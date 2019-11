Confira os horários da etapa da Malásia de MotoGP

Depois de conquistar o hexacampeonato mundial da MotoGP na Tailândia, Marc Márquez brilhou para faturar as etapas de Japão e Austrália e agora chega à Malásia em busca de seu sexto triunfo consecutivo.

Caso vença a etapa de Sepang, o piloto espanhol da Honda subirá ao topo do pódio pela 12ª vez na temporada 2019, que ainda terá o GP de Valência no dia 17 de novembro, encerrando o atual campeonato após 19 corridas.

Antes, na prova de nº 18, os rivais de Márquez tentarão pôr fim ao domínio do hexacampeão, que só não terminou no top-2 na etapa dos Estados Unidos, quando caiu enquanto liderava. Então veja os horários do GP malaio com o Motorsport.com:

Sábado/Classificação Dia Horário (Brasília) Transmissão Moto3 Sábado 01h35 SporTV 2 Moto2 Sábado 02h30 SporTV 2 MotoGP Sábado 04h05 SporTV 2 Domingo/Corridas Dia Horário (Brasília) Transmissão Moto3 Domingo 01h00 SporTV 2 Moto2 Domingo 02h20 SporTV 2 MotoGP Domingo 04h00 SporTV 2 GALERIA: Fotos da quinta-feira da MotoGP na Malásia