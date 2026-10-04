Confira o resultado final do GP do Japão de MotoGP, com vitória de Márquez e Martín em 2º
Brasileiro Diogo Moreira abandonou devido a uma queda no meio da prova
Marc Marquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Márquez conquistou neste domingo sua sexta vitória na temporada 2026 da MotoGP, superando Jorge Martín com uma bela manobra no meio da prova para colar no espanhol da Aprilia no Mundial.
Largando de segundo, Márquez sempre manteve Martín na mira e, com uma ultrapassagem ousada no meio da prova, assumiu a ponta e abriu para vencer sem problemas. Essa é a quinta vez no ano que o espanhol marca os 37 pontos do fim de semana.
Marco Bezzecchi completou o pódio após um forte ataque de Enea Bastianini na volta final, enquanto Diogo Moreira não conseguiu repetir o feito do sábado, abandonando após uma queda na curva 10.
Confira o resultado final do GP do Japão de MotoGP:
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|24
|
41'31.467
|25
|2
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|24
|
+1.363
41'32.830
|1.363
|20
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|24
|
+2.252
41'33.719
|0.889
|16
|4
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|24
|
+2.330
41'33.797
|0.078
|13
|5
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|24
|
+14.815
41'46.282
|12.485
|11
|6
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|24
|
+15.210
41'46.677
|0.395
|10
|7
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|24
|
+16.928
41'48.395
|1.718
|9
|8
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|24
|
+20.333
41'51.800
|3.405
|8
|9
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|24
|
+23.545
41'55.012
|3.212
|7
|10
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|24
|
+25.677
41'57.144
|2.132
|6
|11
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|24
|
+25.853
41'57.320
|0.176
|5
|12
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|24
|
+30.867
42'02.334
|5.014
|4
|13
|S. Chantra Repsol Honda Team
|15
|Honda
|24
|
+31.333
42'02.800
|0.466
|3
|14
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|24
|
+33.995
42'05.462
|2.662
|2
|15
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|24
|
+34.590
42'06.057
|0.595
|1
|16
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|24
|
+39.228
42'10.695
|4.638
|17
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|24
|
+39.562
42'11.029
|0.334
|18
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|24
|
+50.816
42'22.283
|11.254
|19
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|24
|
+1'11.127
42'42.594
|20.311
|20
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|22
|
+2 Voltas
41'38.339
|2 Voltas
|dnf
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|18
|
+6 Voltas
32'55.231
|4 Voltas
|Acidente
|nc
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|9
|
+15 Voltas
14'58.120
|9 Voltas
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FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão
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