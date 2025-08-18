Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
MotoGP GP da Áustria

Diogo Moreira comenta sobre subir para MotoGP: "Prefiro ir para uma equipe de fábrica"

Brasileiro venceu mais uma corrida na Moto2 e está confiante de que terá uma moto na categoria Rainha no próximo ano

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Vencedor da corrida Diogo Moreira, Equipe Italtrans Racing

Diogo Moreira venceu mais uma corrida na Moto2 no último domingo (17), dessa vez na Áustria, superando os rivais na pista. Mas o brasileiro começou sua segunda temporada na Moto2 um pouco mais fraco do que lhe era esperado. Agora, ele já se estabeleceu como uma das bases da Italtrans, uma das estruturas mais confiáveis do campeonato, e chamou a atenção de grandes nomes da MotoGP.

Leia também:

Seu sucesso foi tão grande, que o nome do brasileiro está sendo fortemente cogitado para subir para a MotoGP na próxima temporada. No Red Bull Ring, ele conquistou mais uma vitória, um resultado que o deixou 35 pontos atrás do líder.

A ameaça de saída de Jorge Martin da Aprilia causou um abalo no mercado, que finalmente não deu em nada depois que a mudança do campeão mundial para a Honda foi interrompida. No momento, apenas a Yamaha e a Honda têm vagas disponíveis em uma de suas equipes até 2026. E Moreira tem ofertas de ambas as fábricas.

O número 10 é muito procurado por vários motivos. O mais importante é o fato de ele ter velocidade. Com isso, ele combina perfeitamente sua nacionalidade brasileira, em um momento-chave na expansão do Campeonato Mundial, que retornará ao Brasil no próximo ano.

"Se eu for para a MotoGP, é porque estou indo bem; a bandeira não importa. Será porque estou com o pé no acelerador, não por causa da bandeira", insistiu Moreira, logo após a corrida na Áustria, na qual dominou quase do início ao fim.

"Nestes dias, vou me sentar com meu agente [Diego Silvente] e minha comitiva, e veremos quais são as opções", acrescentou o piloto da Italtrans.

Diogo Moreira, Italtrans Racing Team

Diogo Moreira, Equipe Italtrans Racing

Foto de: Red Bull Content Pool

A alternativa mais lógica para ele é se juntar à equipe satélite da Yamaha, a Pramac, onde faria dupla com Toprak Razgatlioglu, outro novato na MotoGP. Apesar dos resultados ruins de Alex Rins, companheiro de equipe de Fabio Quartararo na equipe de fábrica, é improvável que a fabricante japonesa rompa seu contrato com o piloto de Barcelona até o final de 2026.

Se tomarmos isso como referência, bem como o apoio que a Yamaha tem demonstrado publicamente com Rins, tudo parece indicar que a Pramac seria o destino ideal para Moreira, caso ele decida se juntar à fabricante sediada em Iwata.

Uma situação semelhante seria encontrada na Honda, onde Joan Mir tem mais um ano de contrato e onde Luca Marini já assinou sua extensão, aguardando confirmação oficial. Com Johann Zarco estabelecido na LCR - sua renovação também deve ser dada como certa - o elo fraco é seu companheiro de equipe Somkiat Chantra, que ainda está ausente e tem um pé e meio fora da MotoGP. A HRC está oferecendo a Moreira essa moto, embora o ajuste não seja fácil, considerando a influência da Idemitsu, a patrocinadora, que preferiria outro asiático.

"Prefiro ir para a MotoGP em uma equipe oficial, por causa das peças que você recebe e assim por diante. Mas o importante é assinar um contrato longo, de vários anos, para que não haja pressão. Quanto a mim, agora é a hora de me esforçar na pista", concluiu Moreira.

Marc QUEBRA TABU na Áustria? Pecco REAGE? Tudo da MotoGP pós-férias, DIOGO MOREIRA, Eric Granado e +

Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST: 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Germán Garcia Casanova MotoGP Diogo Moreira Italtrans Racing Team
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP - Bagnaia cobra explicações da Ducati: "Minha paciência está acabando"
Próximo artigo MotoGP - Quartararo rasga elogios a Moreira: "Piloto com muito talento"

Principais comentários
Germán Garcia Casanova
Mais de
Germán Garcia Casanova
MotoGP - Martín não entende queda de rendimento de Bagnaia: "Para mim, ter um companheiro de equipe forte me ajuda"

MotoGP - Martín não entende queda de rendimento de Bagnaia: "Para mim, ter um companheiro de equipe forte me ajuda"

MotoGP
GP da Áustria
MotoGP - Martín não entende queda de rendimento de Bagnaia: "Para mim, ter um companheiro de equipe forte me ajuda"
MotoGP - Quartararo rasga elogios a Moreira: "Piloto com muito talento"

MotoGP - Quartararo rasga elogios a Moreira: "Piloto com muito talento"

MotoGP
GP da Áustria
MotoGP - Quartararo rasga elogios a Moreira: "Piloto com muito talento"
MotoGP - Bagnaia cobra explicações da Ducati: "Minha paciência está acabando"

MotoGP - Bagnaia cobra explicações da Ducati: "Minha paciência está acabando"

MotoGP
GP da Áustria
MotoGP - Bagnaia cobra explicações da Ducati: "Minha paciência está acabando"
Mais de
Diogo Moreira
MotoGP: Desempenho de Chantra faz Honda repensar vaga de pilotos asiáticos na LCR; Diogo Moreira surge como candidato

MotoGP: Desempenho de Chantra faz Honda repensar vaga de pilotos asiáticos na LCR; Diogo Moreira surge como candidato

MotoGP
MotoGP: Desempenho de Chantra faz Honda repensar vaga de pilotos asiáticos na LCR; Diogo Moreira surge como candidato
Equipe de Diogo Moreira, Italtrans busca se destacar no grid da Moto2

Equipe de Diogo Moreira, Italtrans busca se destacar no grid da Moto2

Moto2
Italtrans Racing Team launch
Equipe de Diogo Moreira, Italtrans busca se destacar no grid da Moto2
Moreira bate Rossi, Bagnaia e outras estrelas da MotoGP para vencer os 100 km dos Campeões

Moreira bate Rossi, Bagnaia e outras estrelas da MotoGP para vencer os 100 km dos Campeões

MotoGP
Moreira bate Rossi, Bagnaia e outras estrelas da MotoGP para vencer os 100 km dos Campeões

Últimas notícias

MotoGP: Após desistência na Áustria, Viñales não participará do GP da Hungria

MotoGP: Após desistência na Áustria, Viñales não participará do GP da Hungria

MGP MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Após desistência na Áustria, Viñales não participará do GP da Hungria
F1: Verstappen descreve plano para atacar queda de desempenho da Red Bull

F1: Verstappen descreve plano para atacar queda de desempenho da Red Bull

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Verstappen descreve plano para atacar queda de desempenho da Red Bull
F1: Massa revela ligações 'secretas' para convencer Binotto sobre Bortoleto

F1: Massa revela ligações 'secretas' para convencer Binotto sobre Bortoleto

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Massa revela ligações 'secretas' para convencer Binotto sobre Bortoleto
F1: Ralf Schumacher aponta 'ponto fraco' de Piastri que pode lhe custar título de 2025

F1: Ralf Schumacher aponta 'ponto fraco' de Piastri que pode lhe custar título de 2025

F1 Fórmula 1
F1: Ralf Schumacher aponta 'ponto fraco' de Piastri que pode lhe custar título de 2025

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros