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Confira o resultado final do GP do Japão de MotoGP, com vitória de Márquez e Martín em 2º

Brasileiro Diogo Moreira abandonou devido a uma queda no meio da prova

Redação Motorsport.com
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez conquistou neste domingo sua sexta vitória na temporada 2026 da MotoGP, superando Jorge Martín com uma bela manobra no meio da prova para colar no espanhol da Aprilia no Mundial.

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Largando de segundo, Márquez sempre manteve Martín na mira e, com uma ultrapassagem ousada no meio da prova, assumiu a ponta e abriu para vencer sem problemas. Essa é a quinta vez no ano que o espanhol marca os 37 pontos do fim de semana.

Marco Bezzecchi completou o pódio após um forte ataque de Enea Bastianini na volta final, enquanto Diogo Moreira não conseguiu repetir o feito do sábado, abandonando após uma queda na curva 10.

Confira o resultado final do GP do Japão de MotoGP:

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 24

41'31.467

       25
2 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 24

+1.363

41'32.830

 1.363     20
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 24

+2.252

41'33.719

 0.889     16
4 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 24

+2.330

41'33.797

 0.078     13
5 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 24

+14.815

41'46.282

 12.485     11
6 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 24

+15.210

41'46.677

 0.395     10
7 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 24

+16.928

41'48.395

 1.718     9
8 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 24

+20.333

41'51.800

 3.405     8
9 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 24

+23.545

41'55.012

 3.212     7
10 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 24

+25.677

41'57.144

 2.132     6
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 24

+25.853

41'57.320

 0.176     5
12 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 24

+30.867

42'02.334

 5.014     4
13 Thailand S. Chantra Repsol Honda Team 15 Honda 24

+31.333

42'02.800

 0.466     3
14 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 24

+33.995

42'05.462

 2.662     2
15 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 24

+34.590

42'06.057

 0.595     1
16 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 24

+39.228

42'10.695

 4.638      
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 24

+39.562

42'11.029

 0.334      
18 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 24

+50.816

42'22.283

 11.254      
19 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 24

+1'11.127

42'42.594

 20.311      
20 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 22

+2 Voltas

41'38.339

 2 Voltas      
dnf Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 18

+6 Voltas

32'55.231

 4 Voltas   Acidente  
nc Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 9

+15 Voltas

14'58.120

 9 Voltas      
Ver resultados completos

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

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