A MotoGP continua em Misano, local do GP de San Marino no último fim de semana e, com a pandemia de Covid-19, a categoria agendou novo compromisso no domingo e teremos o GP dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini.

Na prática, esta será a sétima etapa da categoria rainha, que tem grande briga pela liderança do campeonato. Andrea Dovizioso assumiu a ponta, com 76 pontos, após a corrida para esquecer de Fabio Quartararo, com direito a duas quedas e abandono. O francês ainda se segura na segunda posição, com 70. Jack Miller vem logo atrás, com 64, seguido de Joan Mir (60), Maverick Viñales e Valentino Rossi, com 58.

O fim de semana também contará com rodada dupla da MotoE, com a chance de recuperação de Eric Granado, que ocupa a sexta colocação. O líder é o suíço Dominique Aegerter.

A cobertura na TV da MotoGP desta vez não terá sustos, como na semana passada e o Fox Sports transmitirá os principais treinos e as corridas ao vivo.

Confira os horários e não perca a cobertura do Motorsport.com

Sessão Dia Horário (Brasília) Treino Livre 1 Sexta-feira 4h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 9h10 Treino Livre 3 Sábado 4h55 Treino Livre 4 Sábado 8h30 Classificação Sábado 9h10 Corrida Domingo 9h MotoE Dia Horário (Brasília) Classificação Sábado 6h45 Corrida 1 Sábado 11h20 Corrida 2 Domingo 5h05

