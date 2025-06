Os calendários dos campeonatos mundiais de MotoGP e do SuperBike de 2025 incluem, pela primeira vez, uma rodada no novo circuito Balaton Park, cerca de 100 km ao sul de Budapeste, capital da Hungria.

A nova instalação, inaugurada em 2023, ainda não foi visitada por corridas de nível de Campeonato Mundial e a primeira a ser sediada será a oitava rodada do WorldSBK, no fim de semana de 25 a 27 de julho, que testará a organização de um evento de certa magnitude pela primeira vez na instalação. De 22 a 24 de agosto, a pista húngara sediará o GP da Hungria de MotoGP, em que os padrões de segurança estão no mais alto nível.

Alugada pela Honda, a pista perto do Lago Balaton abriu os portões na última quarta-feira para cerca de vinte pilotos testarem motos de estrada. Entre os presentes, a maioria das equipes do SBK, estavam os pilotos da BMW, com Toprak Razgatlioglu liderando o caminho com o tempo mais rápido do dia, 1'42.605.

Também estava presente o atual piloto da Moto2, Diogo Moreira, que fez o segundo tempo mais rápido. Entre os presentes estavam Adrian Huertas (Moto2), os pilotos da Ducati Alvaro Bautista, Michele Pirro e Nicolò Bulega (os três em motos de estrada), Andrea Iannone, Ana Carrasco, Tito Rabat e os pilotos da Honda no SBK Iker Lecuonae Xavi Vierge.

Xavi Vierge, Iker Lecuona e Diogo Moreira no Balaton Park na quarta-feira. Foto de: Honda HRC

Pilotos de teste da MotoGP treinaram na quinta-feira

Após essa primeira sessão "aberta", o circuito fechou nesta quinta-feira para os fabricantes da categoria rainha, que foram convidados a treinar com os pilotos de teste. A Honda trabalhou com Stefan Bradl, a Yamaha com Augusto Fernandez, a Ducati com Michele Pirro, a KTM com Pol Espargaroe a Aprilia com Matteo Baiocco, já que o principal piloto de testes , Lorenzo Savadori, está em Assen para substituir o lesionado Jorge Martín.

No final de julho, logo após o evento do SBK, a pista de Balaton será reaberta para um teste de MotoGP, no qual todas as equipes poderão correr novamente.

Preocupações com a pista

No final do dia a Honda foi a única participante a divulgar um comunicado com impressões sobre o novo circuito, que não foram totalmente positivas.

Acompanhados pelo chefe de equipe José Escamez e apoiados por dois técnicos da equipe LCR, Lecuona e Vierge pilotaram uma CBR1000RR-R padrão em um dia ensolarado com temperaturas acima de 30°C. Eles completaram 20 e 26 voltas, respectivamente, tendo uma primeira impressão do novo circuito. Foi a primeira oportunidade para os dois pilotos experimentarem a pista de 4.075 km.

Xavi Vierge Foto de: Honda HRC

"O Balaton Park fez um trabalho incrível, as instalações são excelentes", disse Escamez."Mesmo assim, é uma pista desafiadora e, do ponto de vista da segurança, ainda há algumas melhorias a serem feitas. Os pilotos deram algumas voltas para se familiarizarem com a pista. Somos muito gratos à equipe LCR pelo apoio a esse teste", acrescentou o ex-piloto da Honda SBK e agora chefe de equipe, que, depois de se juntar à equipe no início de 2024, não continuará no próximo ano e será substituído pelo japonês Yuji Mori.

"Não gosto do circuito"

Xavi Vierge, por outro lado, não mediu as palavras: "O circuito poderia ser melhor, mas pelo menos conseguimos dar algumas voltas hoje. Andar de moto é sempre um bom plano, então aprendi uma nova pista enquanto me divertia pilotando a versão de rua da CBR. Além disso, fiz um treinamento com a moto, o que foi bom para mim, pois continuo minha recuperação antes de Donington".

Iker Lecuona Foto de: Honda HRC

Iker Lecuona também não saiu feliz de Balaton. "Em duas semanas, pilotei três versões diferentes da CBR: minha moto de corrida, a versão das 8 Horas de Suzuka e agora a versão de rua. Foi divertido! Infelizmente, não posso dizer o mesmo sobre o circuito de Balaton: eu simplesmente não gosto dele", falou.

Porém, nem todos os comentários foram negativos. O jovem astro do motociclismo brasileiro, Diogo Morerira, que estava pilotando uma Yamaha supersport padrão, terminou o dia feliz com o segundo tempo mais rápido e dizendo que gostou "muito" do circuito.

Além dos pilotos e das equipes, o representante da segurança dos pilotos, Loris Capirosi, e Tomé Alfonso, diretor de segurança da MotoGP, também estiveram no Balaton Park, inspecionando a pista de Magyar, caso ela precise de alguma modificação antes do GP no final de agosto.

