MotoGP - Curva a curva: o novo circuito de Buenos Aires

O anúncio de segunda-feira, que confirma o retorno da MotoGP a Buenos Aires em março de 2027, 28 anos após sua última visita, foi apenas o ponto de partida para o que serão meses de transformação no lendário local argentino, que celebrará 73 anos desde a inauguração em outubro próximo.

O acordo entre a cidade de Buenos Aires, o Grupo OSD - organizador anterior do GP da Argentina em Termas de Rio Hondo - e a Dorna Sports, promotora da MotoGP, será válido por um mínimo de quatro anos a partir de 2027, o que significa que a corrida deverá permanecer estável no calendário até pelo menos 2030.

Antes do evento, a pista de corrida será completamente renovada, tanto em termos de infraestrutura quanto de layout. Muitas das variantes históricas darão lugar a uma nova versão especialmente projetada para atender aos padrões internacionais atuais.

"Para podermos sediar a MotoGP, começamos a trabalhar na reformulação desse circuito junto com a equipe local. Temos um plano de duas fases: a primeira é para a MotoGP em 2027 e a segunda é para a Fórmula 1. Isso significa obter uma licença completa de Grau A da FIM e uma de Grau 1 para a F1", explicou Hermann Tilke, responsável pelo redesenho da pista, na segunda-feira.

"Mas não se trata apenas dos aspectos técnicos, com todos os requisitos como para-lamas, áreas de escapamento e assim por diante. Ela também precisa ser um circuito muito bom e emocionante. Nós o projetamos não apenas para os pilotos, mas também para os espectadores. Envolver o público é muito importante", acrescentou.

O trabalho, cujo investimento será de cerca de 150 milhões de dólares (R$834 milhões), começará em outubro e, durante 2025, o foco será a área do paddock e a infraestrutura da pista de corrida. As obras na pista propriamente dita começarão em janeiro de 2026.

Os planos preliminares indicam que as principais obras serão concluídas em novembro de 2026, deixando os três meses restantes antes da chegada da MotoGP a Buenos Aires, em março de 2027, para detalhes menores.

O circuito planejado para a MotoGP e a Fórmula 1 em Buenos Aires

A nova pista terá 4.340 metros de comprimento para a MotoGP e será ampliada em cerca de 500 metros para uma possível corrida de F1, com uma curva final que chegará à área onde atualmente está localizada a pista de kart, que seria transferida para outra parte do local.

"O layout será praticamente o mesmo para a MotoGP e a F1. Apenas duas curvas serão um pouco mais largas para a Fórmula 1, o que tornará o circuito um pouco mais longo, mas, em essência, o layout será o mesmo", explicou Tilke.

A atual reta principal - juntamente com as arquibancadas nesse setor - permanecerá inalterada e será uma área em que as máquinas da MotoGP deverão atingir 320 km/h antes de uma freada forte à direita na primeira curva. Esse será o primeiro ponto de ultrapassagem, especialmente na saída, e será combinado com uma segunda curva à esquerda, que será feita a cerca de 90 km/h, antes de acelerar para a curva 3, onde serão atingidos 230 km/h. Isso completa a combinação da primeira curva.

A curva 4 será uma curva larga e rápida de 180 graus à direita - onde o ângulo de inclinação e a temperatura dos pneus serão fundamentais - que se conectará a uma seção rápida composta pelas curvas 5 e 6. Aqui, 250 km/h serão ultrapassados antes de frear para as curvas 7 e 8, que serão percorridas a uma velocidade mínima de aproximadamente 130 km/h, a caminho da curva 9 à esquerda, outro ponto de ultrapassagem. A partir daí, acelere de 90 km/h para 250 km/h em uma rápida curva 10, que leva a um trio de curvas à direita: variantes 11, 12 e 13.

Nesse setor, na altura do que é atualmente a área Ascari, será alcançada a reta oposta, que será a outra área ultrarrápida do circuito, pois as motos atingirão novamente 320 km/h antes de frear para um novo hairpin que funcionará como a curva final, localizado metros depois da atual área de descida Juan María Traverso.

As simulações indicam que o tempo de volta será inferior a 1m30s, com uma velocidade média próxima a 180 km/h para as 14 curvas da pista, das quais nove serão à direita e cinco à esquerda.

MÁRQUEZ supera problema, Pecco SOFRE! Aprilia e KTM bem. E Diogo Moreira? | SERTÕES com Raquel Stein

Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!