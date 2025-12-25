MotoGP: Quanto tempo de contrato tem o GP do Brasil? E o resto?

O calendário da MotoGP se expandiu rapidamente ao longo dos anos, atingindo o pico de 22 GPs em 2025. Com a adição das sprints, os pilotos agora precisam disputar um total de 44 corridas por ano.

Como resultado, muitos circuitos - principalmente os localizados na Europa - já estão confirmados para a próxima década. No outro extremo do espectro, no entanto, vários locais atualmente têm apenas uma corrida restante em 2026 antes de seus contratos expirarem.

Contratos de circuitos da MotoGP:

GP Circuito Contrato até o final de Grande Prêmio da Tailândia Chang 2031 Grande Prêmio do Brasil Goiânia 2030 Grande Prêmio das Américas Austin 2027 Grande Prêmio do Catar Losail 2031 Grande Prêmio da Espanha Jerez 2031 Grande Prêmio da França Le Mans 2031 Grande Prêmio da Catalunha Barcelona 2031 Grande Prêmio da Itália Mugello 2026 Grande Prêmio da Hungria Parque Balaton "Vários anos" Grande Prêmio da República Tcheca Brno 2029 Grande Prêmio da Holanda Assen 2031 Grande Prêmio da Alemanha Sachsenring 2031 Grande Prêmio do Reino Unido Silverstone 2026 Grande Prêmio de Aragón Aragón 2026 Grande Prêmio de San Marino Misano 2031 Grande Prêmio da Áustria Spielberg 2030 Grande Prêmio do Japão Motegi 2030 Grande Prêmio da Indonésia Mandalika 2031 Grande Prêmio da Austrália Ilha Phillip 2026 Grande Prêmio da Malásia Sepang 2026 Grande Prêmio de Portugal Portimão 2026 Grande Prêmio de Valência Valência 2031 Grande Prêmio da Argentina Buenos Aires A partir de 2027

