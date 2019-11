Confira os horários da etapa de Valência de MotoGP

Depois de conquistar o hexacampeonato mundial da MotoGP na Tailândia, Marc Márquez brilhou para faturar as etapas de Japão e Austrália, mas foi derrotado na Malásia e agora busca uma 'revanche' na última corrida do ano, em Valência.

Caso vença a etapa de valência, o piloto espanhol da Honda subirá ao topo do pódio pela 12ª vez na temporada 2019. No entanto, Fabio Quartararo foi o mais rápido nos treinos desta sexta-feira e persegue sua primeira vitória na categoria.

Antes, na prova de nº 19, os rivais de Márquez tentarão pôr fim ao domínio do hexacampeão, que só não terminou no top-2 na etapa dos Estados Unidos, quando caiu enquanto liderava. Então veja os horários do GP malaio com o Motorsport.com:

Sábado/Classificação Dia Horário (Brasília) Transmissão Moto3 Sábado 08h35 SporTV 2 MotoGP Sábado 10h10 SporTV 2 Moto2 Sábado 11h05 SporTV 2 Domingo/Corridas Dia Horário (Brasília) Transmissão Moto3 Domingo 07h00 SporTV 2 Moto2 Domingo 08h20 SporTV 2 MotoGP Domingo 10h00 SporTV 2 MotoE Domingo 11h30 SporTV 2 Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui. GALERIA: Fotos da sexta-feira da MotoGP em Valência

Galeria Lista Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 1 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tito Rabat, Avintia Racing 2 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mika Kallio, Red Bull KTM Factory Racing 3 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Michele Pirro, Ducati Team 4 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 5 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 6 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 7 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 8 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Team LCR Honda 9 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 10 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Pramac Racing 11 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 12 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Hafizh Syahrin, Red Bull KTM Tech 3 13 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 14 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Pramac Racing 15 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 16 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, Ducati Team 17 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, Team LCR Honda 18 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Iannone, Aprilia Racing Team Gresini 19 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, Ducati Team 20 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 21 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Siga o Motorsport.com no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.