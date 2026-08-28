Em meio a um grande ano de estreia na MotoGP, a moral de Diogo Moreira no paddock só vem aumentando. E o apoio mais recente ao brasileiro vem de seu agora ex-companheiro de LCR, Cal Crutchlow, que vê no jovem piloto o potencial de um futuro campeão.

Moreira estreou na MotoGP em 2026 após a conquista do título da Moto2, e vem confirmando as expectativas com uma série de bons resultados, incluindo o sexto lugar na GP da Hungria.

Para Crutchlow, que está em Aragón neste fim de semana como comentarista da transmissão oficial da MotoGP, há muito potencial a ser desbloqueado no brasileiro: "Deem três anos para ele, e ele terá capacidade para se tornar campeão mundial na MotoGP", disse o britânico.

Atualmente, Moreira é o 15º colocado na classificação do Mundial com 54 pontos, sendo o segundo melhor piloto Honda, atrás apenas de Luca Marini, em 10º com 86, e bem à frente de seu único rival na briga pelo troféu de novato do ano, Toprak Razgatlioglu, em 21º com 14.

Moreira chega a este fim de semana em Aragón ainda sob expectativas em torno de seu futuro. A Honda não definiu quem ocupará a vaga na equipe oficial ao lado de Fabio Quartararo em 2027, se será o brasileiro ou o colombiano David Alonso.

Nas coletivas pré-GP de Aragón desta quinta-feira, Marini defendeu que Diogo deveria ser seu sucessor na Honda, afirmando que o brasileiro vem fazendo um bom trabalho com a marca japonesa.

"Tanto Moreira quanto Alonso são dois grandes pilotos, mas só posso falar do Diogo, porque é ele que vejo todo fim de semana, porque corro contra ele. E o que posso dizer é que Diogo está fazendo tudo certo. É o que mostram os dados que. vejo. Então, por que não ele?", disse o italiano, que correrá pela Tech3 KTM em 2027.

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