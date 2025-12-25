MotoGP: Quanto tempo de contrato tem o GP do Brasil? E o resto?

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Leclerc planeja "dificultar a vida" de Norris em 2026

F1: Leclerc planeja "dificultar a vida" de Norris em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Leclerc planeja "dificultar a vida" de Norris em 2026
F1 - Verstappen 'zomba' da McLaren: "Se eu fosse chefe, teria um piloto número um bem definido"

F1 - Verstappen 'zomba' da McLaren: "Se eu fosse chefe, teria um piloto número um bem definido"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Verstappen 'zomba' da McLaren: "Se eu fosse chefe, teria um piloto número um bem definido"
F1: Ex-presidente da Ferrari desacredita de chances pelo título

F1: Ex-presidente da Ferrari desacredita de chances pelo título

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ex-presidente da Ferrari desacredita de chances pelo título
F1: Ex-engenheiro de Schumacher critica Elkann e gerência da Ferrari

F1: Ex-engenheiro de Schumacher critica Elkann e gerência da Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ex-engenheiro de Schumacher critica Elkann e gerência da Ferrari
F1: FIA dá 'ok' a Mercedes sobre motores; qual deve ser estratégia das outras equipes?

F1: FIA dá 'ok' a Mercedes sobre motores; qual deve ser estratégia das outras equipes?

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: FIA dá 'ok' a Mercedes sobre motores; qual deve ser estratégia das outras equipes?
F1: Confira como os pilotos e equipes celebraram o Natal de 2025

F1: Confira como os pilotos e equipes celebraram o Natal de 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Confira como os pilotos e equipes celebraram o Natal de 2025
Sauber diz que quase promoveu estreia de Hamilton na F1; entenda

Sauber diz que quase promoveu estreia de Hamilton na F1; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
Sauber diz que quase promoveu estreia de Hamilton na F1; entenda
MotoGP: Quanto tempo de contrato tem o GP do Brasil? E o resto?

MotoGP: Quanto tempo de contrato tem o GP do Brasil? E o resto?

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Quanto tempo de contrato tem o GP do Brasil? E o resto?
MotoGP

MotoGP: Quanto tempo de contrato tem o GP do Brasil? E o resto?

Descubra quais dos 22 circuitos estão garantidos no longo prazo e quais enfrentam um futuro incerto...

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Iniciar ação

Foto de: Dorna

O calendário da MotoGP se expandiu rapidamente ao longo dos anos, atingindo o pico de 22 GPs em 2025. Com a adição das sprints, os pilotos agora precisam disputar um total de 44 corridas por ano.

O editor recomenda:

Como resultado, muitos circuitos - principalmente os localizados na Europa - já estão confirmados para a próxima década. No outro extremo do espectro, no entanto, vários locais atualmente têm apenas uma corrida restante em 2026 antes de seus contratos expirarem.

Contratos de circuitos da MotoGP:

GP
Circuito
Contrato até o final de
Grande Prêmio da Tailândia
Chang
2031
Grande Prêmio do Brasil
Goiânia
2030
Grande Prêmio das Américas
Austin
2027
Grande Prêmio do Catar
Losail
2031
Grande Prêmio da Espanha
Jerez
2031
Grande Prêmio da França
Le Mans
2031
Grande Prêmio da Catalunha
Barcelona
2031
Grande Prêmio da Itália
Mugello
2026
Grande Prêmio da Hungria
Parque Balaton
"Vários anos"
Grande Prêmio da República Tcheca
Brno
2029
Grande Prêmio da Holanda
Assen
2031
Grande Prêmio da Alemanha 
Sachsenring
2031
Grande Prêmio do Reino Unido
Silverstone
2026
Grande Prêmio de Aragón
Aragón
2026
Grande Prêmio de San Marino
Misano
2031
Grande Prêmio da Áustria
Spielberg
2030
Grande Prêmio do Japão
Motegi
2030
Grande Prêmio da Indonésia
Mandalika
2031
Grande Prêmio da Austrália
Ilha Phillip
2026
Grande Prêmio da Malásia
Sepang
2026
Grande Prêmio de Portugal
Portimão
2026
Grande Prêmio de Valência
Valência
2031
Grande Prêmio da Argentina
Buenos Aires
A partir de 2027

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Suspeito de roubar R$ 1,3 milhões da fábrica da Ducati é preso
Próximo artigo F1: Confira como os pilotos e equipes celebraram o Natal de 2025

Principais comentários
Rachit Thukral
Mais de
Rachit Thukral
Equipe de Verstappen assina com a Mercedes para temporada de 2026 na GT3

Equipe de Verstappen assina com a Mercedes para temporada de 2026 na GT3

Endurance
Endurance
Equipe de Verstappen assina com a Mercedes para temporada de 2026 na GT3
WEC: Valentino Rossi deixa equipe LMGT3 da BMW em 2026

WEC: Valentino Rossi deixa equipe LMGT3 da BMW em 2026

WEC
WEC
WEC: Valentino Rossi deixa equipe LMGT3 da BMW em 2026
Com cinco brasileiros confirmados, confira a lista de inscritos para as 24h de Daytona 2026

Com cinco brasileiros confirmados, confira a lista de inscritos para as 24h de Daytona 2026

IMSA
IMSA
Com cinco brasileiros confirmados, confira a lista de inscritos para as 24h de Daytona 2026

Últimas notícias

F1: Leclerc planeja "dificultar a vida" de Norris em 2026

F1: Leclerc planeja "dificultar a vida" de Norris em 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Leclerc planeja "dificultar a vida" de Norris em 2026
F1 - Verstappen 'zomba' da McLaren: "Se eu fosse chefe, teria um piloto número um bem definido"

F1 - Verstappen 'zomba' da McLaren: "Se eu fosse chefe, teria um piloto número um bem definido"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1 - Verstappen 'zomba' da McLaren: "Se eu fosse chefe, teria um piloto número um bem definido"
F1: Ex-presidente da Ferrari desacredita de chances pelo título

F1: Ex-presidente da Ferrari desacredita de chances pelo título

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Ex-presidente da Ferrari desacredita de chances pelo título
F1: Ex-engenheiro de Schumacher critica Elkann e gerência da Ferrari

F1: Ex-engenheiro de Schumacher critica Elkann e gerência da Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Ex-engenheiro de Schumacher critica Elkann e gerência da Ferrari

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros