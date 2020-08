Confira horários e onde assistir à MotoGP na Áustria

A MotoGP dará sequência à temporada 2020 no fim de semana, no Red Bull Ring, na Áustria. Será a quarta etapa do campeonato, após a dobradinha em Jerez, com os GPs da Espanha e Andaluzia, e também em Brno, na República Tcheca.

A etapa não terá Marc Márquez novamente, se recuperando de cirurgia. Stefan Bradl seguirá em seu lugar.

Fabio Quartararo é o atual líder, após duas vitórias na Espanha e o sétimo lugar em Brno, e vê Maverick Viñales na segunda posição, com 17 pontos a menos.

Confira a programação e como assistir a MotoGP no fim de semana

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 4h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 9h10 Fox Sports 2 Treino Livre 3 Sábado 4h55 Treino Livre 4 Sábado 8h30 Fox Sports 2 Classificação Sábado 9h10 Fox Sports 2 Corrida Domingo 9h Fox Sports 2

TELEMETRIA: Os bastidores quentes do GP da Espanha com participação de Rico Penteado

PODCAST: O que aconteceria em um duelo Hamilton X Verstappen em igualdade de condições?