Confira horários e onde assistir à MotoGP na República Tcheca

A MotoGP dará sequência na temporada 2020 no fim de semana, em Brno, na República Tcheca. Será a terceira etapa do campeonato, após a dobradinha em Jerez, com os GPs da Espanha e Andaluzia.

A terceira corrida não terá Marc Márquez novamente, após o atual campeão passar por mais uma cirurgia nesta semana. Stefan Bradl correrá em seu lugar.

Com isso, Fabio Quartararo pode dar sequência à boa fase, após duas vitórias, mas ele tem ainda Maverick Viñales na cola. A diferença entre os dois é de 10 pontos, com 50 a 40 na tabela a favor do francês.

Ao contrário dos dois primeiros fins de semana, Brno não terá etapa da MotoE, mesmo assim, confira a programação.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 4h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 9h10 Fox Sports 2 Treino Livre 3 Sábado 4h55 Treino Livre 4 Sábado 8h30 Fox Sports 2 Classificação Sábado 9h10 Fox Sports 2 Corrida Domingo 9h Fox Sports 2

