MotoGP: Quanto tempo de contrato tem o GP do Brasil? E o resto?
Descubra quais dos 22 circuitos estão garantidos no longo prazo e quais enfrentam um futuro incerto...
O calendário da MotoGP se expandiu rapidamente ao longo dos anos, atingindo o pico de 22 GPs em 2025. Com a adição das sprints, os pilotos agora precisam disputar um total de 44 corridas por ano.
Como resultado, muitos circuitos - principalmente os localizados na Europa - já estão confirmados para a próxima década. No outro extremo do espectro, no entanto, vários locais atualmente têm apenas uma corrida restante em 2026 antes de seus contratos expirarem.
Contratos de circuitos da MotoGP:
|
GP
|
Circuito
|
Contrato até o final de
|
Grande Prêmio da Tailândia
|
Chang
|
2031
|
Grande Prêmio do Brasil
|
Goiânia
|
2030
|
Grande Prêmio das Américas
|
Austin
|
2027
|
Grande Prêmio do Catar
|
Losail
|
2031
|
Grande Prêmio da Espanha
|
Jerez
|
2031
|
Grande Prêmio da França
|
Le Mans
|
2031
|
Grande Prêmio da Catalunha
|
Barcelona
|
2031
|
Grande Prêmio da Itália
|
Mugello
|
2026
|
Grande Prêmio da Hungria
|
Parque Balaton
|
"Vários anos"
|
Grande Prêmio da República Tcheca
|
Brno
|
2029
|
Grande Prêmio da Holanda
|
Assen
|
2031
|
Grande Prêmio da Alemanha
|
Sachsenring
|
2031
|
Grande Prêmio do Reino Unido
|
Silverstone
|
2026
|
Grande Prêmio de Aragón
|
Aragón
|
2026
|
Grande Prêmio de San Marino
|
Misano
|
2031
|
Grande Prêmio da Áustria
|
Spielberg
|
2030
|
Grande Prêmio do Japão
|
Motegi
|
2030
|
Grande Prêmio da Indonésia
|
Mandalika
|
2031
|
Grande Prêmio da Austrália
|
Ilha Phillip
|
2026
|
Grande Prêmio da Malásia
|
Sepang
|
2026
|
Grande Prêmio de Portugal
|
Portimão
|
2026
|
Grande Prêmio de Valência
|
Valência
|
2031
|
Grande Prêmio da Argentina
|
Buenos Aires
|
A partir de 2027
