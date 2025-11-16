Confira a classificação final da temporada 2025 da MotoGP
Ducati termina com três motos no top 5, com Bagnaia perdendo terreno para Bezzecchi e Acosta nas etapas finais
A MotoGP concluiu neste domingo a temporada 2025. E em um GP de Valência bastante movimentado, Pedro Acosta confirmou a quarta posição no Mundial de Pilotos, aproveitando mais um abandono de Francesco Bagnaia.
Confira a classificação final da MotoGP 2025:
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|M. MarquezDucati Team
|545
|37
|37
|12
|37
|16
|32
|25
|37
|37
|37
|37
|37
|37
|37
|32
|25
|29
|4
|-
|-
|-
|-
|2
|A. MarquezGresini Racing
|467
|29
|29
|29
|19
|34
|9
|23
|29
|29
|9
|22
|-
|15
|4
|25
|25
|10
|22
|17
|34
|32
|22
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|353
|10
|4
|10
|8
|4
|2
|31
|10
|15
|27
|9
|26
|22
|19
|-
|32
|13
|12
|28
|9
|32
|30
|4
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|307
|4
|9
|3
|8
|9
|13
|12
|18
|8
|14
|1
|25
|20
|20
|19
|5
|7
|20
|18
|27
|25
|22
|5
|F. BagnaiaDucati Team
|288
|23
|20
|32
|22
|23
|-
|4
|16
|20
|21
|16
|16
|8
|7
|9
|-
|37
|-
|-
|12
|2
|-
|6
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|262
|6
|16
|22
|4
|15
|11
|14
|11
|21
|16
|6
|-
|2
|10
|7
|18
|3
|9
|25
|10
|13
|23
|7
|F. MorbidelliTeam VR46
|231
|18
|19
|18
|23
|6
|1
|13
|17
|13
|11
|-
|-
|5
|17
|-
|19
|16
|11
|1
|19
|-
|4
|8
|F. AldeguerGresini Racing
|214
|3
|-
|-
|17
|5
|23
|8
|17
|5
|3
|11
|5
|24
|5
|1
|14
|6
|34
|2
|3
|17
|11
|9
|F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP
|201
|4
|2
|10
|14
|20
|6
|3
|-
|2
|6
|20
|15
|1
|6
|20
|8
|12
|9
|8
|16
|16
|3
|10
|R. FernandezTrackhouse Racing Team
|172
|-
|1
|4
|-
|1
|9
|4
|6
|11
|8
|7
|15
|7
|-
|5
|6
|11
|17
|34
|-
|-
|26
|11
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|155
|10
|9
|-
|3
|10
|-
|2
|1
|7
|5
|13
|8
|14
|9
|4
|6
|4
|13
|8
|7
|12
|10
|12
|J. ZarcoLCR Honda
|148
|9
|16
|-
|13
|5
|29
|25
|-
|-
|4
|3
|5
|5
|-
|3
|-
|7
|4
|-
|6
|10
|4
|13
|L. MariniRepsol Honda Team
|142
|4
|6
|10
|6
|6
|5
|1
|-
|-
|-
|10
|4
|3
|17
|10
|12
|3
|11
|12
|8
|5
|9
|14
|E. BastianiniTech 3
|112
|7
|-
|9
|5
|7
|3
|-
|4
|-
|7
|-
|7
|14
|-
|21
|-
|5
|-
|7
|10
|-
|6
|15
|J. MirRepsol Honda Team
|96
|1
|9
|-
|-
|1
|1
|6
|9
|5
|-
|-
|-
|10
|4
|4
|-
|22
|5
|-
|16
|-
|3
|16
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|89
|17
|-
|8
|4
|8
|6
|-
|-
|6
|-
|-
|2
|2
|5
|11
|-
|1
|-
|3
|6
|9
|1
|17
|J. MillerPramac Racing
|79
|5
|3
|11
|-
|-
|-
|10
|2
|-
|2
|13
|6
|-
|-
|2
|4
|-
|2
|6
|2
|4
|7
|18
|M. ViñalesTech 3
|72
|-
|4
|2
|2
|16
|16
|5
|3
|6
|15
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|A. RinsMovistar Yamaha MotoGP
|68
|-
|5
|5
|4
|3
|6
|3
|5
|1
|3
|6
|1
|-
|3
|-
|-
|-
|6
|9
|3
|3
|2
|20
|M. OliveiraPramac Racing
|43
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|4
|7
|7
|2
|6
|4
|-
|2
|5
|21
|J. MartinAprilia Racing Team
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|14
|6
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|P. EspargaroTech 3
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|-
|8
|-
|-
|-
|-
|7
|-
|6
|-
|23
|T. NakagamiHonda HRC Test Team
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|L. SavadoriAprilia Racing Team
|8
|-
|-
|1
|-
|-
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|A. FernandezMovistar Yamaha MotoGP
|8
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|S. ChantraLCR Honda
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|3
|-
|1
|-
|-
|27
|N. BulegaDucati Team
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|28
|A. EspargaroHonda HRC Test Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|M. PirroDucati Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
