 37 12 37 16 32 25 37 37 37 37 37 37 37 32 25 29 4 - - - -
2 SpainA. MarquezGresini Racing 467 29 29 29 19 34 9 23 29 29 9 22 - 15 4 25 25 10 22 17 34 32 22
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 353 10 4 10 8 4 2 31 10 15 27 9 26 22 19 - 32 13 12 28 9 32 30
4 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 307 4 9 3 8 9 13 12 18 8 14 1 25 20 20 19 5 7 20 18 27 25 22
5 ItalyF. BagnaiaDucati Team 288 23 20 32 22 23 - 4 16 20 21 16 16 8 7 9 - 37 - - 12 2 -
6 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 262 6 16 22 4 15 11 14 11 21 16 6 - 2 10 7 18 3 9 25 10 13 23
7 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 231 18 19 18 23 6 1 13 17 13 11 - - 5 17 - 19 16 11 1 19 - 4
8 SpainF. AldeguerGresini Racing 214 3 - - 17 5 23 8 17 5 3 11 5 24 5 1 14 6 34 2 3 17 11
9 FranceF. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 201 4 2 10 14 20 6 3 - 2 6 20 15 1 6 20 8 12 9 8 16 16 3
10 SpainR. FernandezTrackhouse Racing Team 172 - 1 4 - 1 9 4 6 11 8 7 15 7 - 5 6 11 17 34 - - 26
11 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 155 10 9 - 3 10 - 2 1 7 5 13 8 14 9 4 6 4 13 8 7 12 10
12 FranceJ. ZarcoLCR Honda 148 9 16 - 13 5 29 25 - - 4 3 5 5 - 3 - 7 4 - 6 10 4
13 ItalyL. MariniRepsol Honda Team 142 4 6 10 6 6 5 1 - - - 10 4 3 17 10 12 3 11 12 8 5 9
14 ItalyE. BastianiniTech 3 112 7 - 9 5 7 3 - 4 - 7 - 7 14 - 21 - 5 - 7 10 - 6
15 SpainJ. MirRepsol Honda Team 96 1 9 - - 1 1 6 9 5 - - - 10 4 4 - 22 5 - 16 - 3
16 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 89 17 - 8 4 8 6 - - 6 - - 2 2 5 11 - 1 - 3 6 9 1
17 AustraliaJ. MillerPramac Racing 79 5 3 11 - - - 10 2 - 2 13 6 - - 2 4 - 2 6 2 4 7
18 SpainM. ViñalesTech 3 72 - 4 2 2 16 16 5 3 6 15 - - - - 3 - - - - - - -
19 SpainA. RinsMovistar Yamaha MotoGP 68 - 5 5 4 3 6 3 5 1 3 6 1 - 3 - - - 6 9 3 3 2
20 PortugalM. OliveiraPramac Racing 43 2 - - - - - - 1 3 - - - - 4 7 7 2 6 4 - 2 5
21 SpainJ. MartinAprilia Racing Team 34 - - - - - - - - - - - 9 - 14 6 5 - - - - - -
22 SpainP. EspargaroTech 3 29 - - - - - - - - - - - 8 - 8 - - - - 7 - 6 -
23 JapanT. NakagamiHonda HRC Test Team 10 - - - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - -
24 ItalyL. SavadoriAprilia Racing Team 8 - - 1 - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - -
25 SpainA. FernandezMovistar Yamaha MotoGP 8 - - 3 - - - - 3 - - - - - - - 2 - - - - - -
26 ThailandS. ChantraLCR Honda 7 - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 1 3 - 1 - -
27 ItalyN. BulegaDucati Team 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
28 SpainA. EspargaroHonda HRC Test Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 ItalyM. PirroDucati Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DIOGO MOREIRA FALA AO PÓDIO CAST após QUASE TÍTULO em Portugal! MARTÍN VOLTA pós-SHOW de BEZZECCHI?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

