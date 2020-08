Assim como aconteceu na F1, o Red Bull Ring será palco de duas etapas da MotoGP, em fins de semana seguidos. No último domingo aconteceu o GP da Áustria, com a vitória surpreendente de Andrea Dovizioso, em uma corrida que teve acidente assustador envolvendo Johann Zarco e Franco Morbidelli, com suas motos quase atingindo os pilotos da Yamaha de fábrica, Valentino Rossi e Maverick Viñales.

O líder do campeonato permanece Fabio Quartararo, com 67 pontos, com o rival demissionário da Ducati com 56. Viñales soma 48.

Esta deve ser a última corrida em que Marc Márquez estará ausente, com o atual campeão da categoria rainha podendo voltar em San Marino.

Confira a programação e como assistir a MotoGP no fim de semana

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 4h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 9h10 Fox Sports 2 Treino Livre 3 Sábado 4h55 Treino Livre 4 Sábado 8h30 Fox Sports 2 Classificação Sábado 9h10 Fox Sports 2 Corrida Domingo 9h Fox Sports 2

