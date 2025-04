É fácil perder a consciência do mundo exterior quando se está no meio da cobertura de um fim de semana de MotoGP. Mas nem mesmo os "superfãs" de motovelocidade, que nunca seriam vistos em um paddock de carros, poderiam fingir que não sabiam que a Fórmula 1 estava competindo a cerca de 400 quilômetros do GP do Catar.

Já se foi o tempo em que era improvável que a MotoGP e a F1 entrassem em conflito, ou pelo menos não coincidiriam no mesmo fuso horário. As duas categorias parecem acreditar que o crescimento é a medida definitiva da todas as coisas (com exceção do tamanho do grid, ao que parece), o que significa que estamos lidando com dois calendários sobrecarregados. E o número de finais de semana no ano é limitado.

Mesmo assim, foi interessante ver as duas categorias tão próximas geograficamente uma da outra, com ambas tentando impressionar durante a noite. É preciso dizer que a suposta originalidade ou singularidade de uma ideia não ressoa tão bem quando outra pessoa, do outro lado do Golfo Pérsico, está fazendo a mesma coisa.

Eu me pergunto se o esporte sob luzes será realmente algo para se comemorar em 2025, já que essas corridas noturnas no deserto existem há muito tempo. O críquete iluminado existe desde a década de 1970 e o rúgbi internacional sob luzes é algo comum hoje em dia.

Se você realmente quiser parecer inovador em um mundo em que devemos pensar sobre o uso de energia, talvez seja uma boa ideia correr sob a luz natural do sol e não fazer alarde sobre isso.

No entanto, para os fãs de duas e quatro rodas, o domingo foi, sem dúvida, um prazer em questão de horários. Os campeonatos foram inteligentes (ou sortudos) o suficiente para, pelo menos, escalonar seus horários de início em duas horas, de modo que era possível assistir à corrida de F1, parar para tomar um café e comer algo, assistir a cerimônia do pódio e voltar para o sofá no momento em que Marc Márquez - dessa vez sem desaparecer para uma corrida no pitlane - conduzia a MotoGP em sua volta de aquecimento.

Os fãs que assistiam à F1 no Bahrein também tinham uma corrida de MotoGP próxima para considerar

Embora a justaposição fosse muito agradável para os que estavam na Europa, o que dizer dos fãs locais que queriam assistir às duas corridas? Mesmo aqueles com helicópteros particulares certamente teriam achado um pouco apertado fazer isso funcionar no dia da corrida. O fato de essas corridas acontecerem no mesmo fim de semana forçou os fãs locais e velocidade a fazer uma escolha.

No entanto, tanto Sakhir quanto Losail adotam uma abordagem do tipo "tudo ou nada" em relação aos espectadores no local, que nunca foram realmente uma consideração importante nesses países relativamente novos no automobilismo. O confronto do último fim de semana também destacou a pouca importância que o comparecimento ao circuito realmente tem para as pessoas que tomam essas decisões.

Embora o aperto entre Catar e Bahrein neste ano tenha sido provavelmente apenas o resultado de uma combinação de circunstâncias, incluindo o fator Ramadã, seria algo que a Liberty Media poderia tentar replicar deliberadamente se e quando tiver o controle de ambas as séries?

Será que as oportunidades de olharmos com atenção para os dois campeonatos em uma proximidade muito próxima podem aparecer com mais frequência no futuro?

Claro, há uma lógica em deixar que cada campeonato tenha seu momento de atenção exclusiva em vez de roubar as manchetes, os cliques e as impressões do outro no mesmo dia. Mas se as mesmas pessoas são donas de ambos, o que acontece se as duas séries puderem se cruzar e se alavancar mutuamente?

Embora as considerações de segurança (se não houver mais nada) façam com que a ideia de F1 e MotoGP dividam a mesma conta seja uma fantasia no momento, a Liberty deve ter observado o fenômeno do último domingo com interesse. Esse tipo de programação com horários próximos e oferta de televisão amigável poderia ser planejada. Não é difícil imaginar um pacote semelhante, inevitavelmente envolvendo a palavra "super", em um mundo onde a Liberty tem um "buquê de produtos de automobilismo" em seu "portfólio".

Avance rapidamente para um futuro de apenas streaming, quando as emissoras de televisão não existirão mais e horários de jornais não serão mais levados em consideração. Uma bandeira vermelha ou um atraso na primeira corrida talvez nem seja um grande problema. O início das provas poderiam ter alguma flexibilidade para evitar sobreposições.

A Liberty Media, proprietária da F1, também está no processo de reivindicar uma participação majoritária na MotoGP Foto de: Tech3 Racing

Onde mais a Liberty poderia tentar isso? Bem, para dizer o óbvio, o verão europeu oferece luz do dia suficiente em uma tarde de domingo para que ambas as categorias façam seu trabalho. COTA e Miami também oferecem um bom escalonamento em seus fusos horários, o que ainda faria sentido para o público europeu. A nova corrida de MotoGP no Brasil pode se encaixar bem no Texas ou no México.

Com seu projeto de F1 em Las Vegas, a Liberty também demonstrou que não está preocupada com os domingos. Ela pode considerar a possibilidade de usar mais fins de semana de forma criativa. Será que podemos esperar que ela traga de volta a tradição brutalmente abolida que era a corrida de sábado da MotoGP em Assen, na Holanda?

Quando a F1 e a MotoGP estão física e temporalmente tão próximas, especialmente em circuitos e condições amplamente semelhantes, não é possível resistir à tentação de comparar as corridas e a Liberty também deve estar ciente. Isso foi particularmente verdadeiro devido à sonolência que foi o GP do Japão no fim de semana anterior. A F1 foi para o Bahrein na esperança de apresentar um espetáculo melhor em termos de corrida. Fogos de artifício e holofotes não podem mascarar uma ação esportiva monótona por 57 voltas.

A MotoGP, por outro lado, tinha sido razoavelmente divertida, mesmo considerando que Márquez tinha vencido quase tudo. Sim, é ridículo que pilotos de duas rodas também tenham que se preocupar com o efeito do ar sujo, mas a corrida anterior em Austin, mesmo assim, apresentou disputas memoráveis pela liderança no início do sprint e boas batalhas na pista.

Como o Bahrein e o Catar se compararam no domingo? Haverá opiniões variadas, mas aqui está a minha: A MotoGP teve a vantagem.

Sim, a corrida de F1 no Bahrein foi (felizmente) muito melhor do que a de Suzuka. Houve muita ação entre os seis primeiros colocados, mas não pela liderança propriamente dita. Embora a corrida no Catar tenha sido dominada por Márquez, as motos ofereceram três líderes diferentes de três equipes diferentes e duas fabricantes diferentes. E as batalhas - genuínas - um pouco mais abaixo no pelotão são um fato.

Embora comparar as duas categorias seja apenas um pouco divertido neste momento, não se engane, pois algumas pessoas poderosas farão exatamente isso quando o acordo Liberty-MotoGP for finalizado. Será que no futuro teremos a oportunidade de observar os dois campeonatos de perto com mais frequência?

